Tercera prueba para Mano Menezes: Perú disputará partido amistoso ante la mundialista Haití en Miami

Perú se medirá ante Haití en un duelo amistoso que tendrá lugar en Estados Unidos. Crédito: La Bicolor/The Haitian Times.

La selección peruana sumará un nuevo desafío internacional. El equipo dirigido por Mano Menezes enfrentará a Haití en un partido amistoso que se disputará en Estados Unidos durante el mes de junio, apenas días antes del cruce programado ante España en Puebla, México.

El encuentro ante Haití reviste particular interés, ya que el conjunto caribeño disputará el Mundial 2026 y regresa a una justa mundialista tras 52 años de ausencia. La última participación de Haití en una Copa del Mundo fue en Alemania 1974, lo que convierte este duelo en una oportunidad clave tanto para la preparación peruana como para el rodaje internacional de los haitianos.

La confirmación del amistoso fue revelada por el periodista Gustavo Peralta a través de su cuenta de X (antes Twitter), quien precisó que la Federación Peruana de Fútbol ya cerró el acuerdo logístico para la realización del encuentro. El partido será el tercer compromiso de preparación bajo la conducción de Menezes y servirá para ajustar detalles tácticos antes de enfrentar a España, una de las potencias europeas y favorita en la justa norteamericana.

Tercera prueba para Mano Menezes al mando de la selección peruana. Crédito: X Gustavo Peralta.

El duelo con Haití representa una prueba relevante para ambos seleccionados. Por un lado, Perú buscará consolidar su funcionamiento colectivo y dar rodaje a nuevas variantes, mientras que Haití tendrá la posibilidad de medirse ante un rival sudamericano antes de su retorno al máximo escenario del fútbol global.

El arranque del ciclo Menezes

El ciclo de Mano Menezes al frente de la selección peruana ha sido exigente desde su inicio. En su primer partido, el equipo nacional cayó por 2-0 ante Senegal en el Stade de France, un duelo que evidenció la necesidad de ajustes defensivos y mayor claridad en el mediocampo.

El cuadro peruano se dejó empatar 2-2 en la última jugada del encuentro disputado en Madrid - Crédito: Movistar Deportes.

La segunda presentación fue ante Honduras en el Estadio Municipal de Butarque, en Madrid, donde Perú igualó 2-2 en un encuentro de trámite cambiante. Jairo Vélez fue la figura ofensiva con un doblete, pero los centroamericanos lograron empatar sobre el final, dejando tareas pendientes en la gestión de ventajas y el cierre de partidos.

Estos dos primeros exámenes han permitido a Menezes evaluar alternativas en la plantilla, probar esquemas y dar espacio a nuevos elementos. El choque ante Haití será otra ocasión para reforzar conceptos y llegar con mayor solidez a los compromisos oficiales.

El último antecedente: Copa Americana 2016

La más reciente vez que Perú y Haití se enfrentaron fue por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Americana 2016, celebrada en Estados Unidos. En aquella ocasión, el conjunto nacional se impuso por 1-0 con gol de Paolo Guerrero, quien conectó de cabeza un centro preciso de Edison ‘Oreja’ Flores.

Paolo Guerrero anotó el gol de la victoria en el estreno de Perú en la Copa América Centenario 2016. Crédito: Los Ángeles Times.

Ese torneo dejó huella en la historia de la selección peruana, ya que el equipo dirigido entonces por Ricardo Gareca eliminó a Brasil en la fase de grupos, gracias a un polémico tanto de Raúl Ruidíaz que desató debate internacional. El triunfo ante Haití fue clave para encaminar la clasificación y marcar el inicio de una campaña memorable.

En los años recientes, Perú y Haití han coincidido en pocos amistosos, lo que añade atractivo al reencuentro. El partido de junio será una nueva oportunidad para medir fuerzas y analizar el momento de ambos seleccionados, con la mira puesta en el Mundial 2026 y en los objetivos de mediano plazo de cada federación.

La selección peruana, bajo el mando de Menezes, buscará aprovechar este tipo de amistosos para consolidar su estilo de juego y fortalecer la confianza en el plantel de cara a los retos continentales e internacionales que se avecinan. El duelo ante Haití, en territorio estadounidense, marcará además la antesala perfecta para el cruce ante España, uno de los partidos más esperados del calendario nacional.