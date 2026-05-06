¿Cuándo son las vacaciones escolares en mayo 2026? El Minedu responde con fechas y días exactos

Una ilustración editorial muestra a niños corriendo alegremente hacia una playa soleada, dejando caer sus mochilas escolares mientras un calendario de mayo marca el inicio de las vacaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El año escolar 2026 avanza con normalidad en todo el país y ya se acerca uno de los primeros momentos más esperados por estudiantes y familias: las vacaciones escolares de mayo. Tras varias semanas de clases desde el inicio del ciclo en marzo, el calendario empieza a marcar una pausa breve que permitirá reorganizar actividades académicas.

Desde el lunes 18 de marzo, los colegios públicos y privados vienen desarrollando el primer bloque del año escolar, con contenidos progresivos, evaluaciones diagnósticas y adaptación al ritmo académico. Este tramo inicial ha sido clave para establecer bases de aprendizaje y ajustar la planificación pedagógica en cada institución educativa.

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Ahora, con el cierre de este primer bloque cada vez más cercano, crece la expectativa por el primer descanso del año. Se trata de una pausa corta, pero importante dentro del cronograma oficial del Ministerio de Educación, que ordena el año en bloques de estudio y semanas de gestión.

Estudiantes de todo el país se preparan para las vacaciones escolares de mayo 2026, un breve receso tras el primer tramo del año académico.

Las vacaciones escolares de mayo 2026: fechas exactas confirmadas por Minedu

El calendario oficial de Minedu detalla que la primera tanda de vacaciones escolares de mayo 2026 ocurrirá del lunes 18 al viernes 22 . Este periodo específico, establecido como “semana de gestión”, marca una pausa para el alumnado tras culminar el primer bloque de clases el 15 de mayo.

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Durante estos cinco días, los docentes no interrumpirán sus labores. Conforme indica el Ministerio de Educación, el personal participa en actividades administrativas, planificación de contenidos, evaluación pedagógica y capacitación, sin la presencia de estudiantes en las aulas, optimizando la calidad de la enseñanza para el siguiente bloque.

Esta organización ha sido implementada en ciclos previos, permitiendo que el equipo escolar planifique y mejore estrategias. El cronograma completo prevé que el curso se extienda hasta el viernes 18 de diciembre, con múltiples espacios de receso intercalados a lo largo del año.

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En términos concretos, las vacaciones de mayo para las escuelas públicas y privadas se realizarán entre el 18 y el 22 de mayo de 2026, según la Resolución Ministerial N.° 501–2025 de Minedu, con el objetivo de fomentar un equilibrio entre el rendimiento académico y el bienestar de los estudiantes.

Estudiantes a nivel nacional se alistan para el primer descanso del año escolar 2026, correspondiente a las vacaciones de mayo.

Vacaciones escolares pendientes después de mayo en 2026

A lo largo del año escolar, los estudiantes peruanos cuentan con cuatro semanas de vacaciones distribuidas en diferentes momentos. El calendario de Minedu no solo establece la pausa de mayo, sino que prevé recesos adicionales alineados con las semanas de gestión institucional. Estas fechas permiten anticipar viajes, capacitaciones o simplemente descanso para toda la comunidad.

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Las próximas vacaciones programadas incluyen:

Del 27 de julio al 7 de agosto: dos semanas establecidas para el receso entre el segundo y el tercer bloque de clases.

dos semanas establecidas para el receso entre el segundo y el tercer bloque de clases. Del 12 al 16 de octubre: una semana de descanso tras finalizar el tercer bloque académico.

una semana de descanso tras finalizar el tercer bloque académico. Vacaciones largas de fin de año: desde la culminación de clases el 18 de diciembre, los alumnos no asisten hasta el año siguiente.

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De esta manera, el ciclo lectivo garantiza al menos cuatro semanas de descanso , sumando los espacios interbimestrales y el receso anual, distribuidos para favorecer tanto el rendimiento educativo como el bienestar psicosocial.

El Ministerio de Educación fijó el inicio de clases en colegios estatales para el lunes 16 de marzo de 2026, según la Resolución Ministerial N° 501–2025. El año escolar constará de 36 semanas, divididas en cuatro bloques pedagógicos y ocho semanas para gestión institucional y capacitación docente.

Calendario Minedu 2026: lo que queda del año escolar

El cronograma estructurado por Minedu divide el año escolar 2026 en cuatro bloques principales de clases e intercala cinco semanas de gestión institucional , además de una gestión final en diciembre. Estas últimas no solo son clave para la organización escolar, sino también para la actualización pedagógica y administrativa.

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A partir de mayo, los estudiantes tendrán por delante los siguientes bloques y periodos de gestión:

Segundo bloque de clases: del 25 de mayo al 24 de julio.

del 25 de mayo al 24 de julio. Semana de gestión: del 27 de julio al 7 de agosto (vacaciones para estudiantes).

del 27 de julio al 7 de agosto (vacaciones para estudiantes). Tercer bloque de clases : del 10 de agosto al 9 de octubre.

: del 10 de agosto al 9 de octubre. Semana de gestión: del 12 al 16 de octubre (vacaciones para estudiantes).

del 12 al 16 de octubre (vacaciones para estudiantes). Cuarto bloque de clases: del 19 de octubre al 18 de diciembre.Gestión final: del 21 al 31 de diciembre (solo para personal docente y administrativo).

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La alternancia entre periodos de clase y semanas de gestión responde a la prioridad de Minedu en fortalecer el acompañamiento pedagógico, la actualización docente y el seguimiento académico. Durante estos ciclos, el personal educativo se dedica a capacitaciones, evaluación de logros y planificación estratégica, mientras que los estudiantes disfrutan de días libres.