Rainer Torres realizó crítico análisis contra la directiva de Universitario por el duro presente: “Estos son los resultados de algo mal armado”

Rainer Torres realizó crítico análisis contra la directiva de Universitario por el duro presente.

La reciente derrota de Universitario de Deportes ante Alianza Atlético en la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 ha encendido las alarmas entre los hinchas. Las críticas apuntan tanto al plantel como a la directiva, en busca de respuestas sobre el futuro institucional y deportivo. Jorge Araujo había asumido interinamente el mando tras la salida de Javier Rabanal, pero la incertidumbre no se disipa. El ambiente se ha cargado de cuestionamientos y desconfianza, mientras la temporada parece haber perdido el rumbo.

La voz de Rainer Torres resuena en medio de la crisis al señalar en su cuenta de Twitter que “el Apertura está perdido, pero el año aún es largo”. Su mensaje, realista pero esperanzador, no elude la autocrítica: “En el fútbol nada pasa por casualidad y estos son los resultados de algo mal armado”.

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El análisis del ‘Motorcito’ va más allá del campo de juego. El exjugador apunta directamente a la dirigencia, responsabilizando tanto al administrador Franco Velazco como al director deportivo Álvaro Barco. “Muchos errores: desde la contratación del técnico, de un jugador que no jugó seis meses, la cabeza indicando que la gente no pida campeonar todos los años, etc., etc., etc., pero se está a tiempo de corregir”, afirmó, en una clara alusión a la falta de criterio en la elección de refuerzos y en la conducción del proyecto deportivo.

El exjugador también dirigió un mensaje a los hinchas, a quienes consideró un pilar fundamental para la recuperación del club. “Lo más importante es que el hincha siga igual, llenando el estadio, porque eso es lo que le da estabilidad económica al club y ayudará a los jugadores a salir de este mal momento”, recalcó. El respaldo de la tribuna, según su visión, será clave para que el grupo de futbolistas recupere la confianza y pueda revertir la situación.

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El tuit de Rainer Torres sobre su crítica a la directiva de Universitario por el mal presente del equipo.

La destitución de Javier Rabanal como entrenador de Universitario obligó a la directiva a recurrir a Jorge Araujo como DT interino. Aunque ‘Coco’ logró un triunfo frente a Deportivo Garcilaso, la caída posterior ante Alianza Atlético profundizó la crisis futbolística.

Este resultado adverso en el estadio Monumental llevó a Franco Velazco, administrador del club, a intervenir directamente en la búsqueda de un nuevo entrenador, teniendo como prioridad a Fabián Bustos. El argentino ya fue contactado, aunque las negociaciones iniciales no avanzaron por su compromiso con Millonarios de Colombia.

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La insistencia de un estratega que conozca el plantel y tras la negativa por traer de vuelta a Jorge Fossati, llevaron al máximo dirigente de la ‘U’ a pensar en el artífice del título en el centenario del club.

El administrador de la 'U' pretende sí o sí al técnico argentino para sacar al equipo del mal momento, aunque su contrato con Millonarios impide un posible regreso. (Video: L1 MAX)

¿Álvaro Barco pierde peso en Universitario?

La figura de Álvaro Barco como director deportivo atraviesa su momento más delicado desde que asumió el cargo a mediados del año pasado. Según el periodista deportivo, Gustavo Peralta, Franco Velazco ha decidido evaluar su continuidad tras los errores en la contratación de Javier Rabanal y el delantero Sekou Gassama, ambos señalados como desaciertos en el armado del equipo. El comunicador señaló en el podcast Colectivo World que Barco “no lo está pasando bien”, y su margen de maniobra se ha visto reducido en las últimas semanas.

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Ahora, la elección del próximo entrenador para Universitario será responsabilidad principal de Velazco, desplazando a Barco de una de sus funciones centrales. Peralta afirmó que cada decisión del director deportivo será revisada minuciosamente antes de ejecutarse, lo que evidencia un desgaste institucional significativo.

El mercado de fichajes bajo la gestión de Barco ha dejado más dudas que certezas. Mientras el defensor Caín Fara se consolidó como referente, Miguel Silveira y Héctor Fértoli no lograron el impacto esperado debido a lesiones y falta de continuidad. El caso más cuestionado es el de Sekou Gassama, cuya adaptación fue insuficiente y su rendimiento, muy por debajo de lo requerido por el club.

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