Del tricampeonato con Alianza Lima al reto brasileño: el adiós de Facundo Morando tras un ciclo histórico en el Perú

Facundo Morando logró dos títulos al mando de Alianza Lima. Crédito: FPV

Entre lágrimas y abrazos en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, Facundo Morando cerró el capítulo más exitoso de su carrera. El entrenador argentino de 38 años condujo a Alianza Lima al tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, coronando una temporada impecable. Minutos después de la consagración, la jefa de equipo, Cenaida Uribe confirmó lo que era un secreto a voces: el argentino no continuará en el cargo. Su próximo destino es Fluminense, en la Superliga Brasileña de Vóley 2026/27.

“Después charlamos. Fue una alegría. Esto para mí es increíble. Para mí, Alianza va a ser siempre muy importante. Esto es para los que creyeron y para los que no creyeron también”, alcanzó a decir el técnico, con la voz entrecortada, cuando la prensa le preguntó si se quedaría. La respuesta de la hinchada fue inmediata: desde las tribunas, los aficionados corearon su nombre durante varios minutos. Hasta Teófilo Cubillas, figura histórica del fútbol peruano presente en la celebración, se sumó al pedido de su continuidad.

PUBLICIDAD

La historia de Morando en Alianza Lima comenzó en abril de 2025, cuando el club lo contrató en reemplazo del técnico brasileño Paulo Milagres para lo que restaba de aquella temporada. Nadie imaginaba entonces que ese fichaje marcaría el inicio de un ciclo sin precedentes en el voleibol peruano femenino.

Bajo su conducción, Alianza Lima conquistó dos de los tres títulos consecutivos que conforman el tricampeonato. En la temporada 2025/26, el equipo fue prácticamente imparable: solo dos derrotas en toda la campaña, una fase regular dominada con autoridad y una final ante San Martín resuelta en el partido decisivo con un dramático ‘tie break’.

PUBLICIDAD

En una emotiva ceremonia, el estratega argentino Facundo Morando recibió el premio al Mejor DT de la temporada. Su increíble campaña con Alianza Lima, perdiendo solo dos partidos, fue reconocida por todos.

Morando, arquitecto principal de este tricampeonato, fue elegido mejor entrenador de la Liga Peruana de Vóley por segunda temporada consecutiva, un reconocimiento que refleja la magnitud de su trabajo. “A mí me gustaría que se me recuerde como una persona que trabajó, que se ocupó de su equipo, de sus jugadoras, de su staff”, declaró antes de la final, en el podcast de Paulo Manzo.

El argentino también destacó la estructura profesional que ayudó a construir en el club: “Alianza Lima tiene, en el vóley femenino, un staff que todos los entrenamientos tiene cinco entrenadores, un preparador físico, un fisioterapista, un scoutman, una psicóloga deportiva, un team manager y una jefa de equipo. La idea es dejar eso, que siga con otra persona y que las personas no sean indispensables".

PUBLICIDAD

Una carrera forjada en cuatro continentes

Facundo Morando nació en Argentina el 11 de abril de 1988 y construyó su carrera en cuatro continentes antes de llegar a Lima. Comenzó como asistente técnico en River Plate entre 2011 y 2015, y luego pasó por el Al Ain Club de Emiratos Árabes Unidos y el Ziraat Bankası de Turquía. En 2018 asumió su primer cargo como entrenador principal en el Romeo Normanna Aversa Academy de la Serie A3 italiana. Más tarde dirigió al VC Tirol y al Oberbank Steelvolleys Linz Steg en Austria, y en la temporada 2024-25 al Tenerife Libby’s La Laguna de España.

En el ámbito de selecciones, se incorporó en 2023 al cuerpo técnico de la selección argentina femenina absoluta, con la que conquistó el bicampeonato de la Copa Panamericana y terminó asumiendo el cargo de ‘head coach’. Esa doble función, combinando el trabajo en selecciones y en clubes, definió su perfil en el continente y lo posicionó en la órbita de los proyectos más ambiciosos de la región.

PUBLICIDAD

El destino: Fluminense y la Superliga Brasileña

La confirmación de su llegada a Fluminense llegó desde Brasil antes del partido final. El periodista Raffael Siqueira y el portal especializado Elite Do Vôlei informaron que el acuerdo entre Morando y el club carioca era un hecho. “El equipo femenino de Fluminense tiene nuevo entrenador para la temporada 2026-27: el seleccionador argentino Facundo Morando”, publicó el portal en sus plataformas.

Fluminense finalizó en la sexta posición de la última Superliga Brasileña, eliminado en los cuartos de final por Osasco. La dirigencia tricolor apuesta por Morando para devolver al equipo al protagonismo en una liga que, según el propio técnico, tiene un presupuesto muy superior al peruano. “Cuando jugamos el Mundial de Clubes, la diferencia puede ser de hasta 14 millones de euros. Los presupuestos para salir campeón de la Champions, como los de Scandicci o Conegliano, superan los 15 millones de euros", señaló en una entrevista previa a la final.

PUBLICIDAD

Facundo Morando se despide de Alianza Lima entre lágrimas. Crédito: FPV

El sucesor y el futuro de Alianza Lima

Con la partida de Morando confirmada, Alianza Lima ya trabaja en la búsqueda de su reemplazo. Cenaida Uribe, jefa del equipo de vóley blanquiazul, resumió con precisión lo que dejó Morando: “Fue muy importante su apore. Lo que ha hecho con las jugadoras, lo que ha logrado con las jugadoras, ha sido muy importante. Tiene otra manera de trabajar en comparación a otros técnicos, pero a nosotros nos ha resultado y estamos muy contentos”.

El técnico argentino se va de Lima con dos títulos, el reconocimiento de la hinchada y un legado que el club tardará en superar.

PUBLICIDAD