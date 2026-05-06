Javier Masías sorprende con su impresionante cambio físico tras perder más de 40 kilos

En el show de 'Yaco y el Loco' conversaron con Javier Masías sobre su experiencia en 'El Gran Chef Famosos'. También contó sobre los platos más feos que probó, las anécdotas detrás de cámaras y el secreto de su impresionante transformación física al bajar más de 40 kilos. Video: YouTube Yaco y el Loco

Javier Masías, el reconocido crítico gastronómico y exjurado de ‘El Gran Chef Famosos’, sorprendió a sus seguidores al reaparecer públicamente con una imagen completamente renovada. El comunicador, escritor y dueño de la librería Babel en Miraflores participó recientemente en el programa digital ‘Yaco y el Loco’, donde reveló que ha perdido más de 40 kilos gracias a un proceso de transformación física basado en disciplina alimentaria y ejercicio.

“He bajado cuarenta y… ahorita estoy en 94, empecé con 140 kilos. Habré bajado como 44 por ahí”, comentó Masías durante la entrevista, con la franqueza que lo caracteriza. Sus palabras generaron revuelo en redes sociales, donde sus seguidores no tardaron en celebrar el cambio y alentarlo a continuar con el proceso.

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Un cambio que va más allá de lo físico

La transformación de Masías no se limita a los números en la balanza. El crítico gastronómico ha encontrado en las redes sociales, especialmente en TikTok, un nuevo espacio para compartir su proceso. Allí publica rutinas de ejercicio, reflexiones motivacionales y, para sorpresa de muchos, incursiona en el baile, mostrando una faceta más cercana y desenfadada que contrasta con la imagen severa y exigente que proyectó durante su paso por ‘El Gran Chef Famosos’.

Esta nueva etapa ha sido bien recibida por el público, que ha seguido de cerca su evolución y valora la honestidad con la que Masías ha compartido su proceso de cambio.

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Javier Masías, conocido chef y crítico, revela su impresionante transformación física tras una significativa pérdida de más de 40 kilos, mostrando un impactante antes y después. (Instagram Javier Masías)

Durante la entrevista en ‘Yaco y el Loco’, Masías también fue consultado sobre su paso por ‘El Gran Chef Famosos’ y no dudó en recordar, con su característico estilo irónico, algunos de los platos que más lo marcaron.

Con humor, señaló que uno de los recuerdos más vívidos que tiene al pensar en bajar de peso es precisamente una preparación fallida: “Me acuerdo de varios. Miguel Vergara hizo unos makis que hasta ahora… Cuando pienso en cómo bajar de peso, pienso en los makis que preparó Miguel Vergara".

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La anécdota dejó en claro que, pese a su cambio de hábitos y su nueva etapa personal, Masías mantiene intacto el sentido del humor y la mirada crítica que lo convirtieron en uno de los jurados más populares y temidos del formato televisivo.

Un referente de la gastronomía peruana

Javier Masías es una figura central en el mundo culinario peruano. Columnista en importantes medios de Latinoamérica, coautor junto al chef Gastón Acurio del libro ‘Bitute’ —que documenta la evolución histórica de la cocina limeña— y protagonista del documental ‘Street Food: Latin America’ de Netflix, donde destacó la importancia de la comida callejera en el Perú.

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Javier Masías sorprendió a sus seguidores tras reaparecer en público con una imagen renovada y más de 40 kilos menos. (Instagram Javier Masías)

Su popularidad creció de manera significativa durante su participación en ‘El Gran Chef Famosos’ de Latina, donde compartió la mesa de jueces con Giacomo Bocchio y Nelly Rosinelli. Su estilo directo, sin concesiones y con un marcado respeto por la tradición culinaria peruana, lo convirtió en el jurado más exigente del programa y en uno de los personajes más comentados de la televisión nacional. Frases como la ya icónica “Y la queso” se viralizaron y lo consagraron como un referente del humor gastronómico en redes sociales.

La reaparición de Masías con su nueva imagen llega en un momento en que el crítico mantiene su actividad como librero y figura cultural, además de seguir vinculado al mundo de la literatura gastronómica. Su proceso de pérdida de peso se ha convertido en un mensaje de motivación para sus seguidores, quienes valoran tanto la honestidad del relato como la constancia demostrada a lo largo de los meses.

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El cambio físico y la actitud renovada de Masías demuestran que, alejado de los reflectores de la televisión nacional, el crítico gastronómico continúa construyendo su historia con la misma autenticidad que lo hizo conocido.