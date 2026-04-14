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A qué hora juega Cusco FC vs Estudiantes de La Plata HOY: partido por fecha 2 del Grupo A de Copa Libertadores 2026

El conjunto argentino llega tras empatar en Colombia ante Independiente de Medellín y superar a Unión en la liga local, mientras que la escuadra peruana intentará reponerse tras caer frente a Flamengo

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Cusco FC – Estudiantes de La Plata – Copa Libertadores 2026 – Perú – deportes – 13 abril
El encuentro entre Estudiantes de La Plata y Cusco FC, correspondiente a la segunda jornada del Grupo A de la Copa Libertadores 2026, se juega este martes 14 de abril a las 19:00 horas en Argentina (17:00 en Perú) en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, con transmisión en vivo por ESPN y Disney+. (Estudiantes de La Plata / Cusco FC)

Hoy, martes 14 de abril, la ciudad de La Plata será escenario de un duelo que puede marcar el rumbo del Grupo A. Estudiantes recibe a Cusco FC en el estadio Jorge Luis Hirschi, donde más de 32.000 espectadores podrán presenciar un partido clave para la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores.

El equipo dirigido por Alejandro Medina viene de conseguir un empate valioso en su visita a Colombia y un triunfo agónico en la liga argentina, mientras que Cusco FC, orientado por Alejandro Orfila, afronta su primera fase de grupos en el certamen sudamericano y busca sumar sus primeros puntos tras una derrota ante Flamengo. El árbitro designado para el partido es el chileno José Cabero.

A qué hora juega Cusco FC vs Estudiantes de La Plata por fecha 2 de Copa Libertadores 2026

Cusco FC – Estudiantes de La Plata – Copa Libertadores 2026 – Perú – deportes – 13 abril
El duelo entre Estudiantes de La Plata y Cusco FC ya tiene hora definida y señales confirmadas para toda Sudamérica, en una jornada donde ambos buscan romper su arranque sin triunfos. (Cusco FC)

El encuentro entre Estudiantes de La Plata y Cusco FC comenzará a las 19:00 horas en Argentina y 17:00 en Perú este martes 14 de abril. En otros países sudamericanos, el horario de inicio será 19:00 en Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay; 18:00 en Bolivia y Venezuela; y 17:00 en Colombia y Ecuador.

Canal para ver Cusco FC vs Estudiantes de La Plata por fecha 2 de Copa Libertadores 2026

Cusco FC – Estudiantes de La Plata – Copa Libertadores 2026 – Perú – deportes – 13 abril
El enfrentamiento contará con múltiples ventanas de emisión en el continente, consolidando una cobertura que acerca la Copa Libertadores a millones de espectadores en distintos países. (Cusco FC)

La cobertura televisiva del cruce por la Copa Libertadores será amplia en la región. ESPN y Disney+ transmitirán el partido en vivo para todo el continente, mientras que en Argentina también se podrá acceder a través de Fox Sports y plataformas digitales asociadas.

En Perú, Ecuador y Colombia, la señal de Disney+ permitirá seguir el cotejo en tiempo real, e Infobae Perú brindarán las incidencias y los goles.

El club Estudiantes de La Plata llega al compromiso como líder del Grupo A en el torneo local, tras sumar 24 puntos en trece fechas, y busca consolidar su campaña internacional con un triunfo en casa. Por su parte, Cusco FC se ubica sexto en la liga peruana, con trece unidades, y llega a este desafío tras haber descansado por la fecha electoral en su país.

Posibles formaciones y antecedentes recientes de ambos equipos

Cusco FC – Estudiantes de La Plata – Copa Libertadores 2026 – Perú – deportes – 13 abril
Los técnicos ya perfilan sus onces iniciales para un duelo que combina presente competitivo y memoria reciente, donde Estudiantes supo imponerse con autoridad en casa. (Cusco FC)

Los entrenadores ya definieron sus probables alineaciones para la segunda fecha del Grupo A. Estudiantes de La Plata alinearía a Fernando Muslera en el arco; Eros Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios y Gastón Benedetti en defensa; Luciano Piovi, Thiago Palacios, Edwin Cetré y Mikel Amondarain en el mediocampo; Guido Carrillo y Facundo Farías en el ataque.

Cusco FC presentaría a Pedro Díaz; Marlon Ruidías, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero y José Bolívar en la zaga; Oswaldo Valenzuela, Diego Soto, Lucas Colitto y Nicolás Silva en el mediocampo; Gabriel Carabajal y Facundo Callejo como delanteros.

El antecedente más reciente entre ambos equipos en la Copa Libertadores data de 2018, cuando el entonces Real Garcilaso empató sin goles en Cusco y Estudiantes se impuso 3-0 en La Plata. En la previa de este partido, la directiva de Cusco FC elevó una queja formal ante Conmebol por el arbitraje de su encuentro anterior frente a Flamengo, donde reclamaron la anulación de un gol y la falta de sanción disciplinaria a un rival.

Thiago Palacios, figura de Estudiantes, viene de anotar en el empate ante Independiente de Medellín y es el conductor del mediocampo del conjunto argentino. Por el lado peruano, Facundo Callejo destaca como máximo goleador del club en las últimas dos temporadas y será una de las cartas ofensivas para intentar dar la sorpresa en territorio argentino.

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