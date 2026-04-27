Paulo Milagres y su exitoso presente lejos de Alianza Lima: campeón en África y clasificado al Mundial de Clubes otra vez

Paulo Milagres ha ganado todos los trofeos con Al-Ahly SC esta temporada. Crédito: Instagram

Paulo Milagres vive actualmente un presente sumamente exitoso lejos de Alianza Lima, consolidándose como uno de los entrenadores más ganadores de la temporada a nivel internacional. El técnico brasileño ha logrado encadenar títulos importantes con el Al-Ahly SC de Egipto y aseguró una nueva clasificación al Mundial de Clubes, reafirmando su capacidad para competir al más alto nivel tras su reciente paso por el vóley peruano.

Su etapa en el club ‘blanquiazul’ tuvo un cierre poco ideal, pese a haber alcanzado uno de los hitos más importantes en su historia. El entrenador brasileño terminó su ciclo en medio de una fuerte presión por los resultados en la competencia local, lo que llevó a la directiva encabezada por Cenaida Uribe a no continuar con su proyecto en una fase decisiva de la temporada.

A pesar de su salida, Milagres dejó una huella significativa en la institución. Es ampliamente recordado por haber conducido a Alianza Lima a un histórico subcampeonato en el Sudamericano de Clubes, una campaña que no solo elevó el prestigio del equipo, sino que además le permitió clasificar por primera vez al Mundial de Clubes, un logro sin precedentes para el vóley peruano.

Su paso por el cuadro ‘íntimo’ estuvo marcado por una constante dualidad. Mientras se valoraba el crecimiento del equipo en el plano internacional, también surgían cuestionamientos por la irregularidad en el torneo local y el desgaste del plantel en la parte final de su gestión.

Paulo Milagres fue subcampeón sudamericano con Alianza Lima. Crédito: FPV

Incluso, su salida no estuvo exenta de tensión. Algunas voces dentro del propio plantel llegaron a cuestionar decisiones técnicas en el tramo decisivo de la temporada, lo que terminó influyendo en la determinación dirigencial de cerrar su ciclo. Aun así, su impacto competitivo en torneos internacionales quedó como uno de los puntos más altos de su etapa en Sudamérica.

Su presente exitoso en el Al-Ahly SC de Egipto

Lejos de quedarse con aquel desenlace adverso en Alianza Lima, Paulo Milagres encontró una rápida revancha en el Al-Ahly SC de Egipto, uno de los clubes más poderosos del continente africano. Su llegada marcó el inicio de una etapa de dominio absoluto en todas las competencias disputadas durante la temporada, consolidando un proyecto sólido desde su arribo.

Bajo su dirección, el equipo egipcio conquistó la liga local, la copa y la supercopa, logrando una hegemonía total en el ámbito doméstico. Además, coronó su gran campaña con el título del Campeonato de Clubes de África, resultado que confirmó su condición de potencia regional y reafirmó el impacto inmediato de su trabajo.

Este último logro le permitió al DT brasileño asegurar nuevamente su clasificación al Mundial de Clubes, instancia en la que estará presente en la edición 2027 con el Al-Ahly SC. De esta manera, Milagres continúa ampliando su palmarés y reforzando su perfil como entrenador de élite en escenarios de máxima exigencia, dejando atrás su abrupta salida del vóley peruano.

Paulo Milagres lo ganó todo con Al-Ahly SC esta temporada 2025/26. Crédito: Instagram

Contraste con el presente de Alianza Lima

Mientras el técnico brasileño continúa sumando títulos en el extranjero, Alianza Lima no logró replicar la histórica campaña que alcanzó bajo su dirección. En la más reciente edición del Sudamericano de Clubes, el conjunto ‘íntimo’ quedó eliminado en semifinales tras caer ante Sesi Vôlei Bauru de Brasil, equipo que posteriormente se consagró campeón.

Pese a ello, el club peruano logró cerrar su participación con una medalla de bronce al imponerse sobre Universidad San Martín en el duelo por el tercer lugar, un resultado positivo, aunque lejos de su objetivo principal: regresar al Mundial de Clubes.

Hoy en día, el nombre de Paulo Milagres sigue generando opiniones divididas entre los hinchas ‘blanquiazules’ y el entorno del vóley peruano. Para algunos, su gestión marcó un hito por los logros internacionales alcanzados; para otros, su salida en un momento clave dejó la sensación de un proceso inconcluso.

Lo cierto es que, más allá de las formas en las que terminó su etapa en Alianza Lima, el técnico brasileño ha continuado su carrera en el extranjero con resultados importantes. Mientras tanto, su paso por el Perú permanece como un capítulo relevante, aunque marcado tanto por éxitos como por un cierre que dejó más de una interrogante.