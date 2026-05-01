Perú

¿Cómo tratar a un niño cuando presenta síntomas de coxsackie? Ministerio de Salud detalla cuidados esenciales

Las recomendaciones priorizan la detección temprana y la desinfección de objetos, para limitar el avance de la enfermedad entre escolares y sus familias

Guardar
El Director del Centro de Epidemiología, César Munayco, dio a conocer las medidas de prevención recomendadas, como lavado de manos y desinfección de juguetes, asimismo, la importancia de evitar el contacto con personas enfermas.

La aparición de brotes de coxsackie genera inquietud entre padres y cuidadores cada temporada de calor. Según advirtió César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (MINSA), resulta fundamental conocer los principales síntomas, vías de transmisión y medidas de manejo más eficaces. Sostuvo que esta enfermedad, aunque suele ser autolimitada, puede afectar especialmente a niños menores de cinco años.

¿Qué es el virus de Coxsackie?

El virus coxsackie forma parte del grupo de enterovirus y se asocia comúnmente con la enfermedad denominada mano-pie-boca. Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolor de garganta, malestar general y, en muchos casos, la aparición de ampollas dolorosas en la boca, las palmas de las manos y las plantas de los pies. En los casos de herpangina, otro cuadro vinculado al coxsackie, predominan úlceras en la garganta y fiebre alta.

PUBLICIDAD

El Centro Nacional de Epidemiología del MINSA alertó que la enfermedad suele propagarse con mayor facilidad durante los meses de clima cálido, aunque su nivel de contagio no alcanza el de otros virus respiratorios. El especialista Munayco destacó la importancia de extremar la limpieza de superficies y objetos de uso común, ya que el virus puede sobrevivir en ambientes secos durante varios días. Explicó que la transmisión ocurre por contacto directo con secreciones respiratorias, saliva, fluidos de ampollas o heces de una persona infectada.

Las autoridades de salud de Norcasia suspenden actividades en dos sedes del hogar infantil tras el aumento de casos - crédito iStock
Las autoridades de salud de Norcasia suspenden actividades en dos sedes del hogar infantil tras el aumento de casos - crédito iStock

Principales recomendaciones

El MINSA enfatizó la necesidad de lavar las manos con agua y jabón antes de preparar alimentos, después de ir al baño y tras cambiar pañales. También aconsejó desinfectar juguetes, mesas y cualquier objeto que haya estado en contacto con secreciones de la persona infectada. Se precisó que no existe vacuna preventiva contra el coxsackie, de modo que la higiene es el principal escudo para limitar su diseminación.

PUBLICIDAD

Diresa advierte que se trata de una enfermedad viral eruptiva y puede presentar complicaciones.
Diresa advierte que se trata de una enfermedad viral eruptiva y puede presentar complicaciones.

Síntomas del virus Coxsackie

Según explicó Munayco, una de las principales recomendaciones es que los niños que presenten síntomas compatibles con coxsackie no acudan a los colegios ni asistan a actividades grupales. El funcionario sugirió a los padres estar atentos a los siguientes síntomas:

  • Fiebre leve a moderada
  • Dolor de garganta
  • Pérdida de apetito
  • Llagas o ampollas en la boca, manos y pies
  • Malestar general y fatiga
  • Erupciones en el cuerpo, especialmente en el área del pañal
Son cuatro niños con la enfermedad de mano, pie y boca que se reporta en los tres últimos meses, según INS. Foto: Pexels.
Son cuatro niños con la enfermedad de mano, pie y boca que se reporta en los tres últimos meses, según INS. Foto: Pexels.

¿Cuándo preocuparse?

Aunque la enfermedad de manos, pies y boca es molesta, generalmente desaparece por sí sola en una semana. Sin embargo, consulta al pediatra si tu hijo presenta:

  • Dificultad para tragar o respirar
  • Fiebre alta (más de 39°C) que no baja con medicamentos
  • Deshidratación (boca seca, llanto sin lágrimas, menos orina de lo habitual)

¿Se puede tratar desde casa?

Según César Munayco si se puede tratar dicha enfermedad desde casa y para ello se pueden seguir las siguientes recomendaciones. Respecto al tratamiento, coincide en que no existe una terapia antiviral específica contra el coxsackie. El manejo se basa en aliviar los síntomas. Además, señaló que es idóneo el consumo de líquidos fríos y alimentos blandos ayuda a disminuir la irritación en la boca. El descanso y la oferta frecuente de líquidos son claves para evitar la deshidratación, sobre todo en niños pequeños que pueden negarse a comer o beber por dolor.

  • Hidratar bien al niño: Ofrecer agua, leche o jugos naturales para evitar la deshidratación.
  • Alimentos suaves: Evitar comidas ácidas o saladas que puedan irritar las llagas en la boca.
  • Baños de agua tibia: Ayudan a calmar el malestar y la fiebre.
  • Paracetamol o ibuprofeno: Bajo indicación médica, estos medicamentos pueden aliviar el dolor y la fiebre
Alerta en Ucayali: reportan más de 50 casos probables de coxsackie en Pucallpa
Alerta en Lambayeque: reportan más de 50 casos probables de coxsackie en Lambayeque

¿Cuándo se recomienda consultar a un médico?

