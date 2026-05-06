Víctor Cutipa evita pronunciarse sobre posible revocatoria de concesiones mineras: “130 congresitas tomarán la decisión”

El congresista Víctor Cutipa detalla los próximos pasos a seguir en su comisión respecto al predictamen que busca derogar la reestructuración de Petroperú. A pesar del poco tiempo restante de la legislatura, asegura que se cumplirá con el procedimiento de invitar a las entidades correspondientes. (Crédito: Canal N)

El presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Víctor Cutipa, evitó pronunciarse sobre una eventual revocatoria de concesiones mineras en el país y señaló que la decisión final corresponde al Pleno del Parlamento. Sus declaraciones se dieron en el marco de consultas de la prensa sobre el impacto que podrían tener estas medidas en la inversión minera.

Consultado sobre la posibilidad de que se reviertan concesiones otorgadas a empresarios, Cutipa señaló que no le correspondía emitir una opinión personal sobre el tema. “Esa es una decisión del Congreso de la República. Son 130 parlamentarios que tomarán su decisión en su debido momento”, afirmó ante los periodistas.

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Congreso evaluará predictamen sobre concesiones mineras tras pedido de cuestión previa. (Foto: Congreso)

Decisiones en manos del Congreso

Con declaraciones a la prensa, el titular de la comisión reiteró que el proceso de evaluación legislativa sigue su curso dentro del Parlamento. En ese sentido, remarcó que cualquier determinación será adoptada de forma colectiva por los congresistas.

Cutipa insistió en que no corresponde a la presidencia de la comisión adelantar posiciones sobre temas en discusión. “No me pidas mi opinión. Son 130 que deciden, democráticamente en el Parlamento”, expresó al ser nuevamente consultado sobre el impacto de una eventual revocatoria en la confianza de inversionistas extranjeros.

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Los trabajadores CAS ya van esperando más de dos meses para la agenda del dictamen que les daría CAS y gratificación. - Crédito Congreso

Invitación a ProInversión y predictamen

En otro momento, el legislador informó que la Comisión de Energía y Minas evalúa convocar a ProInversión para que exponga su posición técnica respecto al predictamen en discusión. Según indicó, la participación de esta entidad dependerá del procedimiento parlamentario establecido.

“Vamos a ver la situación, la fecha en que se convoque la participación de ellos para que nos vengan a exponer sobre la posición que tienen”, señaló Cutipa, quien además indicó que la comisión busca recoger información de distintas entidades antes de continuar con el debate legislativo.

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PROINVERSION

Falta de respuesta del Ejecutivo

Cutipa también señaló que anteriormente se solicitó información al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Energía y Minas, sin obtener respuesta oportuna. Según indicó, estos pedidos formaban parte del proceso de análisis del predictamen que evalúa la comisión.

“En su momento hemos oficiado para que presenten el informe correspondiente, pero nunca lo han hecho”, sostuvo. En ese contexto, explicó que la comisión decidió continuar con el proceso legislativo sin dilatar más el pronunciamiento del predictamen.

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Comisión continuará en el Congreso

El presidente de la Comisión de Energía y Minas remarcó que el trabajo parlamentario continuará hasta el último día del periodo legislativo. En ese sentido, aseguró que se respetarán los procedimientos establecidos para la discusión del predictamen en el Congreso.

“Yo tengo que trabajar hasta el último día, hasta el último minuto”, afirmó Cutipa. Asimismo, indicó que cualquier invitación a ProInversión u otras entidades será realizada “lo más antes posible”, siempre dentro del marco del procedimiento parlamentario vigente.

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Ojo, ni la Comisión de Economía ni el Congreso han definido fecha para el debate del retiro AFP. Esto es lo que se sabe. - Crédito Congreso

Roberto Sánchez no participó en debate

En la sesión de la Comisión de Energía y Minas también se planteó la participación de Indecopi, debido a que se mantiene vigente la posibilidad de que la empresa involucrada sea sometida a un proceso concursal. Asimismo, se consideró la intervención de representantes de los trabajadores de Petroperú, a fin de incorporar distintos enfoques en el análisis del predictamen en discusión.

El predictamen presentado por el presidente de la comisión, Víctor Cutipa, fue cuestionado por diversos congresistas debido a la ausencia de opiniones técnicas de entidades del Estado que actualmente tienen competencia en la materia. En ese contexto, la comisión sometió a votación una cuestión previa para incorporar dichos aportes antes de continuar con el debate.

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El candidato a la Presidencia de Perú por el partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, habla en una rueda de prensa con la Asociación de Prensa Extranjera (APEP), este 30 de abril 2026, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

La propuesta fue aprobada con 14 votos a favor, ocho en contra y ninguna abstención, lo que permitirá solicitar los informes técnicos correspondientes. En ese marco, se informó que el congresista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, no participó activamente en el debate. Aunque registró asistencia virtual, no respondió inicialmente al llamado para emitir su voto y posteriormente se pronunció en contra de que el debate continúe antes de contar con los sustentos técnicos. Desde la comisión se indicó que la próxima sesión será definida como ordinaria o extraordinaria, en función de las respuestas de las entidades consultadas.