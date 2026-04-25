Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el tercer lugar vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2026

¡Día de definición! Universitario de Deportes y Géminis vuelven a verse las caras hoy, sábado 25 de abril, en el partido de vuelta por la serie del tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 . La expectativa es alta por cómo se resolverá una llave entre dos equipos que han mostrado competitividad a lo largo de la temporada.

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El panorama en la definición del tercer lugar

Gracias a su victoria en el partido de ida, Universitario quedó a un solo paso de asegurarse un lugar en el podio. El equipo dirigido por Francisco Hervás llega con ventaja en la serie y necesita un nuevo triunfo, sin importar el marcador, para sentenciar la llave y quedarse con la medalla de bronce de la competencia. Sin embargo, el desenlace aún no está cerrado.

Géminis mantiene opciones de revertir la situación pese a la derrota contundente en el primer encuentro. El cuadro de Comas, liderado por Natalia Málaga, necesita imponerse en el duelo de vuelta para forzar un “extra game”, así se con un ajustado 3-2, ya que el formato de la definición no considera el número de sets ganados, sino únicamente el resultado del partido.