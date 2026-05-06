Samantha Batallanos sorprende al revelar por qué rechazó participar en 'La Granja VIP': "No me gustó el casting"

Samantha Batallanos revela que rechazó participar en 'La Granja VIP' tras ser contactada por la producción en abril.

La modelo y exreina de belleza Samantha Batallanos sorprendió al revelar que la producción de “La Granja VIP” la contactó en abril para integrar el elenco del reality, pero que finalmente rechazó la propuesta. La exMiss Grand Perú 2021 hizo la confesión durante su participación como invitada en el podcast “Q’Bochinche!”, conducido por Samuel Suárez y Ric La Torre.

“A mí me llamaron de La Granja. Me habían llamado pues del mes pasado, en abril”, confirmó Batallanos, ante la sorpresa de los conductores. Al ser consultada sobre los motivos de su negativa, la modelo fue directa: “No me gustó el casting, los chicos que veo ahí no me gustan”.

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La también actriz cómica explicó que uno de los factores que influyó en su decisión fue su vínculo laboral con ‘El Reventonazo de la Chola’, pero también dejó en claro que el perfil de los participantes masculinos del programa no era de su agrado.

“No hablo de la producción, pero no me gustan los chicos, no son mis gustos. Las chicas normal, pero en el real reality siempre te tiene que gustar los chicos. Yo no busco pareja pero estoy soltera. Si quisiera chapar quisiera alguien que me guste, que me atraiga", explicó, recordando además su experiencia previa en realities como “Palabra de Honor” en Chile, donde destacó que disfrutó el formato de convivencia.

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Samantha Batallanos no se guarda nada y explica por qué rechazó la oferta para unirse al reality 'La Granja VIP'. La modelo revela que el casting no fue de su agrado y lanza polémicos comentarios sobre los participantes, ¡dejando a todos en shock! Video: +QTV / Q'Bochinche

Opiniones sobre los participantes y comentarios sobre Flor Ortola

Durante la misma entrevista, Batallanos no se guardó sus opiniones sobre los integrantes del reality. Al mencionar que Renato Rossini Jr. le parece atractivo, los conductores le informaron que la panelista argentina Flor Ortola también habría mostrado interés en el modelo. La respuesta de Batallanos no tardó en generar reacciones: “Es que la Flor Ortola para detrás de todo el mundo. ¿No lo vimos con Nicola? Ni bien llegó la vimos saliendo. Ella se asegura”.

Al ser consultada sobre si tiene alguna discordancia personal con Ortola, Batallanos aclaró que sus comentarios responden únicamente a que ambas son figuras públicas. “No, no, pero opino porque es una figura pública, así como ella puede opinar lo que desee de mí, tiene toda la carta blanca”, señaló.

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Palabras sobre Milett Figueroa

La modelo también aprovechó la entrevista para referirse a la separación de su amiga Milett Figueroa, de quien Batallanos había revelado anteriormente haber recibido “likes” en redes sociales. "Felicitar a mi amiga porque creo que la vida le está dando la oportunidad de estar con alguien que realmente esté a su altura, una persona de bien en todo sentido. Yo la veía y no la veía bien en esa relación. Me daba pena porque no creo que sea una persona para ella, muy mayor", declaró.

Batallanos también le envió un consejo a Milett, señalando que la veía “apagada” durante la relación con el conductor argentino. “Yo la veo con un chico de su edad, a su altura, que le dé vida. La sentía apagada, sin brillo. Que dé vuelta a la página como lo está haciendo y mucha suerte”, agregó.

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“Lo conocí en Ibiza y me impactó”: Samantha cuenta cómo inició su nueva historia de amor. ATV/ Magaly TV La Firme.

Una figura activa en el espectáculo peruano

Samantha Batallanos es una de las modelos más mediáticas del espectáculo peruano. Conocida por su participación en el Miss Perú y su representación del país en el Miss Grand International 2021, ha mantenido su presencia en los medios con incursiones en la televisión, el entretenimiento digital y los realities. En los últimos meses, ha estado enfocada en su carrera profesional y en un nuevo romance con un empresario alemán que prefiere mantener en reserva para protegerlo del escrutinio mediático.