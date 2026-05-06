Laura Spoya podría perder su licencia tras ser sorprendida manejando con el permiso suspendido

Laura Spoya fue grabada conduciendo su camioneta a pesar de tener la licencia suspendida por orden del Ministerio de Transportes. Especialistas advierten que podría perder el brevete, recibir una fuerte multa y ver su vehículo internado en el depósito.. Amor y Fuego.

Laura Spoya, conductora y exMiss Perú, enfrenta una seria controversia tras ser captada manejando su camioneta mientras su licencia de conducir se encuentra suspendida por mandato del Ministerio de Transportes. El caso, documentado por el programa ‘Amor y Fuego’, podría derivar en la cancelación definitiva de su brevete, una fuerte multa y el internamiento de su vehículo en el depósito municipal.

Las imágenes muestran a Spoya al volante junto a sus dos hijos menores, apenas tres meses después del accidente que le causó una fractura vertebral y motivó la suspensión de su permiso hasta que cumpla con una reexaminación médica y psicológica obligatoria.

PUBLICIDAD

¿Por qué Laura Spoya tiene la licencia suspendida?

El 12 de febrero, Laura Spoya sufrió un grave accidente automovilístico en Surco, cuando su camioneta cruzó el carril contrario y se estrelló contra una pared. El impacto fue de tal magnitud que la conductora fue rescatada por bomberos, inmovilizada y sometida a una cirugía de columna por fractura vertebral.

Tras el incidente, el Ministerio de Transportes emitió un mandato de reexaminación para evaluar la aptitud física y mental de Spoya antes de permitirle volver a conducir. Al no cumplir con este requisito, su licencia fue suspendida oficialmente, y conducir en estas condiciones constituye una infracción grave.

PUBLICIDAD

La conductora sufrió un aparatoso choque en el distrito de Surco. Fue trasladada a una clínica cercana en la madrugada. América TV

Captada al volante: contradicciones y riesgo de sanción

El caso tomó relevancia cuando las cámaras de ‘Amor y Fuego’ registraron a Laura Spoya manejando su camioneta el 1 de mayo, acompañada de sus hijos. Las imágenes muestran cómo entrega el ticket de estacionamiento y se retira del lugar al volante, en abierto incumplimiento de la sanción.

Al día siguiente, Spoya negó ante reporteros haber conducido, asegurando: “Siempre he tenido chofer” y “No estoy conduciendo en ningún momento”. Sin embargo, el material emitido por el programa contradice sus declaraciones y refuerza las sospechas de desacato a la autoridad.

PUBLICIDAD

¡Escándalo! Tras un aparatoso accidente, a Laura Spoya le suspendieron la licencia de conducir. A pesar de negarlo ante las cámaras y asegurar que tiene chofer, 'Amor y Fuego' la captó manejando su camioneta. ¡No te pierdas las imágenes que la ponen en evidencia! Video: Willax TV / Amor y Fuego

Opinión de expertos: implicancias legales y sanciones posibles

Luis Quispe Candia, especialista en seguridad vial, explicó a ‘Amor y Fuego’ que el incumplimiento del mandato de reexaminación y la conducción con licencia suspendida configuran la infracción M4, una de las más graves del reglamento de tránsito.

“Conduciendo el vehículo en esa condición, le correspondería la infracción M4. Le van a cancelar probablemente la licencia de conducir. Además, el vehículo iría al depósito y la multa es del 50% de la unidad impositiva tributaria (UIT), es decir, S/2.750”, detalló el experto.

El especialista subrayó que, según las normas, la actualización del sistema es inmediata y no hay excusa válida para que una persona suspendida conduzca, menos aún con menores a bordo, lo que agrava la situación.

PUBLICIDAD

El antecedente: accidente, operación y recuperación

En declaraciones públicas, Laura Spoya relató el difícil proceso que vivió tras el accidente. “Me dolía el procedimiento porque es una vértebra que se rompió en pedacitos, prácticamente se pulverizó”, contó, detallando la cirugía de columna y la colocación de clavos y barra de titanio.

A pesar de la gravedad de las lesiones, la conductora fue vista rápidamente retomando su rutina, lo que levantó sospechas sobre si había cumplido con los exámenes médicos y psicológicos requeridos para recuperar su licencia.

PUBLICIDAD

Laura Spoya reconoció públicamente sus errores tras el accidente vehicular en Surco y afirmó que su prioridad siempre serán sus hijos. Captura: Amor y Fuego

¿Qué podría pasar ahora? Escenarios y consecuencias

De confirmarse la infracción, Laura Spoya podría enfrentar la cancelación de su licencia de conducir de forma definitiva, el internamiento de su camioneta en el depósito y el pago de una multa significativa. Además, este antecedente podría complicar futuros trámites relacionados con su historial vial.

El caso también pone en relieve la importancia de respetar las sanciones administrativas y la necesidad de garantizar que todo conductor esté en condiciones óptimas para manejar, especialmente tras accidentes graves.

PUBLICIDAD

Laura Spoya, ex-reina de belleza y presentadora, arremete contra Brian Rullan en el programa "La Manada Galactic" por sus declaraciones que cuestionan su rol como madre, generando un fuerte debate.