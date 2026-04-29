Perú Deportes

Figura de Universitario confirmó su continuidad en el club para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: “Me enamoré de los colores”

El técnico español Paco Hervás asegura su columna vertebral para luchar por el título nacional la próxima temporada

Guardar
El club 'crema' irá en búsqueda del título de la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Tiempo Crema / Ovación.

Universitario de Deportes alcanzó el tercer lugar en la Liga Peruana de Vóley. El equipo buscará el título nacional la próxima temporada, por lo que la directiva planea conformar un plantel más competitivo, manteniendo la base e incorporando nuevos talentos.

En este contexto, una jugadora referente del club confirmó su continuidad en el equipo de Ate para la campaña 2026/2027. Se trata de la armadora Lucía Magallanes, titular durante el campeonato y considerada una pieza clave para que las ‘pumas’ disputen el trofeo.

PUBLICIDAD

Durante la última edición del programa Tiempo Crema, Magallanes fue presentada y compartió sus sensaciones tras no haber llegado a la final, a pesar de estar cerca de vencer a la Universidad San Martín en el extra game. “Felices por el tercer puesto. O sea, de hecho queríamos más, pero pudimos tener ese podio y estamos felices por ello”.

Magallanes también expresó su sentir respecto a la eliminación: “Todavía no lo superamos, pero sí, fue un gran partido y era para cualquiera. Y bueno, estamos enfocadas para el próximo año, tal vez lograrlo”.

PUBLICIDAD

Estas últimas palabras llevaron a la periodista a consultarle por su continuidad en Universitario para la próxima temporada. A lo que Magallanes contestó con un rotundo “sí”. De esta forma, se confirmó su presencia en el equipo de Ate.

Más adelante, Lucía mencionó que recibió varias ofertas, pero optó por continuar en el club ‘crema’ porque se siente identificada con la institución. “Me gusta mucho la ‘U’, de hecho recibí propuestas de otros equipos, pero me gusta el proceso que tiene la ‘U’, me gusta ser parte de este proceso, me enamoré de los colores”, afirmó.

Figura de Universitario confirmó su continuidad en el club para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
Figura de Universitario confirmó su continuidad en el club para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

¿Quiénes se quedan en Universitario?

Mara Leão cerró la temporada entre lágrimas y con palabras que sembraron dudas sobre su permanencia en Universitario. Tras la victoria, la central brasileña expresó que aún no ha tomado una decisión definitiva para la campaña 2026/2027. Desde la directiva existe el deseo de retenerla, pero la jugadora enfrenta asuntos familiares que podrían influir en su futuro, por lo que su continuidad depende de una evaluación personal más que de un tema contractual.

Miriam Patiño, figura en la defensa del equipo, también se encuentra en un momento de definición. Aunque durante el torneo dejó entrever la posibilidad de dejar el voleibol profesional o el club para enfocarse en su vida personal, su representante tendrá una reunión clave con la directiva para discutir su continuidad. La expectativa es que la líbero permanezca en el plantel, aunque la decisión final se tomará luego de ese encuentro.

La central brasileña despertó la incertidumbre luego de sus declaraciones. Créditos: De Una / Ovación.

Cat Flood fue otra de las protagonistas de la temporada y su situación genera tranquilidad relativa en el club. Desde el entorno de la ‘U’ señalan que la atacante estadounidense continuará en el equipo salvo que ocurra algún hecho extraordinario en las próximas semanas. La punta extranjera se mantiene como una de las jugadoras prioritarias para la directiva, que apuesta por sostener la base del equipo.

Maluh Oliveira, por su parte, aún no tiene definido su futuro en Universitario. La jugadora brasileña reconoció que recibió ofertas de otros equipos y que su decisión dependerá de varios factores personales y deportivos. La opuesta señaló que tras una conversación con el jefe polideportivo Fabrizio Acerbi espera resolver su situación en el corto plazo, por lo que su continuidad sigue siendo una incógnita para la próxima temporada.

