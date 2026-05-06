Día Internacional sin Dietas: una jornada para reflexionar sobre los riesgos de los regímenes restrictivos y el origen de esta efeméride global

Más que una efeméride, la jornada del 6 de mayo revela el peso social de los cánones de belleza y plantea interrogantes sobre el impacto sanitario y emocional de las dietas restrictivas promovidas, muchas veces, por presiones culturales (Magnific)

El Día Internacional sin Dietas, celebrado el 6 de mayo desde 1992, busca visibilizar los peligros asociados a los regímenes alimentarios estrictos y promover la aceptación corporal. La fecha fue impulsada por la feminista británica Mary Evans Young, quien alertó sobre los trastornos alimentarios y la influencia de la industria de productos para adelgazar.

En el Día Internacional sin Dietas, distintos especialistas y organizaciones advierten sobre los efectos perjudiciales de las dietas restrictivas. Según con varios expertos, la restricción excesiva en la alimentación puede conducir a desórdenes como anorexia, bulimia y trastorno por atracón, enfermedades que afectan principalmente a adolescentes y mujeres. El objetivo de la jornada es crear conciencia sobre la discriminación por peso, cuestionar los cánones de belleza y recordar a las víctimas de los desórdenes alimenticios.

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La fecha, identificada por una cinta azul claro como símbolo, surgió a raíz de la experiencia personal de Mary Evans Young, quien en 1992 decidió enfrentar la presión social y mediática vinculada a la delgadez. Tras una entrevista televisiva en el Reino Unido, grupos feministas replicaron la iniciativa y, con los años, la efeméride se expandió a países como Estados Unidos, Canadá, Australia, India e Israel.

Origen y expansión del Día Internacional sin Dietas

La efeméride nació como una respuesta a la presión estética y creció hasta convertirse en un movimiento global que cuestiona los ideales de belleza y promueve la aceptación corporal. (Magnific)

La creación del Día Internacional sin Dietas responde a la necesidad de denunciar el impacto negativo de la obsesión por el peso ideal y los productos para adelgazar. Mary Evans Young, activista británica y autora de la campaña “Fat Woman Bites Back” (La mujer gorda contraataca), se convirtió en la portavoz del movimiento al visibilizar los graves riesgos asociados a los regímenes extremos y la presión estética. Su llamado a crear una fecha de concientización encontró eco en organizaciones feministas y de derechos humanos, que desde entonces organizan actividades informativas cada 6 de mayo.

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La industria de productos dietéticos y la proliferación de mensajes sobre el cuerpo “perfecto” han contribuido a la aparición de desórdenes alimentarios severos. Entre los objetivos principales del Día Internacional sin Dietas destacan la eliminación de la discriminación hacia personas con sobrepeso, la erradicación de los estereotipos de belleza y la denuncia de los riesgos de las cirugías para bajar de peso sin supervisión médica. Este día también rinde homenaje a quienes han sufrido o perdido la vida a causa de trastornos alimentarios.

La especialista en Nutrición Pierina Vértiz subraya que “las dietas pueden ser peligrosas para personas que son vulnerables a desarrollar un trastorno alimentario”. El énfasis se coloca en la necesidad de evitar soluciones rápidas o restrictivas y optar por hábitos equilibrados y sostenibles, siempre bajo asesoramiento profesional.

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Los riesgos de las dietas restrictivas y la influencia de los medios

Especialistas advierten que las dietas extremas pueden desencadenar trastornos físicos y emocionales, agravados por la presión mediática sobre el cuerpo ideal. (Magnific)

Las dietas extremas, como la denominada “Dieta Cero” —basada solo en la ingesta de líquidos y carente de alimentos sólidos— y la “Monodieta” —consumo de un solo alimento durante todo el día— han sido señaladas por especialistas por su potencial para provocar daños severos a la salud. El uso indiscriminado de productos para adelgazar, sin control médico, puede derivar en trastornos metabólicos, arritmias, ansiedad, depresión e incluso la muerte.

La presión social y mediática refuerza la búsqueda de cuerpos hegemónicos, especialmente entre adolescentes. Según la psicóloga María Laura Santellán, “los trastornos de la conducta alimentaria se presentan a edades cada vez más tempranas y suelen estar asociados a ambientes donde predomina la idealización de la delgadez y la exigencia estética”. Las redes sociales agravan la situación al difundir modelos corporales difíciles de alcanzar y conductas alimenticias nocivas.

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La Organización Mundial de la Salud y sociedades médicas como la Sociedad Argentina de Nutrición insisten en la importancia de promover una relación saludable con la alimentación y el cuerpo, priorizando el bienestar y la diversidad corporal frente a los estándares restrictivos de belleza.

Objetivos y desafíos actuales de la efeméride

El Día sin Dietas plantea el reto de cambiar la relación con la alimentación, priorizando la salud por encima de la presión social. (Magnific)

El Día Internacional sin Dietas persigue metas precisas: fomentar el respeto por la diversidad de cuerpos, educar sobre los riesgos de los regímenes extremos y erradicar la “gordofobia”. Se trata de una fecha para generar debate sobre los efectos de las dietas peligrosas y promover la aceptación personal, sin caer en la obsesión por el peso.

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Cada año, organizaciones de salud, colectivos feministas y profesionales de la nutrición impulsan actividades y campañas en redes sociales para sensibilizar a la población. El mensaje central es que una alimentación sana y equilibrada debe estar guiada por criterios médicos y no por presiones estéticas o comerciales.

“La cultura de la dieta”, señala Vertiz, “favorece conductas compulsivas, descontrol alimentario y un mayor consumo de alimentos ‘prohibidos’, especialmente entre adolescentes”. El desafío es generar nuevas narrativas que prioricen el bienestar integral frente a la imposición de ideales estéticos poco realistas.

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La conmemoración del 6 de mayo invita, así, a revisar la relación personal con la comida y el cuerpo, a rechazar la discriminación y a valorar la salud mental y física por encima de cualquier moda pasajera.