A qué hora juega Cusco FC vs Estudiantes de La Plata HOY: partido por fecha 2 del Grupo A de Copa Libertadores 2026

Hoy, martes 14 de abril, la ciudad de La Plata será escenario de un duelo que puede marcar el rumbo del Grupo A. Estudiantes recibe a Cusco FC en el estadio Jorge Luis Hirschi, donde más de 32.000 espectadores podrán presenciar un partido clave para la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores.
El equipo dirigido por Alejandro Medina viene de conseguir un empate valioso en su visita a Colombia y un triunfo agónico en la liga argentina, mientras que Cusco FC, orientado por Alejandro Orfila, afronta su primera fase de grupos en el certamen sudamericano y busca sumar sus primeros puntos tras una derrota ante Flamengo. El árbitro designado para el partido es el chileno José Cabero.
A qué hora juega Cusco FC vs Estudiantes de La Plata por fecha 2 de Copa Libertadores 2026
El encuentro entre Estudiantes de La Plata y Cusco FC comenzará a las 19:00 horas en Argentina y 17:00 en Perú este martes 14 de abril. En otros países sudamericanos, el horario de inicio será 19:00 en Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay; 18:00 en Bolivia y Venezuela; y 17:00 en Colombia y Ecuador.
Canal para ver Cusco FC vs Estudiantes de La Plata por fecha 2 de Copa Libertadores 2026
La cobertura televisiva del cruce por la Copa Libertadores será amplia en la región. ESPN y Disney+ transmitirán el partido en vivo para todo el continente, mientras que en Argentina también se podrá acceder a través de Fox Sports y plataformas digitales asociadas.
En Perú, Ecuador y Colombia, la señal de Disney+ permitirá seguir el cotejo en tiempo real, e Infobae Perú brindarán las incidencias y los goles.
El club Estudiantes de La Plata llega al compromiso como líder del Grupo A en el torneo local, tras sumar 24 puntos en trece fechas, y busca consolidar su campaña internacional con un triunfo en casa. Por su parte, Cusco FC se ubica sexto en la liga peruana, con trece unidades, y llega a este desafío tras haber descansado por la fecha electoral en su país.
Posibles formaciones y antecedentes recientes de ambos equipos
Los entrenadores ya definieron sus probables alineaciones para la segunda fecha del Grupo A. Estudiantes de La Plata alinearía a Fernando Muslera en el arco; Eros Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios y Gastón Benedetti en defensa; Luciano Piovi, Thiago Palacios, Edwin Cetré y Mikel Amondarain en el mediocampo; Guido Carrillo y Facundo Farías en el ataque.
Cusco FC presentaría a Pedro Díaz; Marlon Ruidías, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero y José Bolívar en la zaga; Oswaldo Valenzuela, Diego Soto, Lucas Colitto y Nicolás Silva en el mediocampo; Gabriel Carabajal y Facundo Callejo como delanteros.
El antecedente más reciente entre ambos equipos en la Copa Libertadores data de 2018, cuando el entonces Real Garcilaso empató sin goles en Cusco y Estudiantes se impuso 3-0 en La Plata. En la previa de este partido, la directiva de Cusco FC elevó una queja formal ante Conmebol por el arbitraje de su encuentro anterior frente a Flamengo, donde reclamaron la anulación de un gol y la falta de sanción disciplinaria a un rival.
Thiago Palacios, figura de Estudiantes, viene de anotar en el empate ante Independiente de Medellín y es el conductor del mediocampo del conjunto argentino. Por el lado peruano, Facundo Callejo destaca como máximo goleador del club en las últimas dos temporadas y será una de las cartas ofensivas para intentar dar la sorpresa en territorio argentino.