Figura de Universitario confirmó su continuidad en el club para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: “Me enamoré de los colores”

El club 'crema' irá en búsqueda del título de la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Tiempo Crema / Ovación.

Universitario de Deportes alcanzó el tercer lugar en la Liga Peruana de Vóley. El equipo buscará el título nacional la próxima temporada, por lo que la directiva planea conformar un plantel más competitivo, manteniendo la base e incorporando nuevos talentos.

En este contexto, una jugadora referente del club confirmó su continuidad en el equipo de Ate para la campaña 2026/2027. Se trata de la armadora Lucía Magallanes, titular durante el campeonato y considerada una pieza clave para que las ‘pumas’ disputen el trofeo.

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Durante la última edición del programa Tiempo Crema, Magallanes fue presentada y compartió sus sensaciones tras no haber llegado a la final, a pesar de estar cerca de vencer a la Universidad San Martín en el extra game. “Felices por el tercer puesto. O sea, de hecho queríamos más, pero pudimos tener ese podio y estamos felices por ello”.

Magallanes también expresó su sentir respecto a la eliminación: “Todavía no lo superamos, pero sí, fue un gran partido y era para cualquiera. Y bueno, estamos enfocadas para el próximo año, tal vez lograrlo”.

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Estas últimas palabras llevaron a la periodista a consultarle por su continuidad en Universitario para la próxima temporada. A lo que Magallanes contestó con un rotundo “sí”. De esta forma, se confirmó su presencia en el equipo de Ate.

Más adelante, Lucía mencionó que recibió varias ofertas, pero optó por continuar en el club ‘crema’ porque se siente identificada con la institución. “Me gusta mucho la ‘U’, de hecho recibí propuestas de otros equipos, pero me gusta el proceso que tiene la ‘U’, me gusta ser parte de este proceso, me enamoré de los colores”, afirmó.

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Figura de Universitario confirmó su continuidad en el club para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

¿Quiénes se quedan en Universitario?

Mara Leão cerró la temporada entre lágrimas y con palabras que sembraron dudas sobre su permanencia en Universitario. Tras la victoria, la central brasileña expresó que aún no ha tomado una decisión definitiva para la campaña 2026/2027. Desde la directiva existe el deseo de retenerla, pero la jugadora enfrenta asuntos familiares que podrían influir en su futuro, por lo que su continuidad depende de una evaluación personal más que de un tema contractual.

Miriam Patiño, figura en la defensa del equipo, también se encuentra en un momento de definición. Aunque durante el torneo dejó entrever la posibilidad de dejar el voleibol profesional o el club para enfocarse en su vida personal, su representante tendrá una reunión clave con la directiva para discutir su continuidad. La expectativa es que la líbero permanezca en el plantel, aunque la decisión final se tomará luego de ese encuentro.

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La central brasileña despertó la incertidumbre luego de sus declaraciones. Créditos: De Una / Ovación.

Cat Flood fue otra de las protagonistas de la temporada y su situación genera tranquilidad relativa en el club. Desde el entorno de la ‘U’ señalan que la atacante estadounidense continuará en el equipo salvo que ocurra algún hecho extraordinario en las próximas semanas. La punta extranjera se mantiene como una de las jugadoras prioritarias para la directiva, que apuesta por sostener la base del equipo.

Maluh Oliveira, por su parte, aún no tiene definido su futuro en Universitario. La jugadora brasileña reconoció que recibió ofertas de otros equipos y que su decisión dependerá de varios factores personales y deportivos. La opuesta señaló que tras una conversación con el jefe polideportivo Fabrizio Acerbi espera resolver su situación en el corto plazo, por lo que su continuidad sigue siendo una incógnita para la próxima temporada.

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