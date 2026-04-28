El técnico de la selección peruana habló tras su visita a estadios. Créditos: Jax Latin Media.

Las especulaciones llegaron a su fin. La selección peruana jugará en la altura durante las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2030. Así lo confirmó el técnico Mano Menezes tras recorrer estadios en ciudades de altura.

Menezes visitó Juliaca y Puno para inspeccionar las condiciones de los estadios Universidad Nacional del Altiplano y Guillermo Briceño Rosamedina, ambos ubicados a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, con miras a los partidos clasificatorios.

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A su regreso a Lima, el entrenador brasileño declaró: “Para nosotros siempre es bueno, fuimos muy bien recibidos. Fuimos allí con la intención de hacer el trabajo de observación que necesitábamos hacer. Ahora reunimos los datos importantes, recopilamos los datos importantes, y pronto tomaremos las decisiones que necesitamos tomar”.

El técnico también detalló su visita a los recintos deportivos: “Fuimos a los dos. Sí, habíamos programado visitar los dos. Y creo que tenemos los datos suficientes para hacer lo que necesitamos hacer. Estamos contentos con nuestro viaje”.

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Mano Menezes confirmó que Perú jugará en altura las próximas Eliminatorias: Esta es la ciudad elegida.

Menezes confirmó que la selección peruana aprovechará la geografía del país en el próximo proceso clasificatorio. “La idea está clara. Nosotros vamos a jugar en altura”. Añadió: “Ya está confirmado. Vamos a jugar en Lima, pero también vamos a jugar en altura”.

El entrenador precisó las sedes consideradas para la ‘bicolor’: “Tendremos cuatro estadios. Los dos estadios de Lima, el Nacional y el de Universitario, el Garcilaso, y ahí vamos a elegir la cuarta sede”. La última opción se definirá entre el estadio Universidad Nacional del Altiplano de Puno y el Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca.

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Menezes evitó revelar los rivales que visitarán la altura para no dar ventajas. “No hablamos de los adversarios porque no se le da armas a los adversarios. Estratégicamente, vamos a elegir lo que sea mejor para la selección peruana en el momento en que tengamos que tomar la decisión”.

El entrenador de Perú está de acuerdo que la 'bicolor' traslade su localía hacia regiones de altura. | VIDEO: Canal N

La ciudad de altura elegida por Perú

El entrenador Mano Menezes señaló que la selección peruana contará con dos sedes en altura para las próximas Eliminatorias. Sin embargo, el periodista deportivo Eduardo Combe informó en L1 Radio que Cusco será finalmente la elegida, por lo que la ‘bicolor’ disputará sus encuentros en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

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Actualmente, la selección femenina utiliza este escenario para sus compromisos en la Liga de Naciones de la Conmebol, donde sumó dos victorias y alcanzó siete puntos, una marca inédita en su historial. El objetivo sería replicar este desempeño en el equipo masculino.

Por su parte, el periodista Gustavo Peralta precisó que Argentina y Brasil serán los equipos que enfrentarán a Perú en la altura durante las próximas clasificatorias. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) evaluará si extiende esta condición también a Uruguay.

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La selección peruana ya tiene definida su localía para las próximas Eliminatorias. Créditos: L1 Max / X.

¿Amistosos en altura?

Jean Ferrari, en una entrevista reciente, se refirió a la posibilidad de que la selección peruana dispute partidos amistosos en altura durante 2026. Por ahora, esa opción no está confirmada, ya que existen invitaciones para enfrentar a selecciones extranjeras en las próximas fechas FIFA fuera del país.

El equipo dirigido por Mano Menezes tiene como próximos rivales a Haití y España en la ventana de junio, antes de la Copa del Mundo 2026. El encuentro ante el conjunto europeo está previsto para el 8 de junio en México. El partido frente al cuadro de Concacaf aún no tiene fecha definida, pero se jugará antes del compromiso frente a la ‘furia roja’.

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