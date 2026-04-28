Feriado 1 de mayo 2026 en Perú: cuántos días dura el fin de semana largo y quiénes descansan

La dicotomía del 1 de mayo, Día del Trabajador, ilustrada con un hombre trabajando estresado en la oficina y amigos felices celebrando con cervezas en una idílica playa tropical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El viernes 1 de mayo marca el único feriado nacional del mes en el calendario oficial de 2026, y al coincidir con el inicio del fin de semana, abre una pausa de tres días para millones de peruanos que podrán descansar, viajar o reunirse con sus familias hasta el domingo 3.

El Día del Trabajo conmemora las protestas obreras de 1886 en Chicago, cuando miles de trabajadores exigieron la jornada laboral de ocho horas. La represión de esas manifestaciones derivó en la ejecución de varios líderes sindicales, conocidos desde entonces como los Mártires de Chicago, símbolo internacional de la lucha sindical. Cada 1 de mayo, sindicatos y organizaciones sociales de todo el mundo —y el Perú no es la excepción— realizan movilizaciones y actividades que reafirman la vigencia de esa memoria.

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¿Tres días de descanso para quienes no trabajen el viernes 1 de mayo?

Al caer en viernes, el feriado se extiende naturalmente hacia el sábado 2 y el domingo 3 de mayo, lo que configura un fin de semana largo de tres jornadas. Para que ese bloque se ampliara a cuatro días, el Gobierno tendría que haber declarado el jueves 30 de abril como día no laborable, algo que no ocurrió en esta oportunidad.

Vale recordar que en 2025, mediante el Decreto Supremo 042-2025-PCM, el Ejecutivo dispuso que el viernes 2 de mayo fuera día no laborable para el sector público. Este año esa medida no aplica, porque el 2 de mayo cae en sábado.

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El descanso del 1 de mayo rige tanto para trabajadores del sector público como del privado, salvo quienes presten servicios esenciales —salud, agua, electricidad— o hayan suscrito acuerdos laborales especiales. Para estos últimos, la legislación peruana establece una compensación económica diferenciada.

Una imagen dividida compara el ambiente laboral de oficina con la alegría del tiempo de ocio en la playa, ilustrando la importancia del Día del Trabajador como feriado para el descanso y la recreación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto cobra quien trabaja el 1 de mayo

Según el Decreto Legislativo 713, el trabajador que cumpla funciones el Día del Trabajo sin recibir un día de descanso compensatorio en fecha posterior tiene derecho a tres remuneraciones diarias: una por el feriado en sí, otra por las labores realizadas y una tercera por la sobretasa del 100% que establece la ley. La Cámara de Comercio de Lima (CCL) precisó que esta regla aplica de igual forma en el sector público y en el privado.

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El cálculo es directo: la remuneración diaria se obtiene dividiendo el sueldo mensual entre 30. Si un trabajador gana S/1.500 al mes, su ingreso diario es S/50 y recibirá S/150 por laborar ese día sin descanso alternativo. Con el salario mínimo vigente de S/1.130, la remuneración diaria es S/37,67 y el pago por el feriado trabajado asciende a S/113.

La CCL advirtió que la norma contempla un escenario adicional: si el 1 de mayo coincide con el día de descanso semanal habitual del trabajador y la empresa no otorga un día libre adicional, la compensación sube a cuatro remuneraciones diarias. Un empleado con un ingreso de S/100 por día podría cobrar hasta S/400 por esa coincidencia.

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Si, en cambio, el empleador y el trabajador acuerdan de antemano que este laborará el feriado y recibirá un día libre compensatorio en otra fecha, no corresponde el pago adicional: se compensa el trabajo con tiempo de descanso equivalente. No respetar estas disposiciones constituye una infracción muy grave, con multas que oscilan entre S/1.058 y S/24.163 según el tamaño de la empresa, de acuerdo con la CCL.

Lunes 1 de mayo: feriado nacional y el pago que reciben los trabajadores por este día laborado. (Andina)

La diferencia entre feriado y día no laborable

La distinción entre ambas figuras es relevante para planificar y conocer los derechos laborales. Un feriado es una fecha establecida por ley en la que se suspende la actividad laboral con derecho a descanso remunerado; si el trabajador asiste, corresponde el pago adicional descrito. Un día no laborable, en cambio, es una disposición del Gobierno central o regional —dirigida principalmente al sector público— para promover el turismo o extender periodos festivos. En el sector privado, su aplicación depende de un acuerdo entre empleador y trabajador y las horas no trabajadas suelen recuperarse en fechas posteriores.

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¿Cuál es la diferencia entre un día feriado y uno no laborable? No es lo mismo

Los feriados que restan en 2026

Tras el 1 de mayo, el calendario oficial de 2026 contempla 14 feriados nacionales adicionales distribuidos entre junio y diciembre. Las próximas pausas son el 7 y 29 de junio, por San Pedro y San Pablo; el 23, 28 y 29 de julio, por Fiestas Patrias; el 30 de agosto, por Santa Rosa de Lima; el 8 de octubre, por el Combate de Angamos; el 1 de noviembre, por Todos los Santos; el 8 de diciembre, por la Inmaculada Concepción, 9 y el 25 de diciembre, por Navidad.

El Perú celebra 16 feriados nacionales al año. Con cuatro meses transcurridos desde enero —incluyendo el feriado largo de Semana Santa en abril—, el fin de semana del 1 de mayo abre la segunda oportunidad del año para un descanso extendido.

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