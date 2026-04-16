Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

¡Día de partido! Sporting Cristal enfrenta hoy, jueves 16 de abril, a Palmeiras por la segunda fecha de la Copa Libertadores 2026. El conjunto del Rímac buscará dejar atrás el último antecedente entre ambos y dar el golpe en São Paulo.
Sporting Cristal sacó boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 luego de superar dos rondas previas. El equipo de Paulo Autuori ahora enfrenta un reto mayúsculo luego de ser ubicado en el Grupo F junto a Palmeiras, último finalista, Cerro Porteño y Junior de Barranquilla.
Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores
El último Sporting Cristal vs Palmeiras
El último enfrentamiento entre Palmeiras y Sporting Cristal dejó una huella imborrable y dolorosa para el equipo peruano. En mayo de 2025, por la fase de grupos de la Copa Libertadores, el ‘verdão’ se impuso con una contundente goleada de 6-0 en el Allianz Parque, un resultado que selló la eliminación definitiva de los ‘rimenses’ de toda competencia internacional esa temporada.
Aquella noche fue un auténtico calvario para el cuadro dirigido entonces por Paulo Autuori. Los goles brasileños llegaron a través de una exhibición colectiva: Estêvão, ‘Flaco’ López, Raphael Veiga, Mauricio y un doblete de Aníbal Moreno completaron la cuenta.
Así llega Sporting Cristal
Sporting Cristal encara este desafío internacional con un impulso anímico renovado tras su reciente éxito en la Copa Libertadores. El conjunto ‘rimense’ obtuvo una victoria vital frente a Cerro Porteño en la jornada anterior, un resultado que mantiene intactas sus aspiraciones en el torneo continental. Aquel triunfo se consolidó de forma agónica gracias a una anotación de Felipe Vizeu, quien aprovechó una oportunidad en los minutos finales para desatar la euforia de la hinchada ‘bajopontina’.
Sin embargo, el rendimiento del equipo peruano presenta matices de irregularidad en el plano local que generan cierta cautela. Antes de su alegría copera, el cuadro del Rímac sufrió un duro traspié en casa tras caer 2-1 ante el modesto CD Moquegua. Aquella derrota expuso falencias defensivas que el cuerpo técnico trabajó de cara a este choque contra el gigante brasileño, donde el margen de error es inexistente si el club desea sumar puntos en la tabla.
Así llega Palmeiras
El Palmeiras de Abel Ferreira aterriza en este compromiso con la solidez característica de un plantel acostumbrado a las instancias definitivas. El ‘verdão’ llega tras disputar el intenso derbi de la ciudad frente a Corinthians, un duelo de alta tensión que finalizó con una igualdad sin goles en el marcador.
En lo que respecta a su camino en la actual Libertadores, el cuadro brasileño busca su primera victoria tras un debut complicado en territorio colombiano. En su estreno ante Junior de Barranquilla, el elenco de Sao Paulo rescató un empate luego de un inicio de partido adverso en el que estuvo debajo en el tablero. Fue una aparición de Ramón Sosa la que permitió la paridad definitiva.
Sporting Cristal vs Palmeiras: posibles alineaciones
- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Cristiano, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Leandro Sosa; Maxloren Castro, Martín Távara, Gustavo Cazonatti, Juan Gonzáles; Luis Iberico e Irven Ávila.
- Palmeiras: Carlos Miguel; Arthur Gabriel, Murillo, Gustavo Gómez, Agustín Giay; Marlon Freitas, Andreas Pereira; Jhon Arias, Mauricio, Allan; y José López.
Sporting Cristal vs Palmeiras: canal TV del partido
La transmisión del partido entre Sporting Cristal y Palmeiras estará a cargo de la señal internacional de ESPN, que posee los derechos televisivos para emitir la Copa Libertadores 2026 en Perú y toda Sudamérica. Además, el encuentro podrá seguirse vía streaming a través de Disney+, disponible en dispositivos móviles y computadoras mediante suscripción.
Asimismo, en Infobae Perú se realizará una cobertura minuto a minuto del cotejo desde el Estadio Allianz Parque. En la web podrás seguir la previa, las incidencias en tiempo real, goles, resultado, tabla de posiciones y un completo resumen del duelo, con especial atención al conjunto ‘celeste’.
Sporting Cristal vs Palmeiras: horario del partido
El compromiso entre Sporting Cristal y Palmeiras está programado para este jueves 16 de abril desde las 17:00 horas (hora peruana), según la programación oficial de la Conmebol. El duelo se disputará en el Estadio Allianz Parque, que se perfila para lucir un gran marco de público del conjunto paulista en una noche clave a nivel internacional.