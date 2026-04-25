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Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el tercer lugar vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2026

Las ‘pumas’ llegan con ventaja en la serie, mientras que las ‘guerreras de Comas’ están obligadas a ganar para forzar un partido extra. Sigue todas las incidencias del enfrentamiento

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07:23 hsHoy

¡Día de definición! Universitario de Deportes y Géminis vuelven a verse las caras hoy, sábado 25 de abril, en el partido de vuelta por la serie del tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. La expectativa es alta por cómo se resolverá una llave entre dos equipos que han mostrado competitividad a lo largo de la temporada.

07:23 hsHoy

El panorama en la definición del tercer lugar

Gracias a su victoria en el partido de ida, Universitario quedó a un solo paso de asegurarse un lugar en el podio. El equipo dirigido por Francisco Hervás llega con ventaja en la serie y necesita un nuevo triunfo, sin importar el marcador, para sentenciar la llave y quedarse con la medalla de bronce de la competencia. Sin embargo, el desenlace aún no está cerrado.

Géminis mantiene opciones de revertir la situación pese a la derrota contundente en el primer encuentro. El cuadro de Comas, liderado por Natalia Málaga, necesita imponerse en el duelo de vuelta para forzar un “extra game”, así se con un ajustado 3-2, ya que el formato de la definición no considera el número de sets ganados, sino únicamente el resultado del partido.

En ese contexto, el encuentro de este sábado en el Polideportivo Lucha Fuentes se presenta como una definición abierta. Universitario tiene la posibilidad de cerrar la serie y asegurar el tercer lugar, mientras que Géminis buscará estirar la definición y mantener viva la lucha por el podio en un duelo donde aún todo puede pasar.

07:23 hsHoy

¿Cómo quedó el primer partido?

En el primer cruce de la serie, Universitario de Deportes mostró superioridad y se quedó con la victoria en sets corridos. Las ‘pumas’ se impusieron con parciales de 25-20, 25-18 y 25-18, sin darle opciones de reacción a Deportivo Géminis, que no logró ganar ningún set ni encontrar respuestas ante el ritmo impuesto por su rival en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Las 'cremas' se acercaron al tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Latina TV / Instagram.
07:22 hsHoy

Universitario vs Géminis: canal TV del partido

La transmisión oficial del encuentro entre Universitario de Deportes y Deportivo Géminis estará a cargo de Latina Televisión, medio que posee los derechos exclusivos de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 a nivel nacional. El canal emitirá el partido en señal abierta, además de su disponibilidad a través de su página web y aplicación oficial de manera gratuita.

Asimismo, en Infobae Perú realizaremos la cobertura completa del compromiso punto a punto. En nuestra página web se podrá seguir la previa, las incidencias en tiempo real, el desarrollo del partido, el resultado final y un resumen de esta definición por el tercer puesto del campeonato.

07:22 hsHoy

Universitario vs Géminis: horario del partido

El segundo enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Deportivo Géminis está programado para este sábado 25 de abril desde las 19:00 horas de Perú, según la programación oficial de la Liga Peruana de Vóley. El compromiso se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador, donde se espera un gran marco de público en las tribunas. De hecho, las entradas para el encuentro ya se encuentran agotadas, lo que anticipa un ambiente lleno para este duelo decisivo por el tercer lugar del campeonato.

Universitario y Géminis disputan el tercer lugar de la temporada.
Universitario y Géminis disputan el tercer lugar de la temporada. Crédito: LPV
07:22 hsHoy

Se juega la revancha por el podio

Universitario de Deportes y Deportivo Géminis volverán a enfrentarse en el partido de vuelta por la serie del tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Ambos equipos llegan con la aspiración de subirse al podio, pero solo uno logrará quedarse con la posición. El conjunto ‘crema’ podría dar el golpe definitivo en esta definición, mientras que el cuadro rival buscará imponerse y forzar un desenlace distinto. Aún no hay nada decidido.

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