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El enérgico mensaje de la Trinchera Norte ante la crisis acentuada en Universitario: “Exigimos la renuncia inmediata de Álvaro Barco”

La barra principal y tradicional de la ‘U’ señala al Director Deportivo de la institución como el principal culpable del descalabro en una campaña plomiza tanto en Liga 1 como Copa Libertadores

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La Trinchera Norte culpa a Álvaro Barco de la hecatombe de la 'U' en los primeros compases del 2026. - Crédito: Difusión
La Trinchera Norte culpa a Álvaro Barco de la hecatombe de la 'U' en los primeros compases del 2026. - Crédito: Difusión

La Trinchera Norte emitió un mensaje dirigido a la administración, el plantel y la afición de Universitario de Deportes, estableciendo una postura inflexible ante la crisis deportiva que atraviesa el club. El comunicado destaca que la historia y el prestigio de la institución exigen respuestas contundentes, sin lugar para justificaciones.

En el texto se subraya que la afición respaldó la llegada de Álvaro Barco como Gerente Deportivo con la esperanza de ver un proyecto serio y acorde al legado del club. Sin embargo, la barra considera que su gestión ha sido lastimera: “Tras una planificación deficiente, fichajes que no rinden y una inversión económica que no se refleja en la cancha, los resultados son inaceptables”, advierte el comunicado.

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Mauro Cantoro – Jorge Araujo – Universitario de Deportes – Javier Rabanal – Liga 1 – Perú – deportes – 22 abril
Álvaro Barco reafirma su respaldo a Jorge Araujo y descarta considerarlo interino, señalando que su continuidad dependerá de los resultados en los próximos partidos. (Universitario de Deportes)

Para los firmantes, la reciente eliminación y el bajo nivel mostrado por el equipo constituyen motivos suficientes para exigir un cambio inmediato. La exigencia principal recae sobre la figura de Barco. El documento es tajante al afirmar que “la misma hinchada que respaldó su llegada, hoy demanda su salida por ser el principal responsable del fracaso deportivo en esta primera parte del año”.

El comunicado también se dirige a la administración del Universitario, reclamando una postura enérgica para proteger los intereses institucionales. Se solicita la separación de quienes no contribuyan, ya sean jugadores, cuerpo técnico o personal administrativo, subrayando la prioridad de la institución sobre cualquier interés particular.

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Los fanáticos 'cremas' abuchearon al director deportivo por el complicado presente del equipo. (Video: TikTok Comunidad Crema)

A los jugadores, la advertencia es directa: “No toleraremos falta de actitud ni comportamientos que atenten contra la ética deportiva”. La barra exige compromiso absoluto y rechaza cualquier acto que perjudique la unión interna, enfatizando que quien no esté dispuesto a entregar todo por la camiseta debe retirarse.

Finalmente, la Trinchera Norte convoca a la hinchada a mantener su presencia en el estadio, incluso en los momentos difíciles, recordando que “al club no lo hace grande su dirigencia ni sus jugadores de turno, lo hace grande su gente”. La afición se reafirma como el verdadero motor del club y deja claro que, si es necesario, volverán a rescatarlo.

El comunicado de la Trinchera Norte por el momento convulso de Universitario. - Crédito: @trinchera_nort
El comunicado de la Trinchera Norte por el momento convulso de Universitario. - Crédito: @trinchera_nort

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