“La enfermedad de manos, pies y boca suele ser una enfermedad de poca importancia. Llama al proveedor de atención médica si tu hijo es menor de seis meses, tiene su sistema inmunitario debilitado o tiene llagas en la boca o dolor de garganta que le provoca dolor al beber líquidos. Llámalo también si los síntomas no mejoran luego de 10 días”, recomienda experto del Ministerio de Salud.

Se cree que los niños mayores y los adultos tienen inmunidad, ya que suelen producir anticuerpos después de la exposición a los virus que causan la enfermedad. Sin embargo, a veces, los adolescentes también pueden contagiarse.

Probablemente, el proveedor de atención médica de tu hijo determinará si padece la enfermedad u otro tipo de infección vírica evaluando su edad, síntomas, aspecto de las llagas y las heces.

Temas Relacionados

coxsackieMINSAperu-noticias

Más Noticias

Roberto Sánchez incorpora al exfiscal José Domingo Pérez a su equipo de campaña: “Es abogado del pueblo”

Candidato presidencial de Juntos por el Perú indicó que el exmagistrado se encargará de las propuestas para “recuperar el sistema de justicia que hoy ha sido tomado por la mafia”

Roberto Sánchez incorpora al exfiscal José Domingo Pérez a su equipo de campaña: “Es abogado del pueblo”

La inflación aumentó en abril a 4,01% por alza de pasajes en el transporte público

Los precios de los pasajes en combis y ómnibus subieron por el alza de la gasolina. Ahora el pasaje mínimo es de S/1,50. Ya no va más la ‘luca’

La inflación aumentó en abril a 4,01% por alza de pasajes en el transporte público

Coxsackie: ¿Por qué la enfermedad de boca, manos y pies se ha propagado en Perú?

El incremento de diagnósticos impulsa el despliegue de equipos de salud y campañas informativas, mientras autoridades piden aislar a los niños enfermos para contener la transmisión

Coxsackie: ¿Por qué la enfermedad de boca, manos y pies se ha propagado en Perú?

Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, viernes 1 de mayo de 2026

El incremento en los precios de los combustibles en Perú ha generado preocupación entre consumidores y transportistas, debido a su impacto en los costos de vida y en la cadena de suministros

Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, viernes 1 de mayo de 2026

Lluvias y descargas eléctricas afectarán varias regiones del país desde el 2 de mayo, según el Senamhi

Las autoridades locales han activado planes de contingencia y mantienen la vigilancia constante de los cauces principales en coordinación con servicios de emergencia

Lluvias y descargas eléctricas afectarán varias regiones del país desde el 2 de mayo, según el Senamhi
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Sánchez incorpora al exfiscal José Domingo Pérez a su equipo de campaña: “Es abogado del pueblo”

Roberto Sánchez incorpora al exfiscal José Domingo Pérez a su equipo de campaña: “Es abogado del pueblo”

José María Balcázar otorga gracia presidencial a mujer condenada por usurpación que estuvo no habida 4 años

Congreso: Piden renuncia del jefe del INPE tras denuncias de corrupción y exigen que comparezca ante la Comisión de Fiscalización

Poder Judicial impone 18 meses de impedimento de salida del país contra Piero Corvetto, ex jefe de la ONPE

Roberto Sánchez amplía su ventaja sobre Rafael López Aliaga con casi 30 mil votos de diferencia al 97% de actas contabilizadas

ENTRETENIMIENTO

Desde España, Ezio Oliva responde a quienes dicen que Karen Schwarz lo mantiene

Desde España, Ezio Oliva responde a quienes dicen que Karen Schwarz lo mantiene

Karen Schwarz explica por qué sus hijas no están en el colegio tras mudarse a España

Lucía de la Cruz recuerda incómodo episodio con Gisela Valcárcel: “Se olvidó de su ahijada”

Karen Schwarz detalla la expansión de su marca de ropa en España: “Amo crecer como empresaria”

Pamela López pierde la paciencia en vivo y Paul Michael la enfrenta: “Me estás manipulando, no eres mi mamá”

DEPORTES

Pedro García lanzó dura crítica contra Franco Velazco por polémica con Jorge Fossati tras salida de Universitario: “Lo único que he escuchado es toxicidad”

Pedro García lanzó dura crítica contra Franco Velazco por polémica con Jorge Fossati tras salida de Universitario: “Lo único que he escuchado es toxicidad”

Mundialito de El Porvenir 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto del tradicional torneo de fútbol callejero

Vivian Baella aclaró polémica con Natalia Málaga por malos tratos en la selección peruana: “No puse en tela de juicio su trayectoria”

Mundialito de El Porvenir 2026: ¿dónde y cómo ver en vivo el torneo de fútbol callejero hoy viernes 1 de mayo?

Erick Noriega, asegurado por Gremio ante ofertas atractivas de Europa: el exorbitante monto por el que ha sido blindado