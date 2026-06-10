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New York Knicks vs San Antonio Spurs: día, hora y dónde ver en Perú el juego 4 de las finales de la NBA

El equipo de la ‘Gran Manzana’ buscará ampliar la ventaja en una serie que lideran por 2-1, pese a que los encabezados por Victor Wembanyama redujeron distancias en el último duelo disputado en el Madison Square Garden

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New York Knicks vs San Antonio Spurs: día, hora y dónde ver en Perú el juego 4 de las finales de la NBA. Crédito: SB Nation/Bleacher Report
New York Knicks vs San Antonio Spurs: día, hora y dónde ver en Perú el juego 4 de las finales de la NBA. Crédito: SB Nation/Bleacher Report

Los New York Knicks están a solo dos victorias de conquistar un campeonato que se les resiste desde 1973, cuando levantaron por última vez el trofeo Larry O’Brien. La franquicia neoyorquina no disputaba unas Finales desde 1999 y ahora tiene una oportunidad inmejorable para volver a la cima del baloncesto estadounidense. Sin embargo, el camino hacia la gloria todavía luce complejo.

Del otro lado aparecen los San Antonio Spurs, una organización acostumbrada a los grandes escenarios y que encontró una bocanada de aire fresco en el tercer encuentro de la serie. Liderados por Victor Wembanyama y acompañados por el crecimiento de Stephon Castle, los texanos consiguieron una victoria imprescindible en Nueva York para evitar un peligroso 3-0 y colocarse nuevamente en carrera. Con la serie 2-1 a favor de los Knicks, el cuarto partido promete ser uno de los más importantes de toda la temporada.

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New York Knicks vs. San Antonio Spurs: día y hora

El juego 4 de las Finales de la NBA entre New York Knicks y San Antonio Spurs se disputará este miércoles 10 de junio en el Madison Square Garden de Nueva York, escenario que volverá a albergar una batalla clave en la lucha por el campeonato.

El compromiso está programado para las 19:30 horas de Perú. En el resto de Sudamérica podrá seguirse a las 20:30 horas de Bolivia y Venezuela; 21:30 horas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay; y a las 19:30 horas de Colombia y Ecuador.

El Madison Square Garden de Nueva York se alista para el juego 4 de las finales de la NBA. Crédito: X NBA LATAM.
El Madison Square Garden de Nueva York se alista para el juego 4 de las finales de la NBA. Crédito: X NBA LATAM.

Los Knicks intentarán aprovechar nuevamente el respaldo de su afición para recuperar la iniciativa luego del tropiezo sufrido en el tercer juego, mientras que los Spurs buscarán igualar la serie antes de regresar a Texas.

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Dónde ver New York Knicks vs. San Antonio Spurs por el juego 4 de las Finales de la NBA

En Perú, el cuarto partido de las Finales de la NBA 2026 será transmitido en vivo por Amazon Prime Video, plataforma que posee los derechos de emisión de la liga estadounidense en distintos mercados de la región.

Asimismo, los aficionados también podrán seguir todas las incidencias del encuentro a través de NBA League Pass, el servicio oficial de streaming de la NBA que ofrece acceso a los partidos en directo, repeticiones y contenido exclusivo de la competición.

El alero de los San Antonio Spurs Julian Champagnie (30) lanza a canasta contra el escolta de los New York Knicks Jalen Brunson (11) durante el tercer cuarto del tercer partido de las Finales de la NBA 2026 en el Madison Square Garden. Crédito: Geoff Burke-Imagn Images
El alero de los San Antonio Spurs Julian Champagnie (30) lanza a canasta contra el escolta de los New York Knicks Jalen Brunson (11) durante el tercer cuarto del tercer partido de las Finales de la NBA 2026 en el Madison Square Garden. Crédito: Geoff Burke-Imagn Images

Los Knicks lideran las Finales 2-1

La serie ha ofrecido emociones desde el primer minuto. Los Knicks sorprendieron al imponerse en los dos primeros encuentros disputados en San Antonio, consiguiendo un valioso quiebre de localía. En el juego inaugural, el equipo dirigido por Mike Brown mostró personalidad en los momentos decisivos para quedarse con una victoria ajustada, mientras que en el segundo encuentro elevó aún más su nivel colectivo para tomar una ventaja de 2-0 que parecía acercarlo al título.

Sin embargo, los Spurs reaccionaron cuando más lo necesitaban. En el tercer partido, disputado en el Madison Square Garden, Victor Wembanyama firmó una actuación dominante en ambos costados de la cancha y encontró el respaldo ideal en Stephon Castle, quien aportó puntos, intensidad defensiva y presencia en momentos clave. Gracias a ese rendimiento, San Antonio silenció por momentos a la afición neoyorquina y recortó la diferencia en la serie.

Existe además un dato histórico que alimenta la expectativa de cara al cuarto compromiso. La última vez que los tres primeros partidos de unas Finales de la NBA fueron ganados por el equipo visitante ocurrió en 1993, cuando los Chicago Bulls de Michael Jordan enfrentaron a los Phoenix Suns. Aquella serie terminó favoreciendo al equipo que había ganado los dos primeros encuentros, un antecedente que ilusiona a los Knicks, aunque todavía queda mucho baloncesto por jugar antes de conocer al nuevo campeón de la NBA.

Victor Wembanyama concedió a ESPN que la confianza del equipo fue crucial para que los Spurs le llevaran la tercera final y redujeran distancias con Nueva York. Crédito: NBA LATAM.

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