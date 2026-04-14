A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido HOY: partido por fecha 2 del Grupo B de Copa Libertadores 2026

Universitario se mide ante Coquimbo Unido por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. - Crédito: Difusión

La única manera de que el punto logrado en el estreno de la Copa Libertadores 2026 sea bueno es que Universitario se lleve por delante a Coquimbo Unido tanto en fútbol como en resultado. Pero lo cierto es que al frente contará con un rival duro y exigente que pondrá a prueba el auténtico nivel del tricampeón peruano.

La organización de la CONMEBOL ha pactado del encuentro para hoy, martes 14 de abril, a las 21:00 horas de Perú / 22:00 horas de Chile. La señal de transmisión encargada será ESPN 5 y la website Infobae Perú está en condiciones de difundir las mejores acciones a través de un minuto a minuto en su portal.

Universitario de Deportes abre fuegos por primera vez en el estadio Monumental. Hay máxima urgencia para sacar adelante el encuentro contra Coquimbo Unido. La renta inmediata solo pasa por aprobar con creces la evaluación para así sumar los tres primeros puntos en la serie que confirmen el avance dentro de la Libertadores.

El empate de la semana anterior contra un corajudo Deportes Tolima, en la ciudad de Ibagué, ha dejado una suerte de incomodidad en la ‘U’ y la única manera de despojarse de esa sensación es a través de un desquite frente a Coquimbo Unido, que no debe verse por encima del hombro ni mucho menos reducirlo por su inexperiencia a nivel continental.

El portero 'crema' metió una mano increíble para evitar la caída de su arco en el torneo internacional - Crédito: ESPN.

Aunque el ‘pirata’ está dando sus primeros pasos en Copa, ha demostrado que es un plantel voraz que puede ofrecer una alta competencia dentro del escaparate regional. De ahí que haya luchado contra viento y marea para igualar en su debut contra el histórico Club Nacional (U).

Tampoco debe obviarse que Coquimbo Unido es el actual monarca de la Primera Nacional de Chile con un rendimiento más que excepcional que le permitió dejar muy atrás a cuadros tradicionales como Colo Colo, Universidad Católica y U. de Chile.

A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido por fecha 2 de Copa Libertadores 2026

El partido se desarrollará el 14 de abril en el estadio Monumental con inicio programado a las 21:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el encuentro comenzará a las 22:00 horas.

Por su parte, en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay arrancará a las 23:00 horas, mientras que en México está previsto para las 20:00 horas.

Canal para ver Universitario vs Coquimbo Unido por fecha 2 de Copa Libertadores 2026

El compromiso será transmitido a través de la señal de paga ESPN. La frecuencia regional, entretanto, que difundirá las acciones será ESPN 5, ubicado en los conocidos cableoperadores como Movistar TV, DirecTV y Claro TV.

Del mismo modo, Infobae Perú realizará una cobertura completa de este enfrentamiento internacional a través de su página web, con la previa, el minuto a minuto, los goles, incidencias, detalles y declaraciones. ¡No te lo pierdas!

Alineaciones probables de Universitario vs Coquimbo Unido por fecha 2 de Copa Libertadores 2026

- Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, José Carabalí, César Inga; Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha; José Rivera, Alex Valera.

- Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo, Francisco Salinas; Alejandro Camargo, Sebastián Galani, Benjamín Chandía; Alejandro Azócar, Cristián Zavala, Nicolás Johansen.