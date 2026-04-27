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Mano Menezes y Jean Ferrari supervisaron el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno para evaluar cambio de localía de Perú

La Federación Peruana de Fútbol avanza con el traslado de la localía de la ‘bicolor’, dejando atrás la capital Lima y enfocándose en regiones de altura como Puno para afrontar las Eliminatorias 2030

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Mano Menezes y Jean Ferrari visitaron el estadio Monumental de la UNA en medio de la evaluación de cambio de localía de la selección peruana. - Crédito: FPF
Mano Menezes y Jean Ferrari visitaron el estadio Monumental de la UNA en medio de la evaluación de cambio de localía de la selección peruana. - Crédito: FPF

La Comisión de Fútbol de la selección peruana se ha desplazado, brevemente, hacia la ciudad de Puno para realizar un trabajo de supervisión al estado del campo del estadio de la Universidad Nacional del Altiplano como parte del posible traslado de la localía del conjunto nacional para las Eliminatorias CONMEBOL 2030.

La expedición, que atrajo a los medios de comunicación de la localidad, ha contado con la presencia del entrenador Mano Menezes y del directivo Jean Ferrari, siendo este último el principal gestor para mover la plaza local de la ‘bicolor’ al interior del país, aprovechando las condiciones de altura.

Selección peruana: Jean Ferrari y Mano Menezes visitarán estadios en Juliaca y Puno para jugar las Eliminatorias en altura.
Jean Ferrari y Mano Menezes visitarán estadios en Juliaca y Puno para jugar las Eliminatorias en altura.

Menezes, quien desde el primer instante se ha mostrado de acuerdo al novedoso recurso impulsado por la Federación Peruana de Fútbol, apenas se ha limitado a ofrecer declaraciones para las cámaras de Canal N: “Estamos felices de estar aquí. Vamos a trabajar para que todo salga bien”.

El cambio estratégico, aprobado inicialmente por la Junta Directiva de la FPF, responde a la necesidad de aprovechar todos los recursos posibles para que la selección peruana saque la mayor cantidad de unidades posibles como dueño de casa y la altitud sería un factor clave en el cometido. El desafío logístico está en marcha.

El entrenador de Perú está de acuerdo que la 'bicolor' traslade su localía hacia regiones de altura. | VIDEO: Canal N

La UNA, a disposición

Emocionado por la visita de la delegación oficial de la Federación Peruana de Fútbol, el rector Paulino Machaca ha dejado muy en claro que el recinto deportivo de la universidad que preside está en óptimas condiciones para albergar a la selección nacional y confía que será una sede histórica de cara al próximo proceso mundialista.

“Nosotros como la Universidad Nacional de Puno hemos puesto a disposición el Monumental UNA para la selección peruana. Aquí in situ lo están verificando. Estamos dando todas las facilidades, esperemos que sea elegida la cancha para apoyar al fútbol peruano”, mencionó Machaca Ari a Canal N.

El estadio Monumental de la UNA está preparada para recibir a la selección peruana. - Crédito: Difusión
El estadio Monumental de la UNA está preparada para recibir a la selección peruana. - Crédito: Difusión

Por su parte, Jean Ferrari detalló que “estamos haciendo una supervisión de estadios tanto en Puno como en Juliaca para hacer la evaluación correspondiente y desde ya empezar a trabajar la estrategia de las Eliminatorias para el próximo año; nos hemos encontrado con un muy lindo estadio con todos los requisitos de la CONMEBOL”.

En la visita oficial de la FPF, además de verificarse el césped del estadio, también se ha revisado los camerinos, la sala de prensa, los servicios higiénicos, los accesos de entrada y la sala de conferencias. Esos apartados recibieron el visto bueno tanto de Menezes como de Ferrari.

El director de la FPF visitará estadios con el técnico Mano Menezes. Créditos: Jax Latin Media / X.

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