Temas Relacionados

Lucía MagallanesLiga Peruana de Vóleyvóley peruanoUniversitario vóleyperu-deportes

Más Noticias

Resultados de la fecha 3 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Sporting Cristal celebró frente Junior de Barranquilla, y ahora le toca el turno a Universitario ante Nacional. Y lo mismo hará Cusco FC con Independiente. Entérate cómo le va a los equipos peruanos en la competencia

Resultados de la fecha 3 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Cienciano vs Atlético Mineiro EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ vuelve a medirse contra el ‘galo’ por segunda edición consecutiva. Dos empates en la misma cantidad de enfrentamientos. Habrá oportunidad de romper la paridad en Cusco

Cienciano vs Atlético Mineiro EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026

Sporting Cristal ganó millonario premio y aumentó su ingreso en Copa Libertadores 2026 tras victoria ante Junior

El equipo dirigido por Zé Ricardo volvió a ganar de local y subió al primer lugar del Grupo F por el momento

Sporting Cristal ganó millonario premio y aumentó su ingreso en Copa Libertadores 2026 tras victoria ante Junior

Zé Ricardo fue contundente con la FPF tras triunfazo de Sporting Cristal ante Junior en Copa Libertadores 2026: “Debería apoyar un poco más”

El técnico brasileño analizó la victoria de los rimenses que lo acercó a la clasificación a los octavos de final del torneo internacional, y realizó un pedido a la Federación que preside Agustín Lozano

Zé Ricardo fue contundente con la FPF tras triunfazo de Sporting Cristal ante Junior en Copa Libertadores 2026: “Debería apoyar un poco más”

Erick Delgado lanzó tajante comentario sobre Sporting Cristal tras triunfo ante Junior: “Firma pasar a octavos de final”

El exarquero se refirió a la victoria del cuadro ‘celeste’ contra el elenco colombiano, pero lanzó una advertencia a la directiva para el futuro

Erick Delgado lanzó tajante comentario sobre Sporting Cristal tras triunfo ante Junior: “Firma pasar a octavos de final”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Piero Corvetto se queda sin defensa legal: Su abogado renuncia en medio de investigación por fallas en elecciones

Piero Corvetto se queda sin defensa legal: Su abogado renuncia en medio de investigación por fallas en elecciones

Junta Nacional de Justicia convoca concurso público para nombrar al nuevo jefe de la ONPE

Sala Penal decidirá si Piero Corvetto va a prisión: Fiscalía apeló el rechazo de detención por las irregularidades del 12 de abril

Keiko Fujimori respalda pedido de Rafael López Aliaga de elecciones complementarias “más allá de los insultos que el señor ha dicho”

Congreso recibe moción para citar al ministro de Defensa por la muerte de cinco personas durante intervención militar en Huancavelica

ENTRETENIMIENTO

Karol G en Lima: Preventa de entradas, precios, zonas y link para comprar

Karol G en Lima: Preventa de entradas, precios, zonas y link para comprar

Monserrat Seminario revela que ‘Melcochita’ le fue infiel con joven de 21 años: “Cuando lo boten, no lo voy a recibir”

Hija mayor de Christian Domínguez puso importante condición tras retomar comunicación con él: “Primero terapia”

Reimond Manco y Lilia Moretti coinciden en la playa tras infidelidad y chats ‘hot’ con otras mujeres: ¿Volvieron?

Natalie Vértiz respalda a Yaco Eskenazi tras dejar ‘La Granja VIP’: “Es un chico con carisma. A donde vaya, va a brillar”

DEPORTES

Resultados de la fecha 3 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Resultados de la fecha 3 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Cienciano vs Atlético Mineiro EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026

Sporting Cristal ganó millonario premio y aumentó su ingreso en Copa Libertadores 2026 tras victoria ante Junior

Zé Ricardo fue contundente con la FPF tras triunfazo de Sporting Cristal ante Junior en Copa Libertadores 2026: “Debería apoyar un poco más”

Erick Delgado lanzó tajante comentario sobre Sporting Cristal tras triunfo ante Junior: “Firma pasar a octavos de final”