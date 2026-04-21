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Maluh Oliveira pone en duda su futuro en Universitario tras triunfazo en Liga Peruana de Vóley: “Tengo otras ofertas”

La opuesta brasileña no contó con muchas oportunidades por parte de Paco Hervás, quien confirmó su continuidad en el banquillo ‘crema’

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La brasileña es uno de los puntos altos de las 'cremas' en el cierre de temporada. Créditos: Carlos Arrunategui / Youtube.

Maluh Oliveira se ha consolidado como una de las piezas clave en el buen cierre de Universitario de Deportes en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Aunque el equipo no logró avanzar a la final, la jugadora brasileña mantuvo un rendimiento destacado y actualmente compite por el tercer puesto.

El último fin de semana, Universitario superó a Deportivo Géminis por 3-0. Tras el partido, Oliveira atendió a la prensa en la zona mixta, donde respondió sobre su futuro y la posibilidad de continuar en el club de Ate.

Durante la temporada, Maluh enfrentó momentos difíciles. Al inicio, no fue considerada por el entrenador Paco Hervás y llegó a quedar fuera de las convocatorias, una situación sin explicaciones públicas. Más adelante, recibió la oportunidad y la aprovechó, mostrando solidez en el ataque y efectividad en el saque.

Sobre su futuro, Oliveira declaró: “No sé, depende de muchas cosas, en realidad. Tengo otras ofertas, sí, pero hablé un poco con Fabrizio (Acerbi) y mi futuro se va a decidir, creo, esta semana o a más tardar el próximo mes”.

Maluh Oliveira define su futuro en Universitario tras triunfazo ante Géminis por tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
Maluh Oliveira define su futuro en Universitario tras triunfazo ante Géminis por tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

La atacante brasileña ya mantuvo conversaciones con el jefe polideportivo del club y tomará una decisión en breve. Su continuidad en Universitario permanece en duda, ante el interés de otros equipos y la permanencia confirmada de Paco Hervás en el banquillo.

Respecto a su irregularidad en el torneo, explicó: “Estuve un tiempo lesionada, pero después volví a entrenar. Me faltaba ritmo y Daniela y las chicas estaban bien. Fue una decisión táctica. Paco hizo las elecciones y fue eso. Lo importante es que pude jugar la semifinal y ayudar al equipo”.

La resolución sobre el futuro de Maluh Oliveira dependerá del diálogo con Paco Hervás y Fabrizio Acerbi. La jugadora busca más protagonismo y minutos en cancha; la continuidad del entrenador español podría influir en su decisión, como ocurrió al inicio del campeonato.

Las 'cremas' se acercaron al tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Latina TV / Instagram.

Lo duro que fue perder ante San Martín

Maluh Oliveira también se refirió al reciente triunfo de Universitario sobre Géminis. “Esa victoria la trabajamos mucho. Es difícil resumirlo en una sola palabra, porque mi español no es bueno, pero creo que fue resiliencia. También paciencia, porque fue una semana muy dura después de San Martín”.

La jugadora brasileña explicó lo complejo que resultó para el equipo perder ante la Universidad San Martín de Porres en el partido extra de las semifinales. “La cabeza se fue, también teníamos que mantener el foco y estudiar al rival. Tuvimos que resistir muchas cosas, muchas críticas. Por eso creo que resiliencia es una buena palabra para nosotros”.

La eliminación generó desilusión en todo el plantel. “Hicimos un gran partido contra San Martín y ese partido pudo haber sido para cualquiera, pero se nos escapó. Fue duro. Creíamos que podíamos jugar la final, pero no se dio”. A su vez, Oliveira describió cómo el equipo logró superar el golpe anímico. “Costó mucho. El lunes hablamos, la cabeza se fue un poco, pero después pusimos todo en su lugar, trabajamos duro y hoy logramos jugar bien”.

Universitario venció 3-0 a Géminis y dio un paso importante hacia la obtención del tercer lugar.
Universitario venció 3-0 a Géminis y dio un paso importante hacia la obtención del tercer lugar.

Programación del partido de vuelta por el tercer lugar

Universitario y Géminis volverán a verse las caras por el tercer lugar el sábado 25 de abril a las 19:00 horas de Perú, en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador.

El encuentro de vuelta por el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 podrá seguirse en directo a través de Latina TV, tanto en señal abierta (canal 2) como en su página web y aplicación, lo que asegura acceso en todo el país.

Programación de la final vuelta y partido por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
Programación de la final vuelta y partido por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Además, la Federación Peruana de Vóley transmitirá el partido desde su plataforma digital, y la Liga Peruana de Vóley lo hará en vivo desde su página oficial de Facebook, permitiendo que el público lo siga desde distintos dispositivos.

Infobae Perú cubrirá el evento con información previa, actualizaciones punto a punto, análisis de jugadas, detalles de cada set, momentos destacados y declaraciones de las protagonistas, para mantener a la audiencia informada durante todo el desarrollo del cotejo.

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