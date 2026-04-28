Perú

Ministra de Educación no asistirá al Congreso para explicar crisis de becas: comisión la citó el viernes por la noche

En el oficio señalan que la citación llegó a la mesa de partes el día viernes pasada las 11 de la noche, por lo que resultó complicado cancelar compromisos previos

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La ministra de Educación, María Esther Cuadros, no asistirá al Congreso de la República, donde había sido convocada para informar sobre la situación de las becas en el país. En su lugar, el Ministerio de Educación remitió un oficio en el que comunica su inasistencia y ofrece enviar un informe técnico.

El documento, dirigido al presidente de la comisión de Educación, Segundo Montalvo, agradece la invitación para participar en la sesión extraordinaria programada para el martes 28 de abril a las 11 de la mañana. Sin embargo, precisa que la titular del sector no podrá acudir.

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Según el oficio, la agenda de la ministra ya se encontraba comprometida para esa fecha y hora. A ello se suma, indica el documento, el corto tiempo con el que se realizó la citación, lo que habría impedido reorganizar sus actividades.

“El documento fue presentado ante la mesa de partes del Ministerio de Educación el viernes 24 de abril a las 23:17 horas, lo que hace imposible reprogramar su agenda”, señala la comunicación oficial.

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Ministra de Educación no asistirá a comisión por crisis de becas: fue convocada el viernes a última hora
Ministra de Educación no asistirá a comisión por crisis de becas: fue convocada el viernes a última hora

Pese a la inasistencia, el ministerio adelantó que en las próximas horas remitirá un informe técnico sobre los temas incluidos en la agenda de la sesión.

Comisión citó a la ministra para explicar crisis en becas

La convocatoria a la ministra tenía un objetivo concreto: que explique la situación del financiamiento y la cobertura del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

La sesión extraordinaria fue programada para realizarse en la sala cinco Gustavo Mohme Llona del Congreso. El encuentro estaba previsto para iniciar a las 11 de la mañana.

El punto central de la citación era abordar la crisis en el sistema de becas, en un contexto marcado por cuestionamientos sobre la falta de recursos y el impacto en jóvenes de escasos recursos económicos.

La Comisión de Educación del Congreso convocó a la ministra de Educación para explicar el recorte presupuestal a Beca 18. (Composición: Infobae)
La Comisión de Educación del Congreso convocó a la ministra de Educación para explicar el recorte presupuestal a Beca 18. (Composición: Infobae)

De acuerdo con la convocatoria, la ministra debía informar sobre la continuidad y el alcance de estos programas, en medio de una situación que ya afecta a postulantes y beneficiarios.

Cabe señalar que esta situación se advirtió el año pasado, cuando el Congreso de la República aprobó la Ley de Presupuesto y recortó los fondos destinados a los subsidios educativos.

Suspensión de beca genera incertidumbre en postulantes

El tema de fondo que motivó la citación es la falta de convocatoria de la Beca Generación del Bicentenario para el año 2026. El propio Ministerio de Educación confirmó que este programa no tendrá una nueva edición este año.

La decisión deja en incertidumbre a más de 300 jóvenes que ya habían sido admitidos en universidades del extranjero y esperaban acceder al financiamiento estatal.

Se trata de un programa que durante más de una década ha permitido a estudiantes peruanos cursar estudios de posgrado en instituciones internacionales. Sin embargo, en esta ocasión, no se abrirá un nuevo proceso de selección.

Conoce las ofertas educativas. (Foto: Minedu)
Conoce las ofertas educativas. (Foto: Minedu)

La ausencia de convocatoria se produce en un contexto en el que muchos postulantes ya habían avanzado en procesos de admisión, algunos incluso con gastos asumidos para cumplir los requisitos exigidos.

Falta de presupuesto y reorganización marcan el panorama

Desde el Ejecutivo se han planteado dos explicaciones para esta decisión: restricciones presupuestales y un proceso de reorganización del programa.

El Ministerio de Educación ha señalado que la prioridad para este año es asegurar la continuidad de los 283 becarios que actualmente estudian en el extranjero. Esta decisión, sin embargo, deja fuera a una nueva generación de postulantes.

El Congreso de la República aprobó en segunda votación el dictamen que propone una modificación a la ley 32299.
El Congreso de la República aprobó en segunda votación el dictamen que propone una modificación a la ley 32299.

La falta de claridad sobre las razones detrás de la suspensión ha sido uno de los puntos más cuestionados. Mientras se menciona una reorganización, también se habla de limitaciones presupuestarias, sin que exista una versión única.

En paralelo, no se ha anunciado una fecha para una nueva convocatoria ni detalles sobre cómo se implementarán los cambios en el programa, lo que mantiene en incertidumbre a quienes aspiraban a acceder a una de estas becas.

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