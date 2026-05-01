¿Cómo tratar a un niño cuando presenta síntomas de coxsackie? Ministerio de Salud detalla cuidados esenciales

El Director del Centro de Epidemiología, César Munayco, dio a conocer las medidas de prevención recomendadas, como lavado de manos y desinfección de juguetes, asimismo, la importancia de evitar el contacto con personas enfermas.

La aparición de brotes de coxsackie genera inquietud entre padres y cuidadores cada temporada de calor. Según advirtió César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (MINSA), resulta fundamental conocer los principales síntomas, vías de transmisión y medidas de manejo más eficaces. Sostuvo que esta enfermedad, aunque suele ser autolimitada, puede afectar especialmente a niños menores de cinco años.

¿Qué es el virus de Coxsackie?

El virus coxsackie forma parte del grupo de enterovirus y se asocia comúnmente con la enfermedad denominada mano-pie-boca. Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolor de garganta, malestar general y, en muchos casos, la aparición de ampollas dolorosas en la boca, las palmas de las manos y las plantas de los pies. En los casos de herpangina, otro cuadro vinculado al coxsackie, predominan úlceras en la garganta y fiebre alta.

PUBLICIDAD

El Centro Nacional de Epidemiología del MINSA alertó que la enfermedad suele propagarse con mayor facilidad durante los meses de clima cálido, aunque su nivel de contagio no alcanza el de otros virus respiratorios. El especialista Munayco destacó la importancia de extremar la limpieza de superficies y objetos de uso común, ya que el virus puede sobrevivir en ambientes secos durante varios días. Explicó que la transmisión ocurre por contacto directo con secreciones respiratorias, saliva, fluidos de ampollas o heces de una persona infectada.

Las autoridades de salud de Norcasia suspenden actividades en dos sedes del hogar infantil tras el aumento de casos - crédito iStock

Principales recomendaciones

El MINSA enfatizó la necesidad de lavar las manos con agua y jabón antes de preparar alimentos, después de ir al baño y tras cambiar pañales. También aconsejó desinfectar juguetes, mesas y cualquier objeto que haya estado en contacto con secreciones de la persona infectada. Se precisó que no existe vacuna preventiva contra el coxsackie, de modo que la higiene es el principal escudo para limitar su diseminación.

PUBLICIDAD

Diresa advierte que se trata de una enfermedad viral eruptiva y puede presentar complicaciones.

Síntomas del virus Coxsackie

Según explicó Munayco, una de las principales recomendaciones es que los niños que presenten síntomas compatibles con coxsackie no acudan a los colegios ni asistan a actividades grupales. El funcionario sugirió a los padres estar atentos a los siguientes síntomas:

Fiebre leve a moderada

Dolor de garganta

Pérdida de apetito

Llagas o ampollas en la boca, manos y pies

Malestar general y fatiga

Erupciones en el cuerpo, especialmente en el área del pañal

Son cuatro niños con la enfermedad de mano, pie y boca que se reporta en los tres últimos meses, según INS. Foto: Pexels.

¿Cuándo preocuparse?

Aunque la enfermedad de manos, pies y boca es molesta, generalmente desaparece por sí sola en una semana. Sin embargo, consulta al pediatra si tu hijo presenta:

PUBLICIDAD

Dificultad para tragar o respirar

Fiebre alta (más de 39°C) que no baja con medicamentos

Deshidratación (boca seca, llanto sin lágrimas, menos orina de lo habitual)

¿Se puede tratar desde casa?

Según César Munayco si se puede tratar dicha enfermedad desde casa y para ello se pueden seguir las siguientes recomendaciones. Respecto al tratamiento, coincide en que no existe una terapia antiviral específica contra el coxsackie. El manejo se basa en aliviar los síntomas. Además, señaló que es idóneo el consumo de líquidos fríos y alimentos blandos ayuda a disminuir la irritación en la boca. El descanso y la oferta frecuente de líquidos son claves para evitar la deshidratación, sobre todo en niños pequeños que pueden negarse a comer o beber por dolor.

Hidratar bien al niño: Ofrecer agua, leche o jugos naturales para evitar la deshidratación.

Alimentos suaves: Evitar comidas ácidas o saladas que puedan irritar las llagas en la boca.

Baños de agua tibia: Ayudan a calmar el malestar y la fiebre.

Paracetamol o ibuprofeno: Bajo indicación médica, estos medicamentos pueden aliviar el dolor y la fiebre

Alerta en Lambayeque: reportan más de 50 casos probables de coxsackie en Lambayeque

¿Cuándo se recomienda consultar a un médico?

“La enfermedad de manos, pies y boca suele ser una enfermedad de poca importancia. Llama al proveedor de atención médica si tu hijo es menor de seis meses, tiene su sistema inmunitario debilitado o tiene llagas en la boca o dolor de garganta que le provoca dolor al beber líquidos. Llámalo también si los síntomas no mejoran luego de 10 días”, recomienda experto del Ministerio de Salud.

PUBLICIDAD

Se cree que los niños mayores y los adultos tienen inmunidad, ya que suelen producir anticuerpos después de la exposición a los virus que causan la enfermedad. Sin embargo, a veces, los adolescentes también pueden contagiarse.

Probablemente, el proveedor de atención médica de tu hijo determinará si padece la enfermedad u otro tipo de infección vírica evaluando su edad, síntomas, aspecto de las llagas y las heces.

PUBLICIDAD