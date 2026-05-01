Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, viernes 1 de mayo de 2026

Un joven reposta su coche plateado con etanol en una estación de servicio, destacando el uso de combustibles alternativos para un transporte más sostenible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente aumento en los precios de los combustibles en Perú ha provocado una serie de reacciones en diversos sectores de la economía. Transportistas y gremios de comerciantes han manifestado su preocupación por el efecto directo que esta subida tiene en los costos operativos y en el precio final de bienes y servicios. La población percibe el impacto en el transporte público y en la canasta básica, marcando una presión adicional sobre los hogares de menores ingresos.

Las autoridades sostienen que el alza responde a la volatilidad en los mercados internacionales y a variaciones en el tipo de cambio, lo que repercute en la estructura de precios internos. Además, el Gobierno evalúa medidas para mitigar los efectos en los sectores más vulnerables y mantener la estabilidad económica, aunque los consumidores siguen demandando soluciones que permitan aliviar el impacto de estos incrementos.

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Tarifas diferenciadas en Lima y regiones

La plataforma Facilito, administrada por OSINERGMIN, se convirtió en una herramienta clave para los conductores tras el alza de precios. Permite comparar valores en tiempo real, una función relevante ante la dispersión tarifaria existente.

En el Cercado de Lima, el gasohol regular oscila entre 17,79 y 22,99 soles por galón, mientras que el gasohol premium se ubica entre 18,59 y 24,99 soles. El diésel, esencial para el transporte y la industria, presenta precios de 21,58 a 26,89 soles en el mismo distrito.

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Otras zonas muestran un comportamiento similar. En Los Olivos, distrito de Lima Norte, el gasohol regular se vende entre 18,28 y 21,99 soles, el premium entre 19,28 y 24,39 soles y el diésel alcanza valores de 21,48 a 25,19 soles.

En Lima Sur, San Juan de Miraflores reporta el gasohol regular más accesible, con precios de 19,19 a 22,99 soles, y el premium entre 20,59 y 24,99 soles. El diésel en esta zona varía de 21,95 a 25,99 soles.

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Un hombre empuja un vehículo para repostar en una gasolinera tras la rotura del principal gasoducto de gas natural del país, en Lima, Perú, 9 de marzo de 2026. REUTERS/Sebastian Castaneda

En San Juan de Lurigancho, distrito de Lima Este, el gasohol regular va de 17,62 a 22,19 soles, el premium de 18,49 a 24,09 soles y el diésel de 20,97 a 25,99 soles.

El diésel más económico se ubica en Lurigancho a 19,90 soles, mientras que el gasohol regular más bajo está a 17,94 soles. En el Callao, los precios mínimos son de 21,40 soles para el diésel y 18,18 soles para el gasohol de 90 octanos.

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La tendencia al alza también se observa en otras regiones. En Cusco, el diésel se negocia entre 24,39 y 25,99 soles por galón, y en Ica, particularmente en el distrito de Santiago, el gasohol regular llega a 18,27 soles. Estas cifras reflejan el peso de los costos logísticos y la distribución hacia zonas alejadas o de difícil acceso.

¿Cómo va el alza de la gasolina?

Durante abril de 2026, el precio de la gasolina en Lima mantiene una tendencia al alza que inquieta tanto a usuarios particulares como a los gremios vinculados al transporte. Con el inicio del mes de mayo se mostró que la tendencia se mantiene al alza. Datos de OSINERGMIN señalan que el gasohol regular oscila entre 18 y 23 soles por galón, mientras que la gasolina premium supera los 25 soles en distritos como Los Olivos y Surco. Entre los principales factores que explican este aumento se encuentran la crisis en Medio Oriente y la volatilidad en los mercados energéticos globales, lo que ha llevado el precio internacional del barril de crudo por encima de los 100 dólares.

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El efecto de estos incrementos se percibe en la vida diaria de la ciudad. El transporte público registra subas de al menos 0,50 soles en sus tarifas y los taxis colectivos han elevado sus precios hasta 3 soles por trayecto. Comerciantes y familias enfrentan mayores gastos en productos esenciales, mientras que especialistas advierten que la tendencia podría extenderse si persisten las tensiones internacionales, lo que obliga a los limeños a revisar sus patrones de consumo y ajustar sus presupuestos familiares.

