Perú Deportes

Rainer Torres realizó crítico análisis contra la directiva de Universitario por el duro presente: “Estos son los resultados de algo mal armado”

El exjugador se pronunció por la complicada actualidad del cuadro ‘merengue’ y señaló los errores de la dirigencia. También envió un mensaje a la hinchada

Guardar
Rainer Torres realizó crítico análisis contra la directiva de Universitario por el duro presente.
Rainer Torres realizó crítico análisis contra la directiva de Universitario por el duro presente.

La reciente derrota de Universitario de Deportes ante Alianza Atlético en la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 ha encendido las alarmas entre los hinchas. Las críticas apuntan tanto al plantel como a la directiva, en busca de respuestas sobre el futuro institucional y deportivo. Jorge Araujo había asumido interinamente el mando tras la salida de Javier Rabanal, pero la incertidumbre no se disipa. El ambiente se ha cargado de cuestionamientos y desconfianza, mientras la temporada parece haber perdido el rumbo.

La voz de Rainer Torres resuena en medio de la crisis al señalar en su cuenta de Twitter que “el Apertura está perdido, pero el año aún es largo”. Su mensaje, realista pero esperanzador, no elude la autocrítica: “En el fútbol nada pasa por casualidad y estos son los resultados de algo mal armado”.

PUBLICIDAD

El análisis del ‘Motorcito’ va más allá del campo de juego. El exjugador apunta directamente a la dirigencia, responsabilizando tanto al administrador Franco Velazco como al director deportivo Álvaro Barco. “Muchos errores: desde la contratación del técnico, de un jugador que no jugó seis meses, la cabeza indicando que la gente no pida campeonar todos los años, etc., etc., etc., pero se está a tiempo de corregir”, afirmó, en una clara alusión a la falta de criterio en la elección de refuerzos y en la conducción del proyecto deportivo.

El exjugador también dirigió un mensaje a los hinchas, a quienes consideró un pilar fundamental para la recuperación del club. “Lo más importante es que el hincha siga igual, llenando el estadio, porque eso es lo que le da estabilidad económica al club y ayudará a los jugadores a salir de este mal momento”, recalcó. El respaldo de la tribuna, según su visión, será clave para que el grupo de futbolistas recupere la confianza y pueda revertir la situación.

PUBLICIDAD

El tuit de Rainer Torres sobre su crítica a la directiva de Universitario por el mal presente del equipo.
El tuit de Rainer Torres sobre su crítica a la directiva de Universitario por el mal presente del equipo.

La destitución de Javier Rabanal como entrenador de Universitario obligó a la directiva a recurrir a Jorge Araujo como DT interino. Aunque ‘Coco’ logró un triunfo frente a Deportivo Garcilaso, la caída posterior ante Alianza Atlético profundizó la crisis futbolística.

Este resultado adverso en el estadio Monumental llevó a Franco Velazco, administrador del club, a intervenir directamente en la búsqueda de un nuevo entrenador, teniendo como prioridad a Fabián Bustos. El argentino ya fue contactado, aunque las negociaciones iniciales no avanzaron por su compromiso con Millonarios de Colombia.

La insistencia de un estratega que conozca el plantel y tras la negativa por traer de vuelta a Jorge Fossati, llevaron al máximo dirigente de la ‘U’ a pensar en el artífice del título en el centenario del club.

El administrador de la 'U' pretende sí o sí al técnico argentino para sacar al equipo del mal momento, aunque su contrato con Millonarios impide un posible regreso. (Video: L1 MAX)

¿Álvaro Barco pierde peso en Universitario?

La figura de Álvaro Barco como director deportivo atraviesa su momento más delicado desde que asumió el cargo a mediados del año pasado. Según el periodista deportivo, Gustavo Peralta, Franco Velazco ha decidido evaluar su continuidad tras los errores en la contratación de Javier Rabanal y el delantero Sekou Gassama, ambos señalados como desaciertos en el armado del equipo. El comunicador señaló en el podcast Colectivo World que Barco “no lo está pasando bien”, y su margen de maniobra se ha visto reducido en las últimas semanas.

Ahora, la elección del próximo entrenador para Universitario será responsabilidad principal de Velazco, desplazando a Barco de una de sus funciones centrales. Peralta afirmó que cada decisión del director deportivo será revisada minuciosamente antes de ejecutarse, lo que evidencia un desgaste institucional significativo.

