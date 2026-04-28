Perú

Exproductor de La Manada ingresó al podcast de Maria Pia Copello tras salida de Peter Fajardo

Abneer Robles sorprendió al aparecer en la mesa del espacio de la expresentadora de televisión y explicó los motivos de esta decisión

Guardar
Dos personas, una mujer con auriculares a la izquierda y un hombre con auriculares a la derecha, hablan frente a micrófonos en un estudio de podcast o televisión
El exproductor de La Manada participa en el podcast de Maria Pia Copello, generando expectación tras la salida de Peter Fajardo.

La llegada de Abneer Robles, conocido por su experiencia en la televisión como productor de “La Manada”, al pódcast conducido por María Pía Copello en la plataforma +QTV, generó diversas especulaciones entre seguidores y en el ambiente del entretenimiento digital.

Robles explicó que su incorporación responde a una invitación puntual para asesorar en contenido y descartó que actúe como reemplazo o que esté vinculado a una reestructuración interna tras la salida de Peter Fajardo.

PUBLICIDAD

María Pía Copello abordó los rumores sobre cambios en la gestión de +QTV y recalcó que las decisiones internas son responsabilidad de la gerencia, no de una sola persona.

Abneer Robles sorprendió al aparecer en la mesa del espacio de la expresentadora de televisión y explicó los motivos de esta decisión | Instagram

“Tenemos que hacer que la empresa sea sostenible”, subrayó Copello, quien además aclaró que Robles desempeña un rol temporal como asesor de contenido durante dos meses.

La conductora también precisó la naturaleza de la colaboración con Robles: “Quiero también aclarar que no está contratado. Abneer no ha venido en el puesto de nadie (...) tampoco ha despedido personas. Este es un canal gestionado por una gerencia que toma las decisiones”. Estas declaraciones surgieron tras la circulación de versiones sobre cambios de personal y de estructura con la llegada del exproductor de “Esto es guerra” a +QTV.

PUBLICIDAD

Antes de concretar la colaboración, ambos mantuvieron una conversación para superar diferencias pasadas, especialmente vinculadas a opiniones emitidas durante la etapa en la que Robles dirigía “La Manada”. El acercamiento fue facilitado por Israel Dreyfus, integrante del pódcast “Sin más que decir”, quien promovió el diálogo para retomar la comunicación entre las partes.

Cinco personas, tres mujeres y dos hombres, sentadas en un panel con micrófonos y auriculares en un set de televisión o podcast con el letrero "SIN + QUE DECIR"
El exproductor de La Manada, Abneer, aparece en el podcast de Maria Pia Copello junto a otros panelistas, marcando su ingreso tras la salida de Peter Fajardo.

Por su parte, Abneer Robles detalló que su función no implica asumir la producción ni replicar el formato de su anterior proyecto. “Yo no soy ni siquiera productor. Lo que Pía me pide es que, después que limamos asperezas, me dice: ‘Me gustaría que nos asesores un poco con el contenido’”, explicó Robles frente a Copello.

Además, respondió a los comentarios en redes sociales sobre un supuesto plan para remover personal: “Me da risa que digan que yo he botado gente, que soy el ministro del Interior, que voy a entrar con mi gente”. Robles enfatizó que su propósito es ayudar a que el espacio encuentre una identidad propia. “Voy a tratar de encontrar el rumbo que esta mesa tiene, lo que quiero hacer es entretenimiento”.
Cinco personas, tres mujeres y dos hombres, sentadas en una mesa larga con micrófonos en un estudio de televisión colorido con el logo del programa
El exproductor de La Manada, Abneer, se une al elenco del programa de Maria Pia Copello en una emisión televisiva, generando gran interés en el público.

Peter Fajardo anunció su inesperada salida de Sin +Que decir

El productor Peter Fajardo comunicó su salida de +QTV Network, el canal de streaming fundado por María Pía Copello, a través de un comunicado publicado en sus historias de Instagram. El mensaje sorprendió tanto a seguidores como a referentes de la industria del entretenimiento en Perú.

En su publicación, Fajardo expresó: “Debido a lo que se viene comentando en redes, me veo en la obligación de contarles que se ha cerrado un ciclo para mí y hoy me toca despedirme de +QTV Network. Me voy agradecido con cada persona del equipo que confió en mí y puso el alma en este proyecto. Les deseo todo lo mejor. Un abrazo fuerte, Peter Fajardo”.

Peter Fajardo se despide oficialmente de +QTV Network, el canal digital de María Pía Copello.
Peter Fajardo se despide oficialmente de +QTV Network, el canal digital de María Pía Copello.

