Perú

Primer friaje en Perú del 2026: Senamhi activa alerta y advierte descenso de temperaturas en varias regiones

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología emitió un comunicado sobre la llegada del primer friaje del año, que provocará lluvias, ráfagas de viento y cambios abruptos en el clima de varias zonas amazónicas

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Senamhi advierte sobre friajes en la selva peruana.
Senamhi advierte sobre friajes en la selva peruana.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anunció la llegada del primer friaje en Perú 2026, fenómeno que alterará el clima en la selva sur, central y norte.

Desde la noche del viernes 8 de mayo, el ingreso de una masa de aire frío desde el sur marcará el inicio de este evento, con un desplazamiento progresivo desde Madre de Dios hacia Ucayali, Loreto y otras regiones amazónicas. Se estima que se prolongará hasta el martes 12 de mayo.

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La alerta emitida por el organismo meteorológico señala que el friaje traerá precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, descargas eléctricas, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 55 km/h y una notoria disminución de las temperaturas diurnas y nocturnas.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente en zonas rurales y áreas vulnerables a cambios bruscos de clima.

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El Senamhi activó la alerta naranja en 12 regiones: Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

Durante los días más críticos del friaje, se prevén lluvias intensas que podrían afectar la vida cotidiana, la producción agrícola y la infraestructura local.

El Senamhi pronosticó el descenso de la temperatura diurna en la selva del Perú.
El Senamhi pronosticó el descenso de la temperatura diurna en la selva del Perú. (Andina)

Pronóstico de temperaturas

Durante el desarrollo del primer friaje del año, el Senamhi anticipa un descenso marcado de temperaturas. Las noches en la selva sur podrían registrar valores cercanos a los 14 °C, mientras que en la selva central y norte las mínimas oscilarán entre los 18 °C y 20 °C.

Las máximas diurnas también caerán: se esperan 22 °C en la selva sur, 25 °C en la selva central y hasta 27 °C en la selva norte. Estas cifras contrastan con los promedios habituales, reflejando la magnitud del fenómeno.

Recomendaciones

Las autoridades exhortan a la población de las regiones bajo alerta a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Senamhi y a seguir las recomendaciones para minimizar riesgos.

Entre las principales medidas figuran abrigar a niños y adultos mayores, evitar la exposición prolongada al frío y asegurar techos y estructuras ante lluvias intensas y vientos fuertes.

El primer friaje del 2026 actuará como un recordatorio de la necesidad de preparación y prevención frente a fenómenos climáticos extremos.

La vigilancia meteorológica continuará en las zonas afectadas mientras el evento se desarrolle, y el llamado es a la colaboración de la ciudadanía para reducir el impacto en la salud y la economía local.

Antecedentes de friajes en el Perú

Los friajes en la Amazonía peruana no son extraños. Según registros oficiales, en 2025 se superó el promedio histórico con 26 eventos, lo que evidenció una tendencia al alza en la frecuencia de estos episodios.

Casi 1,3 millones de personas residen en zonas vulnerables a estos cambios térmicos, y cada temporada representa un reto para autoridades, agricultores y comunidades.

El incremento en la cantidad e intensidad de friajes se atribuye a la acción persistente del Anticiclón del Pacífico Sur, sistema que facilita el ingreso de aire frío de origen antártico hasta la región amazónica.

Esta dinámica afecta la salud pública, la productividad agrícola y la calidad de vida de los habitantes, especialmente en áreas rurales y de difícil acceso.

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