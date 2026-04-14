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Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

El cuadro ‘crema’ afronta un nuevo reto en el torneo continental ante el campeón chileno en el Monumental. Sigue todas las incidencias del encuentro

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06:04 hsHoy

¡Día de partido! Universitario enfrenta hoy, martes 14 de abril, a Coquimbo Unido por la segunda fecha de la Copa Libertadores 2026. El conjunto de Ate buscará hacerse fuerte en casa y sumar de a tres para tomar el control del Grupo B de la competencia.

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Así llega Universitario

Universitario de Deportes llega motivado a este primer reto internacional en casa. El cuadro ‘crema’ viene de lograr una victoria clave ante su clásico rival, Alianza Lima, resultado que le permitió recuperar terreno en la pelea por el Torneo Apertura 2026. Actualmente, los ‘merengues’ se ubican en la cuarta posición, a cinco puntos de la cima.

Además, el equipo dirigido por Javier Rabanal inició su participación en la Copa Libertadores rescatando un valioso empate sin goles como visitante ante Deportes Tolima en Colombia. Ahora, buscará hacerse fuerte en el Estadio Monumental y conseguir su primera victoria en el certamen frente al campeón chileno.

Tres futbolistas de Universitario con camiseta crema celebran en el campo. El jugador en primer plano grita con los brazos abiertos, mientras otros dos se abrazan detrás
Universitario busca hacerse fuerte de local. (@Liga1TeApuesto/ITEA Sport)
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Así llega Coquimbo Unido

Coquimbo Unido hizo historia la temporada pasada al consagrarse campeón de Chile por primera vez; sin embargo, su presente no atraviesa el mejor momento. En el torneo local marcha en el noveno puesto con 12 puntos, tras registrar cuatro victorias y cuatro derrotas en lo que va del año.

En su estreno en la Copa Libertadores 2026, el conjunto ‘aurinegro’ tampoco pudo hacerse fuerte en casa y empató 1-1 ante Nacional de Uruguay. Ahora buscará dar el golpe en Lima, aunque sabe que no la tendrá sencilla frente a Universitario y el empuje de su hinchada.

Coquimbo Unido buscará hacerse fuerte en el Estadio Monumental.
Coquimbo Unido buscará hacerse fuerte en el Estadio Monumental. Crédito: Prensa club
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Universitario vs Coquimbo Unido: posibles alineaciones

Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabali; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Bejamín Gazzolo, Manuel Fernández, Francisco Salinas, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Benjamín Chandía; Cristian Zavala, Alejandro Azocar y Nicolas Johanse.

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Universitario vs Coquimbo Unido: canal TV del partido

La transmisión del partido entre Universitario de Deportes y Coquimbo Unido estará a cargo de la señal internacional de ESPN, que posee los derechos televisivos para emitir la Copa Libertadores 2026 en Perú y toda Sudamérica. Además, el encuentro podrá seguirse vía streaming a través de Disney+, disponible en dispositivos móviles y computadoras mediante suscripción.

Asimismo, en Infobae Perú se realizará una cobertura minuto a minuto del cotejo desde el Estadio Monumental. En la web podrás seguir la previa, las incidencias en tiempo real, goles, resultado, tabla de posiciones y un completo resumen del duelo, con especial atención al conjunto ‘crema’.

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Universitario vs Coquimbo Unido: horario del partido

El enfrentamiento entre Universitario y Coquimbo Unido está programado para este martes 14 de abril desde las 21:00 horas (hora peruana), según la programación oficial de la Conmebol. El duelo se disputará en el Estadio Monumental, que se perfila para lucir un gran marco de público ‘crema’ en una noche clave a nivel internacional.

Ya se han vendido más de 40 mil entradas para el encuentro, aunque aún quedan localidades disponibles a través de la web oficial de Ticketmaster, con precios que parten desde los 60 soles, lo que permite que más hinchas puedan sumarse al apoyo en este importante compromiso.

Universitario buscará hacerse fuerte de local y sumar su primer triunfo en la Copa Libertadores 2026
Universitario buscará hacerse fuerte de local y sumar su primer triunfo en la Copa Libertadores 2026. Crédito: Prensa U
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Universitario continúa su camino internacional

Tras un debut positivo, en el que logró sumar un punto en Colombia, Universitario de Deportes continúa su camino en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026. En esta ocasión, el cuadro ‘crema’ afrontará su primer partido como local, con el respaldo de su hinchada, frente a Coquimbo Unido, vigente campeón chileno, en busca de su primera victoria en el certamen continental.

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