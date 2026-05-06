Conner Huertas del Pino regresa a la victoria tras un mes fuera de las canchas y avanza a los octavos de final en Challenger de Santos

Huertas del Pino se impuso por 6-4 y 7-5 en su estreno en el Challenger 50 de Santos, Brasil. El peruano volvió a competir luego de un mes fuera de las canchas. Crédito: X Tenis Peruano.

Conner Huertas del Pino regresó al circuito con una victoria sólida tras superar al argentino Ignacio Monzón (700° ATP) en los dieciseisavos de final del Challenger de Santos, certamen que se disputa sobre polvo de ladrillo en São Paulo, Brasil. El peruano, ubicado actualmente en el puesto 777 del ranking mundial, se impuso en sets corridos por 6-4 y 7-5, en un duelo que se extendió por 1 hora y 54 minutos y en el que mostró mayor solidez en los momentos clave.

En la cancha, Huertas del Pino supo capitalizar las oportunidades en los ’games’ decisivos, mostrando una notable consistencia en el cierre de cada set. Con esta victoria, el peruano continúa sumando ritmo competitivo y confianza, factores fundamentales para su consolidación en el circuito profesional de la ATP.

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El siguiente reto para Huertas del Pino será enfrentar al uruguayo Franco Roncadelli (274° ATP), el segundo mejor preclasificado del torneo y favorito por ranking. El enfrentamiento está programado para el jueves 8 de mayo, aunque el horario aún no ha sido confirmado por la organización.

Conner Huertas del Pino se instala en los octavos de final del Challenger de Santos en Brasil. Crédito: Tenis al máximo.

El historial entre ambos favorece a Conner, quien lidera los duelos directos por 2-0; sin embargo, esos encuentros datan de 2021 y 2020 en certámenes ITF, por lo que el contexto actual es diferente y Roncadelli llega con mejor posición en el ranking y mayor regularidad en la temporada.

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Único peruano en competencia

La victoria de Huertas del Pino lo ha dejado como el único representante peruano en carrera en el Challenger de Santos. Su hermano, Arklon Huertas del Pino, fue eliminado en la segunda ronda de la fase clasificatoria. Arklon cayó ante el brasileño Rafael Tosetto en un partido disputado, con marcador final de 6-3, 1-6 y 6-4 a favor del local, por lo que no pudo acceder al cuadro principal.

Conner Huertas del Pino compite al más alto nivel en este 2026. Crédito: Paraguay Open.

Por su parte, Juan Pablo Varillas, la tercera raqueta nacional, tampoco logró avanzar en el torneo. En su debut en primera ronda, Varillas fue superado por el estadounidense Ryan Dickerson por 7-5 y 6-3. El limeño había comenzado bien el primer set con un quiebre de servicio, pero Dickerson recuperó terreno y remontó para cerrar el parcial a su favor. En el segundo set, Varillas no pudo mantener su nivel y terminó cediendo el partido.

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La temprana salida de los otros representantes nacionales ha puesto el foco exclusivamente en el desempeño de Conner Huertas del Pino, quien intentará continuar la campaña peruana en tierras brasileñas y sumar puntos importantes para escalar posiciones en el ranking mundial.

¿Y Gonzalo Bueno?

En cuanto a Gonzalo Bueno, el joven tenista peruano permanece fuera de las canchas debido a una lesión, cuyo diagnóstico específico aún no ha sido revelado. Bueno, que venía de alcanzar la final en el Challenger de Campinas, se vio obligado a retirarse en el Challenger 75 de Santa Cruz cuando caía ante el chileno Matías Soto. Desde entonces, las molestias físicas le han impedido retomar la competencia.

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Segunda participación en la clasificación de un Grand Slam para Gonzalo Bueno. Crédito: Agencias.

A pesar de su ausencia actual, Bueno mantiene la expectativa de regresar al circuito en las próximas semanas. Cabe destacar que el peruano está inscrito para disputar la fase clasificatoria de Roland Garros, uno de los máximos objetivos en la temporada de polvo de ladrillo. La evolución de su recuperación será determinante para confirmar su presencia en el Grand Slam francés.

Mientras tanto, el protagonismo peruano en el Challenger de Santos recae en Conner Huertas del Pino, quien buscará seguir avanzando y sumar experiencia en su retorno al circuito profesional tras superar un periodo de inactividad que puso a prueba su resiliencia y determinación.

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