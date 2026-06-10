Largas filas desde madrugada en Migraciones: Nuevo trámite de pasaporte sin cita aumenta malestar entre ciudadanos

Migraciones inicia entrega de pasaportes sin citas y ciudadanos hacen colas de madrugada para obtener uno. (Foto: Migración)

El nuevo sistema para obtener el pasaporte electrónico en Perú sin necesidad de cita previa generó una respuesta masiva de la población. Decenas de ciudadanos continúan formando filas desde la madrugada frente a diversas sedes de la Superintendencia Nacional de Migraciones, especialmente en la sede central de Breña.

Desde el 1 de junio, la institución eliminó el requisito de cita virtual para agilizar el proceso, pero la demanda ha superado la capacidad diaria de atención.

Minutos antes de las 5:00 a.m., al menos 60 personas ya esperaban su turno en la puerta de Migraciones. Algunos llegaron cerca de las 3:30 a.m., con la intención de ser los primeros y así evitar largas jornadas de espera.

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Varios de los entrevistados por RPP señalaron que la dificultad para conseguir una cita virtual en el sistema anterior los motivó a acudir de manera presencial desde tempranas horas.

También se observó la presencia de patrulleros policiales en las inmediaciones de algunas sedes, con el fin de resguardar la seguridad de quienes esperan en la fila. También se detectó la presencia de personas ofreciendo lugares preferenciales a cambio de dinero, lo que llevó a Migraciones a reforzar los controles y pedir a los usuarios denunciar cualquier irregularidad.

El superintendente nacional de Migraciones, Juan Ramiro Alvarado Gómez, explicó que la nueva modalidad busca atender a cerca de cinco mil personas por día en oficinas y módulos distribuidos en todo el país. El procedimiento opera bajo un estricto orden de llegada y está condicionado a la capacidad operativa de cada sede.

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Pasaporte peruano, trámite sin cita desde el 1 de junio en oficinas de Migraciones | Andina

Cambios en el trámite

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que el trámite presencial exige portar el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y el comprobante de pago de S/ 120.90, requerido para la expedición del pasaporte electrónico.

El pago puede realizarse en las agencias del Banco de la Nación, en la plataforma Págalo.pe, mediante billetera digital Yape o a través de los POS instalados en los locales de Migraciones.

El flujo en las sedes se organiza mediante la entrega de tickets. Los ciudadanos deben permanecer en el recinto hasta la entrega del documento, aunque tienen la opción de salir temporalmente durante la impresión.

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La atención prioritaria está garantizada para adultos mayores, gestantes y personas acompañadas de menores, conforme a la normativa vigente.

Según información proporcionada por la Superintendencia Nacional de Migraciones, más de 27,000 pasaportes electrónicos fueron gestionados en una sola semana bajo la nueva modalidad. Este volumen de trámites evidencia tanto la demanda acumulada como la capacidad de respuesta de la institución.

El superintendente Gómez subrayó que el proceso incorpora controles de identificación biométrica y mantiene los estándares internacionales de seguridad para la expedición de documentos.

Retos logísticos

El procedimiento sin cita previa se implementó en todas las oficinas de emisión de pasaportes, así como en módulos ubicados en centros comerciales y espacios MAC.

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El esquema requiere que los usuarios organicen su visita y lleguen con anticipación, ya que la atención se brinda hasta completar el aforo diario de cada sede. La institución recomienda consultar previamente los horarios y la disponibilidad del servicio en la oficina elegida.