Imagen de archivo de una gasolinera. EFE/Mariscal

Ante este escenario, organizaciones sociales y gremios del transporte han solicitado al gobierno la adopción de medidas orientadas a aliviar la situación de los sectores más afectados, como la implementación de subsidios y la revisión de la carga tributaria. Las autoridades evalúan posibles alternativas para contener el impacto, aunque la efectividad de las acciones dependerá en gran parte de la evolución del contexto internacional y de la capacidad de respuesta estatal frente al encarecimiento sostenido de los combustibles.

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Mientras tanto, consumidores y empresarios se mantienen atentos a los reportes de precios y a los anuncios del Ejecutivo, a la espera de señales que permitan anticipar una estabilización o eventual reducción en el costo de los combustibles. El panorama sigue marcado por la incertidumbre, en un contexto donde los factores externos continúan influyendo sobre la economía local y los hábitos de consumo de la población.

Una persona echa combustible en Barcelona. David Zorrakino / Europa Press

Factores que impulsan el alza del combustible

El alza del petróleo a nivel global responde a múltiples factores que confluyen en los mercados energéticos. Uno de los más relevantes es la importancia estratégica del Estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una cuarta parte del comercio mundial de hidrocarburos. De acuerdo con Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, cualquier restricción o interrupción en esta ruta genera un impacto inmediato sobre la cotización internacional del petróleo. Además, la percepción de riesgo e incertidumbre amplifica la volatilidad y refuerza la tendencia alcista en los precios del crudo.

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La tensión geopolítica en Medio Oriente ha intensificado la preocupación de los mercados. Benoit Mougenot, director de las carreras de Economía de la Universidad San Ignacio de Loyola, señala que los mercados financieros consideran la posibilidad de un conflicto prolongado, lo que eleva los precios incluso sin que exista una guerra de gran escala. La expectativa de un cierre parcial del Estrecho de Ormuz o una escalada militar podría agravar la situación, mientras que una mayor producción global o la liberación de reservas estratégicas servirían para mitigar la presión sobre los precios internacionales del petróleo.

FOTO FDE ARCHIVO. La gente espera para llenar sus tanques de combustible en una gasolinera, ya que se espera que los precios del combustible en el país aumenten, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, en Lima, 01 de mayo de 2026. REUTERS/Pablo Sanhueza

El reto de sostener el pasaje de un sol

El pasaje de un sol, que representó durante años la tarifa mínima en rutas del transporte urbano limeño, está dejando de ser una opción habitual para los usuarios. Empresas como El Rápido, Pegaso Express y los conocidos ‘Chinos’ aplican desde marzo un recargo de 0,50 céntimos en sus recorridos, especialmente en corredores concurridos como el de Acho. Este ajuste afecta a miles de pasajeros que dependen del servicio para movilizarse diariamente por motivos laborales, educativos y personales.

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La situación también se refleja en los taxis colectivos que conectan Acho con distritos periféricos como Puente Piedra y Zapallal. Según testimonios recogidos por medios locales, el pasaje en estas rutas pasó de 7 a 10 soles por viaje. Los conductores argumentan que el aumento responde a la escasez de combustibles y al alza internacional del petróleo, lo que ha encarecido sus operaciones y reducido sus márgenes de ganancia.

En este contexto, las posibilidades de acceder a pasajes de un sol disminuyen de modo notable en Lima. El aumento generalizado de los precios presiona a empresas de transporte y a usuarios, quienes deben ajustar sus presupuestos ante el retiro progresivo de la tarifa mínima tradicional en el sistema de transporte público de la ciudad.

Un conductor echa combustible. David Zorrakino / Europa Press

Consejos útiles para ahorrar gasolina

El mantenimiento regular del vehículo resulta clave para maximizar la eficiencia del combustible. Revisar la presión de los neumáticos, cambiar los filtros de aire y aceite en los plazos recomendados y verificar el correcto funcionamiento del motor contribuye a que el automóvil utilice menos gasolina al desplazarse.

Adoptar una conducción moderada también incide en el ahorro de combustible. Evitar aceleraciones y frenadas bruscas, mantener una velocidad constante y utilizar marchas adecuadas favorece un desplazamiento más eficiente. Además, apagar el motor en paradas prolongadas impide el consumo innecesario.

Reducir el peso dentro del vehículo y limitar el uso del aire acondicionado puede generar un impacto positivo en el rendimiento del combustible. El exceso de carga exige mayor esfuerzo al motor, lo que incrementa el gasto, mientras que el aire acondicionado, especialmente a bajas velocidades, eleva el consumo de gasolina. Mantener el automóvil liviano y ventilarlo de manera natural cuando sea posible favorece el ahorro.