Resultados de la fecha 3 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Resultados de la fecha 3 de Copa Libertadores 2026

La lucha continúa para Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Cusco FC en la Copa Libertadores 2026. Hoy, martes 28 de abril, arranca la fecha 3 y no habrá margen de error para los equipos peruanos que se ilusionan con su clasificación a los octavos de final del torneo internacional.

Resultados de la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Martes 28 de abril

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17:00 horas

Lanús (ARG) vs Liga Deportivo Universitaria de Quito (ECU)

Libertad (PAR) vs Independiente del Valle (ECU)

19:00 horas

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Universidad Central (VEN) vs Rosario Central (ARG)

19:30 horas

Cruzeiro (BRA) vs Boca Juniors (ARG)

21:00 horas

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Deportes Tolima (COL) Vs. Coquimbo Unido (CHI)

Sporting Cristal (PER) Vs. Junior de Barranquilla (COL)

Sporting Cristal recibirá a Junior por la Copa Libertadores 2026.

Miércoles 29 de abril

17:00 horas

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Mirassol (BRA) vs Always Ready (BOL)

Platense (ARG) vs. Independiente Santa Fe (COL)

19:00 horas

Barcelona SC (ECU) vs Universidad Católica (CHI)

19:30 horas

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Cerro Porteño vs Palmeiras (BRA)

Estudiantes de La Plata (ARG) vs Flamengo (BRA)

21:00 horas

Universitario de Deportes (PER) vs Nacional (URU)

Universitario recibe a Nacional por la Copa Libertadores 2026.

Jueves 30 de abril

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17:00 horas

Bolívar (BOL) vs Fluminense (BRA)

Independiente Rivadavia (ARG) vs Deportivo La Guaira (VEN)

19:00 horas

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Corinthians (BRA) vs Peñarol (URU)

21:00 horas

Independiente Medellín (COL) vs Cusco FC (PER)

Los técnicos ya perfilan sus onces iniciales para un duelo que combina presente competitivo y memoria reciente, donde Estudiantes supo imponerse con autoridad en casa. (Cusco FC)

Así llegan Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC a sus partidos

Sporting Cristal buscará consolidar su posición ante Junior de Barranquilla en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Ambos equipos llegan con la urgencia de sumar puntos en esta tercera jornada, ya que el grupo se ha mostrado competitivo y cualquier tropiezo podría complicar las aspiraciones de clasificación. El equipo de Zé Ricardo intentará aprovechar la localía y revertir rachas adversas, mientras que el conjunto colombiano buscará un resultado que le permita mantenerse en carrera.

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El cuadro peruano no pudo de visita debido a un polémico penal en la parte final del encuentro - Crédito: ESPN.

La tensión será protagonista este miércoles en el Estadio Monumental, donde Universitario de Deportes enfrentará a Nacional de Montevideo en un duelo clave por la tercera jornada del Grupo B. El equipo crema, dirigido por Jorge Araujo, llega golpeado luego de la caída ante Coquimbo Unido en casa y solo suma un punto en dos partidos, una situación que vuelve imperativo ganar para no comprometer sus aspiraciones internacionales.

La urgencia de la ‘U’ se explica por su posición en la tabla y la presión de jugar ante su público. Tras el traspié más reciente en la liga local ante Alianza Atlético, el plantel deberá sobreponerse a la adversidad y apoyarse en la experiencia de jugadores como Edison Flores y Andy Polo.

El cuadro 'crema' cayó sorpresivamente 2-0 en el estadio Monumental a manos del conjunto chileno - Crédito: ESPN.

La presión crece en el Grupo E de la Copa Sudamericana para Cusco FC y Independiente Medellín, dos equipos que necesitan sumar de manera urgente en la tercera jornada. El elenco peruano ocupa el último lugar sin puntos, tras caer 2-1 frente a Estudiantes, mientras que el conjunto colombiano solo ha sumado un empate y también viene de una derrota, esta vez ante Flamengo como visitante.

El partido se presenta como una oportunidad clave para ambas escuadras, que buscan evitar quedar rezagadas en la lucha por la clasificación. Los ‘dorados’, que jugarán como local, sabe que debe aprovechar la altura y el apoyo de su público para revertir la mala racha y conseguir su primera victoria en el certamen continental.

Por su parte, la escuadra colombiana llega con la urgencia de sumar de a tres para no perder contacto con los líderes del grupo. El equipo colombiano, apodado El Poderoso de la Montaña, se ubica en la penúltima posición con tan solo un punto, lo que lo obliga a buscar un resultado positivo fuera de casa.

El atacante se sacó al último hombre del cuadro argentino y definió con mucha calidad ante Muslera - Crédito: ESPN.