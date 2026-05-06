Paolo Guerrero se perfila para regresar en Alianza Lima frente a Sporting Cristal: lo que se sabe de su recuperación

La expectativa por el posible regreso de Paolo Guerrero concentra la atención en la previa del duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal, clave para el liderazgo del Torneo Apertura. El delantero podría reaparecer tras recuperarse de una sobrecarga lumbar. (Alianza Lima)

Alianza Lima se prepara para uno de los partidos más determinantes de la temporada, en el que recibirá a Sporting Cristal este sábado 9 de mayo a las 20:00 en el Estadio Alejandro Villanueva, por la jornada 14 del Torneo Apertura 2026. La presencia de Paolo Guerrero, referente ofensivo y capitán, se transformó en la principal incógnita tras perderse el duelo anterior por molestias físicas.

Pero según el periodista José Varela, el atacante de 42 años presenta una sobrecarga lumbar, pero es alta la probabilidad de que integre la convocatoria de Pablo Guede para enfrentar a los celestes, aunque su inclusión dependerá de la evolución en los próximos entrenamientos.

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El club blanquiazul llega al choque como único líder de la clasificación con 32 puntos, tras vencer a CD Moquegua por 2-1 en la última fecha. Este resultado les permitió consolidar su posición en la tabla y depender de sí mismos para asegurar el título del Apertura.

Sin embargo, la ausencia de Guerrero en ese compromiso generó preocupación entre los hinchas y el comando técnico, conscientes del peso ofensivo que representa el delantero en el esquema de Guede.

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La incertidumbre fue en aumento cuando el propio entrenador sugirió inicialmente que Guerrero podría estar fuera de las canchas cerca de diez días, lo que ponía en duda su presencia en uno de los encuentros más importantes del semestre.

El impacto de Paolo Guerrero en el esquema de Alianza Lima

El posible regreso de Paolo Guerrero devuelve peso ofensivo y liderazgo a Alianza Lima, en un tramo decisivo donde su experiencia y capacidad goleadora pueden marcar diferencias clave en el resultado. (Alianza Lima)

La posible vuelta del goleador revitaliza las aspiraciones de Alianza Lima en un tramo decisivo del torneo. Guerrero ha disputado 10 encuentros en el Torneo Apertura 2026, registrando 4 goles y manteniendo un promedio de 6.77 puntos según Sofascore. Su presencia en el campo no solo aporta jerarquía, sino que también influye en la dinámica ofensiva, ofreciendo experiencia y liderazgo en partidos de alta exigencia.

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Durante los partidos que Guerrero estuvo fuera de la convocatoria, Luis Ramos ocupó la posición de centrodelantero. Ramos llegó al club tras una destacada etapa en el América de Cali, aunque todavía no ha alcanzado el rendimiento esperado en La Victoria. El cuerpo técnico de Pablo Guede evaluará la respuesta de Guerrero a las cargas de trabajo durante la semana para decidir si está en condiciones óptimas para iniciar ante Sporting Cristal.

Al margen de su situación física, el historial reciente alimenta el optimismo de los seguidores blanquiazules: en la temporada 2025, Guerrero marcó dos goles frente a Sporting Cristal, un antecedente que refuerza la expectativa de verlo nuevamente como protagonista en un duelo directo por la punta.

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Sporting Cristal, el rival directo y la definición del Apertura

El choque ante Sporting Cristal aparece como una final anticipada, donde Alianza Lima pondrá a prueba su liderazgo en un duelo directo que puede definir el rumbo del Apertura. (Alianza Lima)

El enfrentamiento entre Alianza Lima y Sporting Cristal está marcado como una auténtica final anticipada. Ambos equipos ocupan los primeros puestos de la tabla y el resultado del encuentro podría ser determinante para el desenlace del Torneo Apertura. La cita está programada para este sábado 9 de mayo a las 20:00, en el Estadio Alejandro Villanueva, escenario habitual de los grandes compromisos de la Liga 1.

El plantel dirigido por Pablo Guede afronta esta instancia con el objetivo de mantener la regularidad y consolidar el liderazgo. La ausencia de Paolo Guerrero en el último partido encendió las alarmas, pero el parte médico revelado por el periodista José Varela devolvió la calma a los aficionados al confirmar que la dolencia es leve y no compromete su continuidad en el torneo. El cuerpo técnico seguirá de cerca su evolución y determinará su inclusión en la lista definitiva tras el entrenamiento del jueves.

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Expectativas para la definición del Torneo Apertura

Alianza Lima llega fortalecido tras resultados favorables y con ventaja en la tabla, aunque consciente de que cada punto restante será determinante para asegurar el título. (Alianza Lima)

El rendimiento colectivo de Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026 ha sido sostenido, factor que les permite encarar el tramo final dependiendo únicamente de sus resultados. La victoria sobre CD Moquegua y la derrota de Los Chankas ante Deportivo Garcilaso consolidaron al equipo de La Victoria en la cima, con margen para afrontar los últimos compromisos con mayores garantías.

De cara a la fecha 15, Alianza Lima se medirá ante Los Chankas en el mismo estadio Alejandro Villanueva, en un duelo que también podría resultar decisivo para el desenlace del campeonato. La prioridad del comando técnico es contar con sus principales referentes en plenitud, especialmente en partidos donde se define el título y la clasificación a torneos internacionales.

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La evolución de Paolo Guerrero será monitoreada diariamente por el equipo médico y el cuerpo técnico. El delantero espera completar el entrenamiento de este jueves y sumar minutos en la práctica formal, lo que podría asegurar su presencia en la nómina final para el sábado. La expectativa de los hinchas se centra en volver a ver al ‘Depredador’ liderando el ataque junto a Eryc Castillo y Kevin Quevedo, en busca de un triunfo que podría acercar aún más a Alianza Lima al objetivo de coronarse campeón del Apertura.