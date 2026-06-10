Perú

Huancayo: detectan venta de agua con colorante como supuesto remedio natural y retiran más de 180 productos del mercado

Cinco comerciantes abandonaron temporalmente sus puestos tras notar la presencia de fiscalizadores durante las intervenciones en el sector comercial

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Agentes de la policía realizan una intervención en un puesto de mercado que comercializaba productos presentados como remedios naturales. En las imágenes se aprecian frascos y cajas con etiquetas que afirman curar desde el asma hasta cálculos, cuya procedencia y efectividad están en duda. En Voz Alta Junín

La venta de productos naturistas sin controles adecuados volvió a encender las alertas de las autoridades en Huancayo. Un operativo conjunto ejecutado en el principal centro comercial de la ciudad permitió detectar decenas de artículos que eran ofrecidos al público pese a presentar irregularidades relacionadas con su origen, etiquetado y autorización sanitaria.

La intervención se desarrolló en el denominado Damero Comercial, una zona con intensa actividad económica donde funcionan numerosos establecimientos dedicados a la comercialización de suplementos, tónicos y remedios de origen natural. El despliegue reunió a personal municipal, efectivos policiales y representantes del Ministerio Público con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas sanitarias vigentes.

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Como resultado de las inspecciones, los equipos de fiscalización retiraron del mercado más de 180 productos que, según las autoridades, representaban un potencial riesgo para los consumidores. Entre los artículos observados figuraban cremas, tónicos y preparados promocionados para aliviar distintas afecciones.

Operativo detectó productos sin autorización sanitaria

Decomisan más de 180 productos naturistas en un operativo realizado en el Damero Comercial de Huancayo. Difusión
Decomisan más de 180 productos naturistas en un operativo realizado en el Damero Comercial de Huancayo. Difusión

La acción fue liderada por la Unidad de Bromatología de la Gerencia de Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial de Huancayo, con apoyo de la Policía Fiscal de la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía de Prevención del Delito.

De acuerdo con la información proporcionada por la comuna provincial, los inspectores identificaron productos que carecían de registro sanitario, además de otros que presentaban rotulados adulterados o vencidos. Estas observaciones motivaron la incautación inmediata de los artículos cuestionados.

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Las intervenciones se concentraron en establecimientos naturistas ubicados en las prolongaciones Piura y Guido, sectores que forman parte de una de las áreas comerciales más concurridas de la ciudad.

Autoridades alertan sobre presuntas prácticas engañosas

Se detectaron irregularidades sanitarias, como falta de registro, etiquetas adulteradas o vencidas. Difusión
Se detectaron irregularidades sanitarias, como falta de registro, etiquetas adulteradas o vencidas. Difusión

Durante la fiscalización también se detectaron productos promocionados como remedios naturales para distintas enfermedades pese a no contar con la documentación exigida para su comercialización.

El jefe de la Unidad de Bromatología de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Jesús Vila Retamozo, explicó que parte de los productos intervenidos presentaban características que generaron preocupación entre los inspectores.

“Se está encontrando que muchos de estos productos no cuentan con registro sanitario o lo clonaron. Además, en algunos casos venden como remedio natural cuando solo es agua con colorante que lejos de curar una enfermedad podría ocasionar otras más”, indicó el funcionario.

La declaración fue difundida por las autoridades como una advertencia sobre los riesgos asociados al consumo de artículos cuya composición y procedencia no cuentan con respaldo sanitario verificable.

Establecimientos sancionados tras la intervención

Entre los locales inspeccionados figuran “Madan Mayra”, ubicado en la prolongación Piura Nueva N.° 286, y “Súper Kion”, situado en la prolongación Guido N.° 1085.

Según informó la Municipalidad Provincial de Huancayo, ambos establecimientos recibieron sanciones luego de detectarse presuntas infracciones vinculadas con la comercialización de productos naturistas observados durante el operativo.

La jornada de control también generó reacciones entre otros comerciantes del sector. De acuerdo con el reporte oficial, cinco propietarios de negocios similares optaron por abandonar temporalmente sus puestos al notar la presencia de los fiscalizadores y efectivos policiales que participaban en las inspecciones.

Controles continuarán en el sector comercial

Participaron varias entidades: Municipalidad Provincial de Huancayo, Policía Fiscal y Fiscalía de Prevención del Delito. Difusión
Participaron varias entidades: Municipalidad Provincial de Huancayo, Policía Fiscal y Fiscalía de Prevención del Delito. Difusión

Las entidades participantes señalaron que las acciones de fiscalización se mantendrán de manera permanente con el propósito de impedir la circulación de productos que incumplan la normativa sanitaria.

La Policía Fiscal expresó que estos operativos forman parte de una estrategia orientada a erradicar la venta de artículos irregulares en establecimientos dedicados al rubro naturista. Por su parte, la Municipalidad Provincial de Huancayo remarcó que la protección de la salud pública constituye uno de los principales objetivos de estas intervenciones.

En ese contexto, Jesús Vila Retamozo dirigió una recomendación a los consumidores. “Exhortamos a la población a adquirir productos únicamente en establecimientos formales y autorizados y con el registro sanitario correspondiente, advirtiendo que el consumo de productos sin garantía sanitaria puede generar graves consecuencias para la salud”.

Las autoridades reiteraron que antes de comprar medicamentos, suplementos o remedios naturales resulta necesario verificar la existencia de un registro sanitario vigente y comprobar que los productos procedan de canales de comercialización autorizados. Mientras tanto, los artículos decomisados permanecen fuera del circuito de venta tras las observaciones detectadas durante la intervención multisectorial realizada en Huancayo.

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