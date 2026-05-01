Coxsackie: ¿Por qué la enfermedad de boca, manos y pies se ha propagado en Perú?

Un brote de la enfermedad de manos, pies y boca, identificada como virus Coxsackie preocupa a autoridades del sector salud. Las medidas preventivas de salud, como el lavado de manos y la hidratación son importantes.

La región de Chiclayo enfrenta un aumento inusual de casos de la enfermedad de mano, pie y boca, conocida también como enfermedad de Coxsackie. Autoridades sanitarias han confirmado 44 diagnósticos en las últimas semanas, lo que ha activado protocolos de vigilancia y control tanto en instituciones educativas como en el entorno familiar. Según informó Latina Noticias, el brote se encuentra bajo seguimiento por parte de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), que ha desplegado equipos para identificar y contener posibles focos de propagación.

¿Qué dicen los expertos acerca del Coxsackie?

Especialistas de la Geresa llevan a cabo un mapeo en los colegios donde se detectaron los primeros casos. Vanessa Siapo, vocera oficial de la institución, explicó que el objetivo principal es interrumpir la cadena de contagios mediante la identificación temprana de personas afectadas y la promoción de medidas de prevención. “Estamos visitando las instituciones educativas para orientar a las familias y al personal docente sobre los síntomas y las acciones necesarias”, detalló Siapo.

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Entre los signos más frecuentes se encuentra las erupciones cutáneas y la aparición de vesículas en manos, pies y boca. Estas lesiones suelen provocar molestias al comer o caminar, lo que lleva a muchos pacientes a buscar atención médica inmediata. Los especialistas insisten en la importancia de diferenciar la enfermedad de otros cuadros virales, como varicela o herpes, que también generan lesiones en la piel.

El tratamiento para la infección por Coxsackie es sintomático y no requiere antibióticos, según el IMSS. (Wikimedia Commons)

¿Qué medidas dispuso el sector educación frente la enfermedad?

En el sector educativo, la preocupación se ha extendido desde Chiclayo hasta la capital peruana. En Lima, el colegio Santísima Virgen de Fátima en el distrito de Villa María del Triunfo confirmó tres casos de coxsackie, según el testimonio de un padre de familia recogido por Latina Noticias Central. Las autoridades escolares han reforzado los protocolos de higiene y han solicitado la colaboración de los padres para controlar la situación.

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El director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Chiclayo, Alí Sánchez, explicó que se han dispuesto medidas preventivas en los colegios afectados. “Se ha ordenado la desinfección de aulas y espacios comunes, y se ha recomendado el aislamiento temporal de los estudiantes diagnosticados para evitar la diseminación del virus”, afirmó Sánchez. Además, enfatizó la necesidad de mantener la vigilancia epidemiológica en coordinación con los centros de salud más cercanos para reportar cualquier nuevo caso de manera inmediata.

Mano de un niño con coxsackie una enfermedad que ataca a menores de edad

¿Qué es el Coxsackie y qué se puede hacer contra ella?

La enfermedad de Coxsackie es causada por un virus del género enterovirus y suele afectar principalmente a niños menores de cinco años, aunque puede presentarse en adolescentes y adultos. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud de Perú (MINSA), el virus se transmite por contacto directo con secreciones nasales, saliva, ampollas o heces de los infectados. El periodo de incubación oscila entre tres y seis días y los síntomas suelen manifestarse de manera abrupta.

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Desde el Ministerio de Salud, César Munayco, director de la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS), brindó recomendaciones para la población. “El lavado frecuente de manos con agua y jabón, la desinfección de superficies y el aislamiento del niño contagiado son las medidas más eficaces para cortar la transmisión”, aseguró Munayco. El funcionario recalcó que los padres deben evitar enviar a los menores afectados a las escuelas hasta que desaparezcan los síntomas por completo.

Especialistas analizando la enfermedad y evaluando la mejor forma de tratarlo.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las manifestaciones suelen ser benignas, aunque pueden complicarse en casos poco frecuentes con cuadros neurológicos o deshidratación severa. La mayoría de los pacientes se recupera entre siete y diez días sin requerir hospitalización, pero los expertos subrayan la importancia de la vigilancia clínica para detectar signos de alarma.

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Sector salud alerta ante el brote de la enfermedad

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía prestar atención a síntomas como fiebre persistente, dificultad para respirar o signos de deshidratación, dado que estos pueden requerir una evaluación médica más exhaustiva. La Geresa mantiene una línea de comunicación directa con los centros educativos y los establecimientos de salud para actualizar la información y coordinar acciones conjuntas.

Una enfermera administra una vacuna a una niña, mientras sus padres sostienen el carné de vacunación en un centro de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brote de enfermedad de mano, pie y boca en Chiclayo y Lima ha puesto en alerta a las familias y a la comunidad educativa. Las instituciones refuerzan campañas de información y limpieza, mientras que los padres atienden las indicaciones de aislamiento y consulta médica inmediata ante la aparición de síntomas. El Ministerio de Salud y las direcciones regionales continúan monitoreando el avance de los casos, con el objetivo de limitar el impacto del brote y proteger la salud de la población escolar.

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