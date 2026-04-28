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Armadora argentina da el salto a Portugal tras sobresalir en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Su entrenador confirmó su salida a Europa luego de finalizar la temporada entre los ocho mejores del torneo

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Armadora argentina da el salto a Portugal tras sobresalir en Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
Armadora argentina da el salto a Portugal tras sobresalir en Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

La Liga Peruana de Vóley se ha consolidado como una plataforma para que jugadoras, especialmente extranjeras, den el salto a competencias de mayor nivel. La temporada 2025/2026 ya tiene a su primera voleibolista que parte hacia Europa después de su paso por Perú.

Candela Díaz, armadora de Circolo Sportivo Italiano, llegó al equipo en la última campaña y asumió un rol clave tras la salida de Barbie Frangella a Regatas Lima. La jugadora argentina mostró un buen desempeño y fue fundamental para que el club terminara en el séptimo puesto del torneo local.

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Marcos Blanco, entrenador de Circolo, confirmó el destino de Díaz: “Cande se va a Portugal”, señaló en diálogo con Somos Vóley de Latina TV. La salida de la armadora responde tanto a la búsqueda de nuevos desafíos como a la falta de minutos que enfrentaría en la próxima temporada con el club de Pueblo Libre.

La Liga Peruana de Vóley es una ventana para las deportistas nacionales y extranjeras. Créditos: Latina TV / TikTok.

Blanco tiene previsto disputar la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 con una punta extranjera, tras el fichaje de la brasileña Natalia Monteiro. Debido a la limitación de jugadoras extranjeras en cancha, esta decisión deja sin lugar a Díaz en el plantel, por lo que el cuerpo técnico apunta a incorporar una armadora nacional para ajustar el esquema de juego.

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Le comenté que, al buscar una punta extranjera, necesitamos una armadora local. También existía la posibilidad de que Cande regresara y pudiera hacer el doble cambio, pero no creía que eso fuera lo que necesitaba en esta etapa. Luego de la gran liga que tuvo, tras jugar 24 partidos como titular sin salir nunca, consideré que no debía perder ese espacio y que debía acostumbrarse a ser titular”, explicó.

El entrenador resaltó la decisión de Díaz de buscar nuevos horizontes: “La armadora madura y crece a medida que suma partidos y torneos, compartiendo cancha con atacantes de distintas características. Ahí es donde debe apostar. Creo que hizo bien en decidir irse al exterior, porque tiene mucho por desarrollar”.

Finalmente, valoró el aporte de la jugadora en el equipo: “Me puso muy contento la liga que hizo. Desde el primer día supe lo que podía aportar al equipo, tanto al inicio de la temporada como al final, y cumplió con esas expectativas”.

Por ahora, no se ha confirmado el club de Portugal en el que Candela Díaz proseguirá su carrera. Tras finalizar la disputa por el séptimo puesto, la armadora regresó a Argentina para reunirse con su familia después de varios meses fuera del país.

Circolo sorprende al fichar a dos jugadoras brasileñas que destacaron en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
Circolo sorprende al fichar a dos jugadoras brasileñas que destacaron en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Las salidas, renovaciones y fichajes de Circolo

Circolo Sportivo Italiano inició un proceso de renovación tras una temporada discreta en la Liga Peruana de Vóley. La dirigencia decidió introducir cambios en la plantilla, con especial énfasis en la contratación de jugadoras extranjeras, con el objetivo de recuperar protagonismo y pelear por los primeros puestos en el campeonato nacional.

En el rubro de fichajes, el entrenador Marcos Blanco, que continuará al frente del equipo, confirmó la incorporación de dos refuerzos internacionales procedentes de Rebaza Acosta. Se trata de las brasileñas Mariane Casas, central, y Natalia Monteiro, atacante, quienes tuvieron un rendimiento destacado en el club de Callao durante la temporada 2025/2026.

Respecto a las renovaciones, Blanco aseguró la continuidad de la central argentina Julieta Holzmaisters para la temporada 2026/2027. Además, el técnico indicó que mantienen conversaciones con la opuesta Eugenia Nosach para definir su futuro en el equipo, luego de que la olímpica se integrara al sexteto titular en la recta final de la última campaña tras recuperarse de una lesión. También seguirán en el plantel las atacantes nacionales Mabel Olemar Otero y Antuanette Arteaga, quienes lograron consolidarse como titulares.

Mabel Olemar y Antuanette Arteaga, claves para el proyecto que encabeza Marcos Blanco en Circolo. Crédito: LPV.
Mabel Olemar y Antuanette Arteaga, claves para el proyecto que encabeza Marcos Blanco en Circolo. Crédito: LPV.

En cuanto a las salidas, el club confirmó la baja de la central peruana Camila Pérez, recientemente convocada a la selección, quien analiza nuevas propuestas. Asimismo, la de Astrid Ruiz, quien perdió terreno en el equipo titular durante la última temporada y aún no define su próximo destino.

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