El mercado de fichajes bajo la gestión de Barco ha dejado más dudas que certezas. Mientras el defensor Caín Fara se consolidó como referente, Miguel Silveira y Héctor Fértoli no lograron el impacto esperado debido a lesiones y falta de continuidad. El caso más cuestionado es el de Sekou Gassama, cuya adaptación fue insuficiente y su rendimiento, muy por debajo de lo requerido por el club.

Temas Relacionados

Rainer TorresFranco VelazcoÁlvaro BarcoUniversitario de Deportesperu-deportes

Más Noticias

Se reveló el futuro de Mara Leão en Universitario tras dejar mensaje con sabor a despedida: “Tiene asuntos familiares”

También se pudo conocer si Cat Flood y Mirian Patiño continuarán en el conjunto ‘crema’ la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley

Se reveló el futuro de Mara Leão en Universitario tras dejar mensaje con sabor a despedida: “Tiene asuntos familiares”

Circolo sorprende al fichar a dos jugadoras brasileñas que destacaron en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El entrenador Marcos Blanco confirmó la llegada de las dos voleibolistas, además, habló de la permanencia de Eugenia Nosach

Circolo sorprende al fichar a dos jugadoras brasileñas que destacaron en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

¿Jorge Araujo se quedará en Universitario? La sorpresiva medida de la directiva de la ‘U’ tras derrota ante Alianza Atlético

El técnico peruano viene ejerciendo como interino tras la salida de Javier Rabanal, pero la dirigencia ‘crema’ tomó una inesperada postura en relación a su continuidad

¿Jorge Araujo se quedará en Universitario? La sorpresiva medida de la directiva de la ‘U’ tras derrota ante Alianza Atlético

Partidos de hoy, martes 28 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos emocionantes: Sporting Cristal recibe a Junior en Matute, Boca Juniors visita a Cruzeiro en Brasil, PSG y Bayern Munich chocan por las semifinales de la Champions League, y mucho más

Partidos de hoy, martes 28 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior HOY: partido en Matute por fecha 3 del Grupo F de Copa Libertadores 2026

El equipo ‘celeste’ irá en busca de su segunda victoria en el torneo continental cuando reciba a su rival colombiano en el Estadio Alejandro Villanueva. Revisa el horario detallado del encuentro

A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior HOY: partido en Matute por fecha 3 del Grupo F de Copa Libertadores 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno redefine funciones de procuradores y ajusta su designación en entidades del Estado

Gobierno redefine funciones de procuradores y ajusta su designación en entidades del Estado

Presidencia aclara sueldo de José María Balcázar tras polémica por más de S/50 mil en marzo

Conteo ONPE supera el 96%: Keiko Fujimori lidera y Roberto Sánchez saca ventaja de 23 mil votos sobre Rafael López Aliaga

Roberto Sánchez confirma que evalúa a José Domingo Pérez y Hernando Cevallos como ministros de Justicia y Salud en su eventual gobierno

Sueldo presidencial de José Balcázar supera S/50 mil porque sumó su pago de congresista antes de jurar, señala Transparencia

ENTRETENIMIENTO

Exproductor de La Manada ingresó al podcast de Maria Pia Copello tras salida de Peter Fajardo

Exproductor de La Manada ingresó al podcast de Maria Pia Copello tras salida de Peter Fajardo

Said Palao sorprende al no querer dedicar un saludo a Alejandra Baigorria en su aniversario: “No puedo declarar…”

Pamela Franco se ratifica ante carta notarial de Christian Domínguez: “No me rectifico, todo es verdad”

Yaco Eskenazi deja ‘La Granja VIP’ por gira con el ‘Loco’ Wagner: “Esta es mi última semana”

Maju Mantilla visita a Gustavo Salcedo y evita hablar tras duras críticas de María Pía Vallejos

DEPORTES

Se reveló el futuro de Mara Leão en Universitario tras dejar mensaje con sabor a despedida: “Tiene asuntos familiares”

Se reveló el futuro de Mara Leão en Universitario tras dejar mensaje con sabor a despedida: “Tiene asuntos familiares”

Circolo sorprende al fichar a dos jugadoras brasileñas que destacaron en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

¿Jorge Araujo se quedará en Universitario? La sorpresiva medida de la directiva de la ‘U’ tras derrota ante Alianza Atlético

Partidos de hoy, martes 28 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior HOY: partido en Matute por fecha 3 del Grupo F de Copa Libertadores 2026