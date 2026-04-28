Perú

Fiorella Rodríguez anuncia matrimonio a fin de año en España con su novio Ivan Micol: “Luego en Perú”

La exconductora de televisión relató que está lista para llegar al altar con su pareja, con quien tiene 5 años de relación

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Fiorella Rodríguez, con gafas de sol y labios rojos, posa junto a Ivan Micol, quien sonríe. Ambos tienen cabello oscuro y el fondo es oscuro y borroso
La presentadora Fiorella Rodríguez y su prometido Ivan Micol posan juntos, tras anunciar su matrimonio a fin de año en España, con una segunda ceremonia planificada en Perú.

La exconductora de televisión Fiorella Rodríguez confirmó que está lista para casarse con su pareja, el español Iván Micol, tras cinco años de relación. El enlace se celebrará primero en España a fin de año y, más adelante, la pareja planea organizar una segunda ceremonia en Perú.

Rodríguez reveló que los trámites para casarse no han sido sencillos. “Te cuento que llegaron los papeles de Iván con código de barras, pero resulta que aquí no lee el código de barras. Entonces, tocaba apostillar, pero como allá no se usa el apostillado, ni modo”, explicó la conductora. La cita fue recogida por Trome.

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Ante estas dificultades, la pareja decidió formalizar su relación primero en el país natal de Micol. Rodríguez detalló que el viaje tiene un doble propósito, ya que además de la boda, participará en un proyecto cinematográfico.

Fiorella Rodríguez e Ivan Micol posan de pie en una alfombra roja. Él viste camisa y pantalón claro, ella blusa oscura, capa de encaje blanca y pantalón azul
Fiorella Rodríguez e Ivan Micol posan juntos tras anunciar sus planes de matrimonio a fin de año en España, con una segunda celebración en Perú.
“Cuando nos vayamos a fin de año, hacerlo allá primero (casarse) y después acá. Además, son cuatro años que él no ve a su familia y nos vamos a quedar un tiempo por allá, pues haré una película”, contó la exconductora, siempre en diálogo con Trome.

La relación entre Fiorella Rodríguez e Iván Micol comenzó en 2022. Desde entonces, la pareja ha mantenido un bajo perfil, aunque han compartido momentos importantes en redes sociales. La conductora ha expresado en diversas oportunidades la alegría que le produce esta nueva etapa.

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Rodríguez anticipó que, tras la boda en España, habrá una celebración en Perú para sus familiares y amigos en Lima. Este plan permitirá que ambas familias participen del acontecimiento, considerando que Micol lleva cuatro años sin ver a sus seres queridos en Europa.

Fiorella Rodríguez e Ivan Micol, con su perro blanco, sentados en un tapete peludo frente a un fondo navideño rojo. Visten pijamas y camisetas del Grinch
Fiorella Rodríguez e Ivan Micol posan junto a su mascota en una festiva sesión de fotos, celebrando su compromiso y el próximo matrimonio en España y Perú.

Así fue la pedida de mano de <b>Fiorella Rodríguez</b>

La propuesta de matrimonio fue inesperada y emotiva. Rodríguez relató que todo ocurrió un día en el que se encontraba ocupada con el lanzamiento de su línea de postres saludables.

“No vas a creer lo que me pasó. Ese día estaba medio complicada porque he lanzado mi línea de postres saludables ‘Amistafit’ y, al llegar a casa, en recepción, la chica que hace la limpieza del edificio me pide calentar su comida en mi microondas y subimos hasta el piso 19”, compartió la conductora. El momento fue relatado a Trome.

Al llegar a su departamento, Rodríguez se llevó una sorpresa. “Me extrañó ver la puerta abierta del departamento, pero ingresamos y ahí estaba Iván, vestido con su terno, de rodillas con el anillo, y me dijo: ‘Cásate conmigo’”, recordó la exconductora en la misma entrevista.

Fiorella Rodríguez e Iván Micol sorprenden con boda soñada en un crucero por Dubái y responden a las críticas por la diferencia de edad.
Fiorella Rodríguez e Iván Micol sorprenden con boda soñada en un crucero por Dubái y responden a las críticas por la diferencia de edad.

La conductora compartió imágenes de la pedida de mano en sus redes sociales. El gesto de Micol fue descrito como mágico y espontáneo. Para Rodríguez, este momento representa un nuevo comienzo en su vida sentimental.

La diferencia de edad entre ambos, de 24 años, no ha sido impedimento para que construyeran una relación sólida. La exconductora destacó la confianza y el apoyo mutuo como pilares de su vínculo con Micol.

El futuro matrimonio de Fiorella Rodríguez con Iván Micol marca una nueva etapa en la vida de la conductora. La celebración en España y la posterior fiesta en Perú simbolizan la unión de dos culturas y el deseo de compartir la felicidad con ambas familias.

La historia de Fiorella Rodríguez y su compromiso con Iván Micol suma así un capítulo especial, en el que el amor, la familia y los nuevos proyectos se entrelazan en dos continentes.

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