El productor agradeció a cada miembro del equipo, destacó el esfuerzo y la pasión con la que fue recibido, y subrayó los aprendizajes y desafíos enfrentados durante su paso por el formato digital.

La salida de Peter Fajardo y la incorporación temporal de Abneer Robles marcan una etapa de transición para +QTV, una plataforma que busca consolidar su propuesta de entretenimiento digital bajo la conducción de María Pía Copello, Israel Dreyfus, Diana Sánchez y Flor Ortola.

Temas Relacionados

Abneer RoblesLa ManadaMaría Pía Copelloperu-entretenimiento

Más Noticias

Circolo sorprende al fichar a dos jugadoras brasileñas que destacaron en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El entrenador Marcos Blanco confirmó la llegada de las dos voleibolistas, además, habló de la permanencia de Eugenia Nosach

Circolo sorprende al fichar a dos jugadoras brasileñas que destacaron en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Rainer Torres realizó crítico análisis contra la directiva de Universitario por el duro presente: “Estos son los resultados de algo mal armado”

El exjugador se pronunció por la complicada actualidad del cuadro ‘merengue’ y señaló los errores de la dirigencia. También envió un mensaje a la hinchada

Rainer Torres realizó crítico análisis contra la directiva de Universitario por el duro presente: “Estos son los resultados de algo mal armado”

Mañana habrá corte de agua en Lima: Sedapal informa las zonas afectadas y horarios para este 29 de abril

La suspensión parcial y temporal del suministro alcanzará sectores específicos de San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Chaclacayo y Carabayllo por trabajos de limpieza en reservorios

Mañana habrá corte de agua en Lima: Sedapal informa las zonas afectadas y horarios para este 29 de abril

Se reveló el futuro de Mara Leão en Universitario tras dejar mensaje con sabor a despedida: “Tiene asuntos familiares”

También se pudo conocer si Cat Flood y Mirian Patiño continuarán en el conjunto ‘crema’ la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley

Se reveló el futuro de Mara Leão en Universitario tras dejar mensaje con sabor a despedida: “Tiene asuntos familiares”

Sorteo de La Tinka del 26 de abril de 2026: conoce los números ganadores y el pozo millonario

Como cada domingo, se comparten los números ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los ganadores del sorteo 1293

Sorteo de La Tinka del 26 de abril de 2026: conoce los números ganadores y el pozo millonario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno redefine funciones de procuradores y ajusta su designación en entidades del Estado

Gobierno redefine funciones de procuradores y ajusta su designación en entidades del Estado

Presidencia aclara sueldo de José María Balcázar tras polémica por más de S/50 mil en marzo

Conteo ONPE supera el 96%: Keiko Fujimori lidera y Roberto Sánchez saca ventaja de 23 mil votos sobre Rafael López Aliaga

Roberto Sánchez confirma que evalúa a José Domingo Pérez y Hernando Cevallos como ministros de Justicia y Salud en su eventual gobierno

Sueldo presidencial de José Balcázar supera S/50 mil porque sumó su pago de congresista antes de jurar, señala Transparencia

ENTRETENIMIENTO

Said Palao sorprende al no querer dedicar un saludo a Alejandra Baigorria en su aniversario: “No puedo declarar…”

Said Palao sorprende al no querer dedicar un saludo a Alejandra Baigorria en su aniversario: “No puedo declarar…”

Pamela Franco se ratifica ante carta notarial de Christian Domínguez: “No me rectifico, todo es verdad”

Yaco Eskenazi deja ‘La Granja VIP’ por gira con el ‘Loco’ Wagner: “Esta es mi última semana”

Maju Mantilla visita a Gustavo Salcedo y evita hablar tras duras críticas de María Pía Vallejos

‘Mascaly’ enloquece y ‘ahorca’ a su exabogado y fulmina a Yahaira por no tener conciertos: “Quiere relanzar su imagen a costa mía”

DEPORTES

Rainer Torres realizó crítico análisis contra la directiva de Universitario por el duro presente: “Estos son los resultados de algo mal armado”

Rainer Torres realizó crítico análisis contra la directiva de Universitario por el duro presente: “Estos son los resultados de algo mal armado”

Se reveló el futuro de Mara Leão en Universitario tras dejar mensaje con sabor a despedida: “Tiene asuntos familiares”

Circolo sorprende al fichar a dos jugadoras brasileñas que destacaron en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

¿Jorge Araujo se quedará en Universitario? La sorpresiva medida de la directiva de la ‘U’ tras derrota ante Alianza Atlético

Partidos de hoy, martes 28 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo