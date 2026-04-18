Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026: así quedó Perú tras perder 1-0 ante Ecuador.

La Liga de Naciones Femenina 2026 se disputa actualmente. La selección peruana perdió 1-0 ante Ecuador como visitante en Quito, resultado que la mantiene alejada de la zona de repechaje en la tabla de posiciones del torneo organizado por Conmebol.

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina

Perú

Antes de este encuentro, Perú ocupaba la sexta posición, igualando en puntos con la zona de repechaje, donde se encontraba Chile con 7 unidades.

Tras la derrota frente a Ecuador, la selección peruana descendió al séptimo lugar y quedó a un punto de la zona de repesca, actualmente ocupada por Venezuela con 8 puntos.

Aún restan dos partidos por disputarse en esta séptima fecha: Argentina frente a Colombia y Venezuela ante Bolivia, por lo que las posiciones pueden cambiar.

Un triunfo de Argentina o Colombia las mantendría en la parte alta de la tabla, mientras que una victoria de Venezuela sobre Bolivia ampliaría la distancia de Perú respecto a la zona de repechaje a tres puntos.

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol.

La derrota de Perú ante Ecuador

En el inicio de la séptima fecha de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina, la selección peruana cayó 1-0 ante Ecuador en Quito, en un partido correspondiente al proceso clasificatorio rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

El encuentro fue intenso, con las dirigidas por Antonio Spinelli buscando el empate hasta los minutos finales, pero el gol de Nayely Bolaños a los 76 minutos selló la derrota en el Estadio Olímpico Atahualpa.

La selección ecuatoriana tuvo el dominio del balón durante gran parte del partido, alcanzando un 78% de posesión, la cifra más alta registrada en compromisos de torneos CONMEBOL recientes.

Durante el primer tiempo, la defensa peruana soportó 15 remates del equipo rival, el mayor número de disparos recibidos por cualquier selección en una sola mitad en lo que va de esta edición del torneo.

Con este resultado, Perú se mantiene fuera de la zona de repechaje y deberá esperar el desenlace de los partidos restantes de la fecha para conocer su posición en la tabla.

La selección nacional registró una nueva derrota de visita. Créditos: Conmebol / Youtube.

Programación de la fecha 8

Viernes 5 de junio

- Bolivia vs Paraguay

- Argentina vs Perú

- Colombia vs Uruguay

- Chile vs Ecuador

Descansa: Venezuela

Programación de la fecha 9

Martes 9 de junio

- Perú vs Bolivia

- Paraguay vs Colombia

- Uruguay vs Venezuela

- Ecuador vs Argentina

Descansa: Chile

¿Qué resultados necesita Perú para meterse en repechaje?

A poco de concluir la séptima fecha, Perú ocupa la séptima posición con 7 puntos, a tres unidades de la zona de repechaje, actualmente en manos de Chile con 10 puntos.

La selección peruana está obligada a ganar sus dos próximos encuentros: primero visitará al líder Argentina y luego recibirá a Bolivia, último en la tabla, en Cusco. De lograr ambos triunfos, alcanzaría los 13 puntos.

Para mantener opciones de clasificación, Perú también depende de que los equipos que se encuentran por delante —Venezuela, Chile, Paraguay y Ecuador— no sumen puntos en sus próximos compromisos.

El equipo dirigido por Antonio Spinelli enfrenta un escenario exigente: deberá superar a Argentina, uno de los punteros del torneo, y después imponerse a Bolivia, acostumbrado a jugar en la altura.