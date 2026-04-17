Perú Deportes

Resultados de la fecha 2 de Copa Libertadores 2026: así quedaron los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

No fue una buena jornada para los equipos peruanos: Universitario cayó con Coquimbo Unido en Lima, Cusco FC no pudo con Estudiantes en Buenos Aires, y Sporting Cristal perdió ante Palmeiras con polémica

Guardar
Resultados de la fecha 2 de Copa Libertadores 2026
Resultados de la fecha 2 de Copa Libertadores 2026

La expectativa continúa y crece entre los seguidores del fútbol peruano mientras Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Cusco FC están listos para la segunda jornada de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. Tras un inicio marcado por partidos intensos, los clubes peruanos se enfocan en mantener el impulso y asegurar resultados que les permitan acercarse a la ansiada clasificación a los octavos de final.

Resultados de la fecha 2 de Copa Libertadores 2026

Martes 14 de abril

- Estudiantes (ARG) 2-1 Cusco FC (PER) (Finalizado / Grupo A)

- Cerro Porteño (PAR) 1-0 Junior (COL) (Finalizado / Grupo F)

- Nacional (URU) 1-0 Deportes Tolima (COL) (Finalizado / Grupo B)

- Bolívar (BOL) 1-1 Deportivo La Guaira (VEN) (Finalizado / Grupo C)

- Boca Juniors (ARG) 3-0 Barcelona SC (ECU) (Finalizado / Grupo D)

- LDU Quito (ECU) 2-0 Mirassol (BRA) (Finalizado / Grupo G)

- Universitario de Deportes (PER) 0-2 Coquimbo Unido (CHI) (Finalizado / Grupo B)

Miércoles 15 de abril

- Cruzeiro (BRA) 1-2 Universidad Católica (CHI) (Finalizado / Grupo D)

- Libertad (PAR) 0-1 Rosario Central (ARG) (Finalizado / Grupo H)

- Fluminense (BRA) 1-2 Independiente Rivadavia (ARG) (Finalizado / Grupo C)

- Corinthians (BRA) 2-0 Independiente Santa Fe (ARG) (Finalizado / Grupo E)

- Independiente del Valle (ECU) 3-1 Universidad Central (VEN) (Finalizado / Grupo H)

Jueves 16 de abril

- Palmeiras (BRA) 2-1 Sporting Cristal (PER) (Finalizado / Grupo F)

- Lanús (ARG) 1-0 Always Ready (BOL) (Finalizado / Grupo G)

- Flamengo (BRA) 4-1 Independiente Medellín (COL) (Finalizado / Grupo A)

- Peñarol (URU) 1-2 Platense (ARG) (Finalizado / Grupo E)

Tabla de posiciones de la Copa Libertares 2026
Tabla de posiciones de la Copa Libertares 2026

Sporting Cristal cayó con Palmeiras en medio de polémica

El encuentro entre Sporting Cristal y Palmeiras terminó con un 2-1 favorable al conjunto brasileño en el Allianz Parque, por la segunda jornada del Grupo F en la Copa Libertadores 2026. Los rimenses lucharon durante los noventa minutos, aunque un penal polémico en el tramo final les privó de sumar fuera de casa.

El marcador se abrió a los 27 minutos, cuando Murilo Cerqueira adelantó al ‘verdao’ jugando como local. Poco después, Juan Cruz González igualó las acciones con una volea desde fuera del área que se perfila como uno de los goles más destacados de la fecha. La paridad se mantuvo hasta el minuto 80, momento en el que José López convirtió el tanto definitivo para Palmeiras desde el punto de penal.

El cuadro peruano no pudo de visita debido a un polémico penal en la parte final del encuentro - Crédito: ESPN.

Universitario no pudo en casa

El golpe recibido por Universitario de Deportes en su propio estadio dejó al equipo peruano en una posición incómoda dentro del Grupo B de la Copa Libertadores. La derrota por 2-0 frente a Coquimbo Unido no solo sorprendió por el marcador, sino también por las circunstancias: Universitario partía como favorito por su buen momento y el respaldo de su público en el Monumental de Ate.

El encuentro se definió con goles de Cristián Zavala, quien abrió el marcador a los 13 minutos del primer tiempo, y Nicolás Johansen, que amplió la diferencia tras el descanso. El conjunto chileno se mostró sólido en defensa y aprovechó sus oportunidades para llevarse los tres puntos, resultado que les permite igualar a Nacional de Uruguay en la cima del grupo.

El cuadro 'crema' cayó sorpresivamente 2-0 en el estadio Monumental a manos del conjunto chileno - Crédito: ESPN.

Así llegan Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC a la fecha 2

El arranque de la Copa Libertadores 2026 dejó a los equipos peruanos con sensaciones mixtas, tras una primera jornada que evidenció tanto fortalezas como debilidades. Sporting Cristal fue el único que logró sumar tres puntos, superando a Cerro Porteño en Lima, mientras que Universitario de Deportes apenas rescató un empate ante Deportes Tolima. Por su parte, Cusco FC no pudo aprovechar la altura y cayó frente a Flamengo.

