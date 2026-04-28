Eddie Fleischman puso en duda el liderazgo en Universitario: “El plantel tiene demasiado poder en la gerencia deportiva y condiciona”

El periodista deportivo puso en duda el liderazgo en la 'U' con la intervención de los jugadores en la dirección deportiva. (Video: Denganche / Juego Cruzado)

La reciente decisión de Universitario de Deportes de mantener a Jorge Araujo como DT tras la salida de Javier Rabanal ha generado amplio debate. Todo esto ocurre en un contexto de fuerte presión, luego de la derrota ante Alianza Atlético y el mal momento del equipo tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores. Los hinchas insisten en cambios profundos, mientras la dirigencia opta por la continuidad mientras intensifica la búsqueda de otro entrenador.

En medio de este escenario, Eddie Fleischman ha dirigido duras críticas a los directivos del club por la gestión que desembocó en la llegada y posterior salida del español. “Cuando Rabanal llega a la ‘U’, lo hace obligado a salir campeón. Ahora, no es culpa de Rabanal, que sabiendo el tipo de técnico que es, si conocen su perfil de técnico, porque tiene virtudes por su trayectoria de trabajo en menores, no lo pueden botar en cuatro meses”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, Juego Cruzado.

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El periodista deportivo remarcó que la exigencia de resultados inmediatos a un técnico con perfil de formador constituye un error estratégico. “Si tú haces que un técnico de visión de futuro dependa de los resultados de cuatro meses, porque tiene la presión de salir campeón este año para ser tetracampeón, te equivocaste tú, es tu culpa, no la de Rabanal”, sentenció.

Javier Rabanal fue cesado como técnico de Universitario tras la derrota ante Melgar en Arequipa. - créditos: Universitario

Lo sucedido con Rabanal no solo refleja una crisis de resultados, sino también, según Fleischman, una crisis de gestión y de visión a largo plazo.

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Lo cierto, es que el extécnico campeón en Ecuador con Independiente del Valle permanece en Lima a la espera de resolver su contrato con Universitario, motivo por el cual los altos mandos no pueden fichar a un reemplazo. Inclusive, en las últimas horas se conoció que pasó por un problema de salud que ya fue atendido debido a las complicadas semanas que vivió en la entidad de Ate.

Eddie Fleischman sobre la influencia del plantel de Universitario en la dirección deportiva

Para Eddie Fleischman, los problemas no terminan en las oficinas de la directiva. El comunicador puso en duda el liderazgo dentro de Universitario al asegurar que el plantel de futbolistas ha adquirido un poder inusual en la toma de decisiones deportivas, lo que a su juicio condiciona el trabajo de los técnicos y de la gerencia.

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“El plantel de Universitario, todavía en tiempos de Ferrari, fue el que pidió que vuelva Fossati frente a cualquier otra alternativa, habiendo otras”, recordó. El periodista advirtió que la sensación de autoridad que siente el grupo de jugadores se ha visto reforzada por los logros recientes, como el tricampeonato y la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, aunque este último lo considera un mérito excesivo.

Los fanáticos 'cremas' abuchearon al director deportivo por el complicado presente del equipo. (Video: TikTok Comunidad Crema)

En su opinión, este exceso de poder se ha trasladado también al vestuario y a la dirección deportiva, actualmente liderada por Álvaro Barco y con Franco Velazco como administrador. Fleischman sugirió que las decisiones no siempre responden a criterios técnicos, sino a la presión y preferencias del plantel principal.

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Según el periodista deportivo, el equipo no respaldó realmente a Javier Rabanal y, aunque descartó la existencia de un pacto explícito para forzar su salida, sí percibió una falta de compromiso total con su proyecto. “Ahora el plantel de jugadores le puso mala cara y yo creo que ahorró actitud con Rabanal, se ahorró esfuerzo. El plantel no lo puso todo con Rabanal”, señaló.

Fleischman Benathan subrayó que el verdadero conflicto podría residir, más que con los entrenadores, con la propia dirigencia. La sensación de que los futbolistas pueden influir o condicionar decisiones en la gerencia deportiva genera, a su juicio, una estructura de poder difusa y poco saludable para la institución.

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“¿Problema de plantel de la ‘U’ no era con Rabanal sino con la dirigencia? Por eso, yo lo que siento es que el plantel de jugadores tiene demasiado poder en el vestuario y condiciona hasta cierto punto”, apuntó.