Perú

Lluvias y descargas eléctricas afectarán varias regiones del país desde el 2 de mayo, según el Senamhi

Las autoridades locales han activado planes de contingencia y mantienen la vigilancia constante de los cauces principales en coordinación con servicios de emergencia

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El Senamhi advirtió sobre la posibilidad de desbordes de ríos, inundaciones en zonas bajas y deslizamientos de tierra en áreas vulnerables - Créditos: Andina.
El Senamhi advirtió sobre la posibilidad de desbordes de ríos, inundaciones en zonas bajas y deslizamientos de tierra en áreas vulnerables - Créditos: Andina.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta naranja por lluvias intensas en la selva peruana, vigente desde el sábado 2 hasta el domingo 3 de mayo. Según el organismo, se prevé la ocurrencia de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, asociadas a descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h.

La entidad informó que, durante esta jornada, los acumulados de precipitación alcanzarán aproximadamente 62 mm/día en la zona norte, cerca de 55 mm/día en la parte central y valores alrededor de 50 mm/día en el sector sur. Estas cifras representan un incremento respecto a los promedios habituales para la época y pueden generar impactos en la vida diaria y la infraestructura de las zonas involucradas.

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La alerta naranja afecta a once departamentos: Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno y Ucayali. Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada sobre el desarrollo del evento y seguir las indicaciones oficiales para reducir riesgos.

El Senamhi advierte sobre la posibilidad de desbordes de ríos, inundaciones en zonas bajas y deslizamientos de tierra en áreas vulnerables - Créditos: Andina.
El Senamhi advierte sobre la posibilidad de desbordes de ríos, inundaciones en zonas bajas y deslizamientos de tierra en áreas vulnerables - Créditos: Andina.

De acuerdo con el Senamhi, las lluvias estarán acompañadas de tormentas eléctricas y vientos sostenidos, lo que puede aumentar la probabilidad de caídas de árboles, interrupciones en los servicios eléctricos y problemas en las vías de comunicación. Las ráfagas previstas podrían superar los 45 km/h, especialmente en áreas abiertas o con vegetación densa.

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El organismo técnico advirtió que estos fenómenos meteorológicos podrían provocar desbordes de ríos, inundaciones en zonas bajas y deslizamientos de tierra en sectores vulnerables. Las autoridades locales trabajan en la vigilancia constante de los principales cauces y han puesto en marcha planes de contingencia en coordinación con la población y los servicios de emergencia.

Según el organismo, se prevé la ocurrencia de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, asociadas a descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h - Créditos: Andina.
Según el organismo, se prevé la ocurrencia de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, asociadas a descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h - Créditos: Andina.

Durante la vigencia de la alerta, se recomienda a los habitantes de los departamentos implicados revisar el estado de techos y desagües, evitar cruzar ríos crecidos y mantener contacto con los comités de defensa civil.

El Senamhi, como entidad responsable de monitorear las condiciones meteorológicas en el país, señaló que continuará emitiendo actualizaciones sobre la evolución del evento a través de sus canales oficiales.

Funciones del Senamhi

  • Proporciona pronósticos meteorológicos diarios y alertas tempranas sobre fenómenos extremos, como lluvias intensas, heladas o sequías, para prevenir desastres y proteger a la población.
  • Realiza estudios y evaluaciones sobre el clima y los recursos hídricos, fundamentales para la gestión sostenible del agua y la planificación agrícola.
  • Genera información técnica para la toma de decisiones en sectores como agricultura, salud, transporte, energía y gestión ambiental.
  • Participa en la investigación científica relacionada con el cambio climático y sus impactos en el país, colaborando con entidades nacionales e internacionales.
  • Ofrece capacitaciones, asesorías y campañas de difusión para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la meteorología y la hidrología.
  • Administra una red nacional de estaciones meteorológicas e hidrológicas que permite el seguimiento permanente de las condiciones ambientales en todas las regiones del Perú.

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