La ‘U’ se prepara para recibir en casa a Coquimbo Unido, con la urgencia de sumar su primera victoria en el grupo. El equipo de Javier Rabanal sabe que dejar puntos en Lima podría complicar seriamente sus opciones de avanzar a octavos de final, por lo que el partido adquiere carácter decisivo.

El portero 'crema' metió una mano increíble para evitar la caída de su arco en el torneo internacional - Crédito: ESPN.

En el caso de Cusco FC, el reto será mayor, ya que tendrá que jugar como visitante frente a Estudiantes de La Plata. Los ‘dorados’ viajaron con la presión de recuperarse tras su tropiezo inicial y con la esperanza de que Facundo Callejo marque la diferencia en el ataque.

El único representante nacional que consiguió un triunfo en la fecha inaugural, los rimenses se enfrentan ahora a un reto de máxima exigencia. Deberá medirse con Palmeiras en São Paulo, uno de los candidatos al título y un adversario de gran experiencia internacional.

El cuadro celeste se impuso 1-0 con gol de Felipe Vizeu en el estadio Miguel Grau del Callao - Crédito: ESPN.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesSporting CristalCusco FCCopa LibertadoresCoquimbo UnidoEstudiantes de La Plataperu-deportesPalmeiras

Más Noticias

Sporting Cristal vs Junior: día, hora y canal TV del partido por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Tras el polémico duelo con Palmeiras, los rimenses buscarán recuperarse ante el cuadro colombiano en Lima y mantenerse en la lucha por la clasificación por el Grupo F. Entérate los detalles del próximo reto

Sporting Cristal vs Junior: día, hora y canal TV del partido por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026: así va Cienciano tras triunfo ante Puerto Cabello por fecha 2

El cuadro peruano logró tres puntos claves para ponerse en lo más alto de su grupo. Y en la próxima jornada deberá medirse con Atlético Mineiro en un choque importante. Conoce cómo va la pelea por la clasificación

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026: así va Cienciano tras triunfo ante Puerto Cabello por fecha 2

Cienciano vs Puerto Cabello 2-0: goles y resumen del triunfo ‘papá’ por fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026

Con este resultado, el cuadro peruano es líder del Grupo B con 4 puntos. En su próximo duelo recibirán a Atlético Mineiro en el estadio Inca Garcilaso de la Vega

Cienciano vs Puerto Cabello 2-0: goles y resumen del triunfo ‘papá’ por fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026

Sergio Peña quedará libre del Sakaryaspor tras descenso: detalles de su marcha y propuestas concretas

Consumada la hecatombe, el futbolista peruano no seguirá en el elenco ‘verdinegro’. Su contrato duraba un año y medio, pero con una cláusula de final inmediato en caso sucediera una pérdida de categoría a la TFF 2. Lig (Tercera División)

Sergio Peña quedará libre del Sakaryaspor tras descenso: detalles de su marcha y propuestas concretas

Gol de Carlos Garcés tras aprovechar rebote para 1-0 de Cienciano vs Puerto Cabello por Copa Sudamericana 2026

El ariete ecuatoriano movió las redes del arco del portero Graterol, luego que el cancerbero no logre embolsar un disparo de larga distancia de Alejandro Hohberg

Gol de Carlos Garcés tras aprovechar rebote para 1-0 de Cienciano vs Puerto Cabello por Copa Sudamericana 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados en regiones ONPE al 93,931 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

Resultados en regiones ONPE al 93,931 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

Resultados ONPE al 93.230 % EN VIVO: conteo oficial de votos de Perú y el extranjero avanza a paso lento

José Balcázar agradece al Congreso tras voto de confianza al gabinete Arroyo: “Estamos en la línea correcta”

Alianza Para el Progreso impulsa proyecto de ley para extraer gas en parques nacionales amazónicos

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: canidata de Fuerza Popular alcanza el 17.1% de respaldo nacional

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina responde a Cuto Guadalupe tras demanda: “No tienen correa, me burlé de sus cachos”

Magaly Medina responde a Cuto Guadalupe tras demanda: “No tienen correa, me burlé de sus cachos”

Magaly Medina critica a Alejandra Baigorria por fotos con Said Palao tras rumores de infidelidad: “Qué mal deja a las mujeres”

Magaly Medina cuestiona llanto de Reimond Manco y lo tilda de manipulador tras ver a la cámara: “Después de todo, ya no le creo”

Reimond Manco rompe en llanto fuera de cámaras tras admitir infidelidad y perder a su esposa

Samahara Lobatón sorprende a Renato Rossini Jr. con inesperada declaración: “Me hubiera gustado coincidir en otra vida contigo”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Junior: día, hora y canal TV del partido por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal vs Junior: día, hora y canal TV del partido por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026: así va Cienciano tras triunfo ante Puerto Cabello por fecha 2

Cienciano vs Puerto Cabello 2-0: goles y resumen del triunfo ‘papá’ por fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026

Sergio Peña quedará libre del Sakaryaspor tras descenso: detalles de su marcha y propuestas concretas

Gol de Carlos Garcés tras aprovechar rebote para 1-0 de Cienciano vs Puerto Cabello por Copa Sudamericana 2026