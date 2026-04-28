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Se reveló el futuro de Mara Leão en Universitario tras dejar mensaje con sabor a despedida: “Tiene asuntos familiares”

También se pudo conocer si Cat Flood y Mirian Patiño continuarán en el conjunto ‘crema’ la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley

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La central brasileña despertó la incertidumbre luego de sus declaraciones. Créditos: De Una / Ovación.

Universitario de Deportes alcanzó el podio de la Liga Peruana de Vóley por primera vez. El equipo superó 3-0 a Deportivo Géminis en el partido de vuelta y obtuvo el tercer lugar de la temporada. Entre las figuras más destacadas del equipo se encuentra la central brasileña Mara Leão.

Tras la victoria, Leão dejó un mensaje que generó incertidumbre acerca de su continuidad en el club. Con lágrimas, la jugadora sugirió que podría no seguir en la temporada 2026/2027, aunque no confirmó una decisión definitiva.

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El periodista deportivo Julio Peña, en su programa de YouTube De Una, explicó que la directiva de la ‘U’ desea que la central continúe, pero la deportista enfrenta asuntos familiares que podrían impedir su permanencia.

Peña afirmó: “Mara todavía está evaluando su situación. En Universitario desean que continúe, pero ella tiene asuntos familiares que quisiera atender. Su permanencia depende de una decisión personal, no de la directiva ni del comando técnico”.

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En sus declaraciones tras la victoria sobre Géminis, Mara Leão indicó que la temporada fue compleja en lo personal, ya que atravesó situaciones difíciles que la llevaron a fortalecerse mentalmente para seguir en el club. El futuro de la jugadora dependerá de cómo resuelva sus temas personales.

Se reveló el futuro de Mara Leão en Universitario tras dejar mensaje con sabor a despedida.
Se reveló el futuro de Mara Leão en Universitario tras dejar mensaje con sabor a despedida.

Las palabras de Mara Leão tras conseguir el tercer lugar

Mara Leão fue elegida como la jugadora más valiosa en el partido por el tercer puesto. La central de Universitario se destacó tanto en el bloqueo como en el ataque, mostrando solidez y experiencia frente a las dominicanas, que no lograron imponerse en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Durante la celebración, Leão se mostró visiblemente emocionada, abrazó a sus compañeras y no pudo contener las lágrimas. Al acercarse a las cámaras de Latina TV, compartió sus sensaciones sobre la temporada y el esfuerzo realizado.

“Quería agradecerle a Dios. Después de esta hermosa multitud, hoy es una gran fiesta aquí y estoy muy emocionada porque fue una temporada muy difícil para mí. Pasé por muchas cosas nuevas, así que tuve que superarme mentalmente varias veces, pero al final todo valió la pena”, declaró.

Luego, la jugadora dejó mensajes que sugieren una posible despedida. “Y les dejo un fuerte abrazo a todos los fanáticos de la ‘U’. Realmente es un gran equipo y lo voy a extrañar”, afirmó. Después añadió: “Y aunque mi corazoncito está triste, les mando un beso enorme a todos”.

La voleibolista brasileña Mara Leão no pudo contener la emoción al ser elegida la jugadora del partido. Entre lágrimas, habló sobre los desafíos mentales que superó durante la temporada para conseguir el tercer puesto con Universitario de Deportes en la Liga Nacional de Vóley.

¿Mirian Patiño y Cat Flood se quedan?

Julio Peña también se refirió a la situación de otras dos jugadoras que tuvieron un papel relevante en Universitario a lo largo de la temporada: la líbero Miriam Patiño y la punta Cat Flood. Sobre la peruana, explicó que su representante sostendrá una reunión clave con la directiva del club para definir su futuro.

“Había mensajes preguntando si Miriam Patiño va a seguir, porque ella había dejado entrever que se retiraría o dejaría Universitario porque quiere ser mamá. Todo indica que va a continuar en Universitario. Mañana tiene una reunión importante su representante con la directiva del club para definir su continuidad”, indicó.

En cuanto a Flood, afirmó: “Desde la interna de Universitario me dijeron que, salvo que ocurra algo extraordinario a último momento, Cat y Miriam Patiño van a seguir en el club”.

Mirian Patiño se reunirá con la directiva de Universitario para alcanzar un acuerdo para la temporada 2026/2027.
Mirian Patiño se reunirá con la directiva de Universitario para alcanzar un acuerdo para la temporada 2026/2027.

Universitario apunta a mantener su columna vertebral para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, con el objetivo de disputar su primera final y pelear por el título nacional. El aporte tanto de las jugadoras peruanas como extranjeras será clave para alcanzar estas metas.

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