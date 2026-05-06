ATU amplía horario de expresos del Metropolitano tras accidente en Andrés Reyes y restablece vía exclusiva tras la emergencia

Personal de emergencia atiende el bus siniestrado del Metropolitano en la estación Andrés Reyes, en San Isidro, mientras usuarios esperan la reanudación del servicio tras el accidente que dejó 18 heridos. (Composición: Infobae Perú / Andina)

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao restableció la circulación en ambos sentidos de la vía exclusiva del Metropolitano, tras retirar el bus accidentado en la estación Andrés Reyes. Esta medida vino acompañada por la ampliación del horario de los servicios expresos, dispuesta para responder a la congestión registrada a raíz del incidente. El accidente, que involucró a una unidad del Expreso 5 en su trayecto de norte a sur, dejó 18 personas heridas, de las cuales nueve permanecen en observación, según el comunicado oficial difundido por la ATU.

La reanudación total del servicio ocurre poco más de dos horas después del accidente, confirmó la ATU por medio de un pronunciamiento difundido la noche del 5 de mayo. El bus siniestrado, de placa A5R-766, fue retirado tras quedar empotrado contra una estructura de la estación en el distrito de San Isidro. El incidente generó la movilización de equipos médicos y de rescate, además de la intervención de la Policía Nacional, responsable de las investigaciones en curso.

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El percance ocurrió en plena hora punta, intensificando la demanda y afectando el flujo normal en la vía exclusiva. La ATU informó que, ante la situación, se implementaron medidas operativas como la activación de la vía mixta en sentido sur y la extensión de los horarios de los servicios expresos hasta las 21:40 horas, con el objetivo de mitigar los retrasos y proporcionar una atención adecuada a los usuarios, según el comunicado reproducido en la cuenta oficial de la entidad en la red X.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) restableció la circulación en la vía exclusiva del Metropolitano y amplió el horario de servicios tras el accidente en la estación Andrés Reyes, que dejó 18 heridos. (Fuente: X / ATU)

ATU amplía horario de expresos tras accidente que generó largas esperas

El accidente en la estación Andrés Reyes provocó largas filas en el Metropolitano, que se extendieron incluso fuera de las estaciones, según reportes de usuarios en redes sociales. Pasajeros que intentaban retornar a sus hogares la tarde del 5 de mayo enfrentaron demoras considerables, agravadas por la congestión característica de la hora punta.

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“Debido al accidente registrado esta tarde a la altura de la estación Andrés Reyes, y con el propósito de garantizar la continuidad y eficiencia del servicio del Metropolitano, se ha dispuesto la ampliación del horario de los servicios expresos hasta las 21:40”, publicó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) en su cuenta de X.

Para responder a la alta demanda generada por el incidente, la ATU implementó la extensión del horario de los servicios expresos del Metropolitano hasta las 21:40, asegurando traslados oportunos y ordenados para los usuarios. De forma complementaria, durante la obstrucción parcial de la vía, se habilitó la vía mixta en dirección sur para garantizar la operatividad de la red y evitar la paralización total del sistema.

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Pasajeros del Metropolitano enfrentan largas filas y demoras considerables fuera de la estación Andrés Reyes, en Lima, tras un accidente ocurrido durante la hora punta de la tarde del 5 de mayo. (Foto: Agencia Andina)

Bus del Expreso 5 se empotra en estación Andrés Reyes y deja varios heridos

El incidente ocurrió a las 16:28 del 5 de mayo, cuando la unidad del Expreso 5, en sentido norte a sur, se empotró contra una estructura metálica de la estación Andrés Reyes. De acuerdo con el informe de la ATU, el bus A5R-766 contaba con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y el Certificado de Inspección Técnica Vehicular vigentes.

El impacto destruyó el parabrisas e inmovilizó la unidad, lo que obligó a la evacuación inmediata de los pasajeros. El presidente de la ATU, David Hernández, explicó desde el lugar del accidente que “el conductor fue quien sufrió las lesiones más graves, pero está completamente estable y en este momento en la Clínica Internacional”. Hernández aseguró que “todos los heridos están siendo atendidos”, y que “no hay heridos entre los usuarios en la estación”.

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David Hernández, presidente de la ATU, brinda detalles sobre el accidente de un bus del Metropolitano en la Vía Expresa. El siniestro dejó un saldo de 18 heridos, incluyendo al conductor, quienes ya reciben atención médica. | Canal N

El operativo de emergencia desplegó ocho unidades, entre ambulancias y equipos médicos. El Ministerio de Salud precisó que el Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) movilizó seis ambulancias y atendió en el lugar a tres pacientes, procediendo al traslado a centros de salud para una evaluación especializada.

La ATU detalló que “las investigaciones para esclarecer las causas del incidente vienen siendo realizadas por la Policía Nacional, así como por el equipo técnico de los concesionarios y la ATU”. En relación al estado del bus y la posible responsabilidad técnica, Hernández aseguró que, según los registros, “la unidad contaba con todas las habilitaciones técnicas, incluyendo la revisión técnica vehicular y los controles de mantenimiento al día”, y que no existen reportes de exceso de velocidad en el sistema de monitoreo. También desmintió rumores sobre atentados o disparos en la estación.

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