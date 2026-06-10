UNI ofrecerá simulacro gratuito del examen de admisión a postulantes que cumplan esta única condición

Varios estudiantes, incluido un joven latino en primer plano, realizan un examen de admisión al aire libre frente al edificio principal de la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) anunció que brindará acceso gratuito a su Simulacro Presencial de Admisión a los aspirantes que completen su inscripción al proceso 2026-II antes del 30 de junio. La evaluación se realizará el 5 de julio y permitirá a los participantes familiarizarse con las condiciones del examen de ingreso.

La iniciativa forma parte de las actividades previas al próximo concurso de admisión y busca que los postulantes puedan medir su desempeño antes de enfrentar las pruebas oficiales programadas para agosto.

¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?

Para acceder al simulacro sin costo, los interesados deberán culminar su registro en la plataforma de admisión de la UNI y realizar los trámites requeridos dentro del plazo establecido por la universidad.

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En tanto, quienes deseen participar únicamente en el simulacro podrán hacerlo mediante una inscripción independiente. En estos casos, el costo fijado por la institución es de S/100 y el registro permanecerá abierto hasta el 3 de julio.

En este proceso de admisión de la UNI participaron 5.839 postulantes, de los cuales el 23% fueron mujeres. - Crédito: Andina

Más de 1.600 vacantes en disputa

La convocatoria 2026-II contempla un total de 1.630 vacantes para las distintas carreras profesionales que ofrece la UNI. El cronograma oficial establece que la prueba de Aptitud Vocacional para Arquitectura se desarrollará el 8 de agosto.

Posteriormente, los exámenes de admisión se llevarán a cabo los días 10, 12 y 14 de agosto. Con ello, la universidad iniciará uno de sus principales procesos de selección académica del año, dirigido a estudiantes de todo el país.

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¿Cómo postular al examen de admisión UNI 2026-II?

Los postulantes que deseen competir por una de las 1.630 vacantes ofrecidas por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en el proceso de admisión 2026-II deberán realizar su inscripción de manera virtual a través de la plataforma oficial de Admisión de la casa de estudios. El registro estará habilitado del 30 de junio al 31 de julio para la modalidad ordinaria, mientras que los estudiantes que accedan por Ingreso Directo (CEPRE-UNI) podrán completar el trámite hasta el 27 de julio.

Para formalizar su postulación, los aspirantes deberán cumplir con los siguientes pasos:

Crear una cuenta en el sistema de Admisión UNI.

Registrar sus datos personales, académicos y de contacto.

Adjuntar una fotografía digital tipo pasaporte y la documentación solicitada por la universidad.

Generar la orden de pago correspondiente.

Realizar el pago a través de los canales autorizados por la UNI.

Verificar la validación de los documentos y descargar la ficha de inscripción.

- Agencia Andina

El costo de inscripción varía según el tipo de institución educativa de procedencia. Para los egresados de colegios estatales, la tasa de postulación es de S/410, mientras que para los egresados de colegios privados asciende a S/780. La universidad también ha habilitado diversos medios de pago, entre ellos agencias bancarias, banca móvil y plataformas digitales.

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Una vez concluida la etapa de inscripción, los postulantes deberán prepararse para las evaluaciones programadas en agosto. El cronograma oficial establece las siguientes fechas:

8 de agosto: Prueba de Aptitud Vocacional para Arquitectura.

10 de agosto: Examen de Aptitud Académica y Humanidades.

12 de agosto: Examen de Matemática.

14 de agosto: Examen de Física y Química.

Estas pruebas definirán el ingreso de los postulantes a las distintas carreras profesionales que ofrece la UNI, una de las instituciones públicas con mayor demanda y nivel de competencia en el país.