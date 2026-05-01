Lluvias y descargas eléctricas afectarán varias regiones del país desde el 2 de mayo, según el Senamhi

El Senamhi advirtió sobre la posibilidad de desbordes de ríos, inundaciones en zonas bajas y deslizamientos de tierra en áreas vulnerables - Créditos: Andina.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta naranja por lluvias intensas en la selva peruana, vigente desde el sábado 2 hasta el domingo 3 de mayo. Según el organismo, se prevé la ocurrencia de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, asociadas a descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h.

La entidad informó que, durante esta jornada, los acumulados de precipitación alcanzarán aproximadamente 62 mm/día en la zona norte, cerca de 55 mm/día en la parte central y valores alrededor de 50 mm/día en el sector sur. Estas cifras representan un incremento respecto a los promedios habituales para la época y pueden generar impactos en la vida diaria y la infraestructura de las zonas involucradas.

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La alerta naranja afecta a once departamentos: Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno y Ucayali. Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada sobre el desarrollo del evento y seguir las indicaciones oficiales para reducir riesgos.

El Senamhi advierte sobre la posibilidad de desbordes de ríos, inundaciones en zonas bajas y deslizamientos de tierra en áreas vulnerables - Créditos: Andina.

De acuerdo con el Senamhi, las lluvias estarán acompañadas de tormentas eléctricas y vientos sostenidos, lo que puede aumentar la probabilidad de caídas de árboles, interrupciones en los servicios eléctricos y problemas en las vías de comunicación. Las ráfagas previstas podrían superar los 45 km/h, especialmente en áreas abiertas o con vegetación densa.

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El organismo técnico advirtió que estos fenómenos meteorológicos podrían provocar desbordes de ríos, inundaciones en zonas bajas y deslizamientos de tierra en sectores vulnerables. Las autoridades locales trabajan en la vigilancia constante de los principales cauces y han puesto en marcha planes de contingencia en coordinación con la población y los servicios de emergencia.

Según el organismo, se prevé la ocurrencia de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, asociadas a descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h - Créditos: Andina.

Durante la vigencia de la alerta, se recomienda a los habitantes de los departamentos implicados revisar el estado de techos y desagües, evitar cruzar ríos crecidos y mantener contacto con los comités de defensa civil.

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El Senamhi, como entidad responsable de monitorear las condiciones meteorológicas en el país, señaló que continuará emitiendo actualizaciones sobre la evolución del evento a través de sus canales oficiales.

Funciones del Senamhi

Proporciona pronósticos meteorológicos diarios y alertas tempranas sobre fenómenos extremos, como lluvias intensas, heladas o sequías, para prevenir desastres y proteger a la población.

Realiza estudios y evaluaciones sobre el clima y los recursos hídricos, fundamentales para la gestión sostenible del agua y la planificación agrícola.

Genera información técnica para la toma de decisiones en sectores como agricultura, salud, transporte, energía y gestión ambiental.

Participa en la investigación científica relacionada con el cambio climático y sus impactos en el país, colaborando con entidades nacionales e internacionales.

Ofrece capacitaciones, asesorías y campañas de difusión para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la meteorología y la hidrología.

Administra una red nacional de estaciones meteorológicas e hidrológicas que permite el seguimiento permanente de las condiciones ambientales en todas las regiones del Perú.