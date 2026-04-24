El director de la FPF visitará estadios con el técnico Mano Menezes. Créditos: Jax Latin Media / X.

Jean Ferrari, director de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), habló con la prensa y anunció novedades sobre la localía de la selección peruana de cara a las próximas Eliminatorias al Mundial 2030. El directivo confirmó que, junto al técnico Mano Menezes, visitará estadios de altura como parte de la evaluación para definir las sedes de los próximos compromisos.

“El lunes iremos a Puno para revisar los estadios, tanto de Puno como de Juliaca. Esta actividad ocupará todo el día lunes”, declaró el exjugador, en referencia al estadio Guillermo Briceño Rosamedina y al Estadio Monumental de la UNA. La visita busca analizar las condiciones de ambos recintos y su posible uso como sedes para las clasificatorias.

Ferrari aclaró que la posibilidad de mudar la localía a la altura aún está en evaluación. “Seguimos en evaluación, pero sí buscamos disputar algunos partidos en altura. Estamos analizando en qué ciudades podríamos hacerlo para incorporarlo a nuestra planificación”, explicó.

Selección peruana: Jean Ferrari y Mano Menezes visitarán estadios en Juliaca y Puno para jugar las Eliminatorias en altura.

El director de la FPF señaló que esta iniciativa responde a una estrategia más amplia para potenciar el rendimiento de las selecciones nacionales. Destacó que la planificación contempla distintos escenarios y alternativas, siempre con el objetivo de lograr mejores resultados deportivos.

Ferrari vinculó estas acciones con el avance del fútbol femenino en la Liga de Naciones de Conmebol. “Todo responde a una estrategia. El fútbol femenino está avanzando y ya sumó siete puntos. Hemos comenzado a marcar un hito y queremos seguir con ese progreso. Actualmente, el promedio de edad en esta selección es de veintidós años, lo que indica que vamos por buen camino”, concluyó.

La vez que Perú fue local en altura durante Eliminatorias

Perú ya ha sido local en la altura durante unas Eliminatorias. En el proceso rumbo al Mundial 2006, la selección recibió a Bolivia en el estadio Jorge Basadre de Tacna y logró una victoria por 4-1, con goles de Gustavo Vassallo, Santiago Acasiete y dos tantos de Jefferson Farfán.

Perú venció 4-1 a Bolivia con doblete de Jefferson Farfán.

Lo que se viene para la selección peruana

La selección peruana afrontará dos compromisos internacionales en la próxima fecha FIFA de junio. El equipo dirigido por Mano Menezes se medirá primero ante Haití en un amistoso que se jugará en Estados Unidos, en la antesala del enfrentamiento ante España en Puebla, México.

El partido frente a Haití adquiere relevancia por el regreso del conjunto caribeño al Mundial después de 52 años. Los ‘granaderos’ participaron por última vez en una Copa del Mundo en 1974 y, tras clasificar, se perfila como un rival de interés para la preparación peruana y el rodaje internacional de ambos equipos.

Perú se medirá ante Haití en un duelo amistoso que tendrá lugar en Estados Unidos. Crédito: La Bicolor/The Haitian Times.

La realización del amistoso fue confirmada por el periodista Gustavo Peralta, quien informó que la Federación Peruana de Fútbol ya concretó el acuerdo para disputar el encuentro. Será el tercer partido de preparación bajo la conducción de Menezes y permitirá ajustar aspectos tácticos antes de enfrentar a la ‘furia roja’.

El enfrentamiento ante España está programado para el lunes 8 de junio en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, en el marco de la fecha FIFA. El horario será anunciado por la Federación en los próximos días.

El compromiso ante la selección española será clave para el proceso de reestructuración que atraviesa el equipo nacional, que se encuentra en una etapa de evaluación y ajustes bajo el mando del nuevo cuerpo técnico.