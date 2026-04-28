Exproductor de La Manada ingresó al podcast de Maria Pia Copello tras salida de Peter Fajardo

El exproductor de La Manada participa en el podcast de Maria Pia Copello, generando expectación tras la salida de Peter Fajardo.

La llegada de Abneer Robles, conocido por su experiencia en la televisión como productor de “La Manada”, al pódcast conducido por María Pía Copello en la plataforma +QTV, generó diversas especulaciones entre seguidores y en el ambiente del entretenimiento digital.

Robles explicó que su incorporación responde a una invitación puntual para asesorar en contenido y descartó que actúe como reemplazo o que esté vinculado a una reestructuración interna tras la salida de Peter Fajardo.

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María Pía Copello abordó los rumores sobre cambios en la gestión de +QTV y recalcó que las decisiones internas son responsabilidad de la gerencia, no de una sola persona.

Abneer Robles sorprendió al aparecer en la mesa del espacio de la expresentadora de televisión y explicó los motivos de esta decisión | Instagram

“Tenemos que hacer que la empresa sea sostenible”, subrayó Copello, quien además aclaró que Robles desempeña un rol temporal como asesor de contenido durante dos meses.

La conductora también precisó la naturaleza de la colaboración con Robles: “Quiero también aclarar que no está contratado. Abneer no ha venido en el puesto de nadie (...) tampoco ha despedido personas. Este es un canal gestionado por una gerencia que toma las decisiones”. Estas declaraciones surgieron tras la circulación de versiones sobre cambios de personal y de estructura con la llegada del exproductor de “Esto es guerra” a +QTV.

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Antes de concretar la colaboración, ambos mantuvieron una conversación para superar diferencias pasadas, especialmente vinculadas a opiniones emitidas durante la etapa en la que Robles dirigía “La Manada”. El acercamiento fue facilitado por Israel Dreyfus, integrante del pódcast “Sin más que decir”, quien promovió el diálogo para retomar la comunicación entre las partes.

El exproductor de La Manada, Abneer, aparece en el podcast de Maria Pia Copello junto a otros panelistas, marcando su ingreso tras la salida de Peter Fajardo.

Por su parte, Abneer Robles detalló que su función no implica asumir la producción ni replicar el formato de su anterior proyecto. “Yo no soy ni siquiera productor. Lo que Pía me pide es que, después que limamos asperezas, me dice: ‘Me gustaría que nos asesores un poco con el contenido’”, explicó Robles frente a Copello.

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Además, respondió a los comentarios en redes sociales sobre un supuesto plan para remover personal: “Me da risa que digan que yo he botado gente, que soy el ministro del Interior, que voy a entrar con mi gente”. Robles enfatizó que su propósito es ayudar a que el espacio encuentre una identidad propia. “Voy a tratar de encontrar el rumbo que esta mesa tiene, lo que quiero hacer es entretenimiento”.

El exproductor de La Manada, Abneer, se une al elenco del programa de Maria Pia Copello en una emisión televisiva, generando gran interés en el público.

Peter Fajardo anunció su inesperada salida de Sin +Que decir

El productor Peter Fajardo comunicó su salida de +QTV Network, el canal de streaming fundado por María Pía Copello, a través de un comunicado publicado en sus historias de Instagram. El mensaje sorprendió tanto a seguidores como a referentes de la industria del entretenimiento en Perú.

En su publicación, Fajardo expresó: “Debido a lo que se viene comentando en redes, me veo en la obligación de contarles que se ha cerrado un ciclo para mí y hoy me toca despedirme de +QTV Network. Me voy agradecido con cada persona del equipo que confió en mí y puso el alma en este proyecto. Les deseo todo lo mejor. Un abrazo fuerte, Peter Fajardo”.

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Peter Fajardo se despide oficialmente de +QTV Network, el canal digital de María Pía Copello.

El productor agradeció a cada miembro del equipo, destacó el esfuerzo y la pasión con la que fue recibido, y subrayó los aprendizajes y desafíos enfrentados durante su paso por el formato digital.

La salida de Peter Fajardo y la incorporación temporal de Abneer Robles marcan una etapa de transición para +QTV, una plataforma que busca consolidar su propuesta de entretenimiento digital bajo la conducción de María Pía Copello, Israel Dreyfus, Diana Sánchez y Flor Ortola.

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