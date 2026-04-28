Perú

Venían de jugar la Copa Perú y murieron en un operativo militar: la versión del alcalde de Pucacolpa sobre la masacre en Huancavelica

Rogelio Tovar, alcalde de Pucacolpa, sostiene que los militares involucrados en la muerte de los cinco jóvenes no participaban en un operativo oficial, ya que la intervención se realizó de manera irregular y sin cumplir los protocolos establecidos para este tipo de acciones

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Rogelio Tovar, alcalde de Pucacolpa, afirma que los militares implicados en la muerte de jóvenes no estaban en un operativo oficial, sino que actuaron como presuntos asaltantes para robar un supuesto cargamento de droga.| Epicentro TV

La muerte de los cinco jóvenes en el operativo militar ocurrido en la madrugada del sábado, entre los sectores de Colcabamba y Pucallpa, en el paraje conocido como Pongo, continúa en investigación tras revelaciones de los familiares. El alcalde de Pucacolpa, Rogelio Tovar, brindó más detalles y sostiene la versión de los deudos, en conversación con Epicentro TV.

Según explicó, los fallecidos habían participado en un campeonato distrital de fútbol, la Copa Perú, que se extendió durante casi un mes con la presencia de cuatro equipos de la zona. Los jóvenes aprovechaban sus vacaciones para quedarse una semana más en sus casas familiares antes de regresar a Huancayo, donde estudian.

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Sospechas sobre la operatividad militar

De acuerdo con el relato del alcalde, la tragedia se produjo cuando los jóvenes emprendieron el retorno a Huancayo, viajando en una camioneta. Al llegar al paraje Pongo, fueron interceptados por ocho militares, quienes, según la autoridad local, habrían actuado fuera de los protocolos habituales.

Tovar sostiene que los efectivos colocaron piedras en la vía, una práctica asociada a asaltos en la región, obligando así a los vehículos a reducir la velocidad o detenerse. El alcalde puso en duda la naturaleza del operativo, señalando que, por normativa, los despliegues militares de control territorial suelen estar conformados por al menos 15 o 20 efectivos, no por pequeños grupos como el que intervino en este caso.

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Tovar afirmó que existe la sospecha entre los pobladores de que el grupo militar habría actuado con la intención de interceptar un posible cargamento de droga, actividad que suele desarrollarse en esa zona. Esta hipótesis, según el alcalde, se alimenta por la forma en que se montó el control y la ausencia de las condiciones formales de un operativo oficial. Para la autoridad local, los jóvenes fueron confundidos con “mochileros” y víctimas de un procedimiento irregular.

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“Estoy seguro que no era un operativo militar. Entonces, los ocho militares han ido a asaltar, pues supuestamente salen droga por ahí, por esa causa han ido ellos contra los jóvenes”, relató al citado medio.

La autoridad remarcó que no es inusual que en las trochas de la zona se coloquen piedras para forzar a los vehículos a detenerse, una táctica utilizada en asaltos en la región. Señaló que este tipo de prácticas incrementa el riesgo para los conductores y los pasajeros, sobre todo en contextos de intervención militar sin la debida planificación o respaldo.

Fiscalía investiga el caso

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja abrió una investigación preliminar contra ocho militares y tres civiles tras la muerte de cinco personas en una intervención ocurrida el 25 de abril en la carretera Colcabamba-Ayacucho. El caso, liderado por la fiscal Zina Romero Chávez, busca determinar si existió homicidio calificado durante el operativo por presunto tráfico de drogas.

Según las pesquisas iniciales, los militares habrían disparado contra una camioneta que no acató la orden de alto. Se han dispuesto pericias balísticas, exámenes de absorción atómica y la incautación de celulares y del vehículo involucrado para esclarecer lo sucedido.

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