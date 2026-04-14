Perú Deportes

Cusco FC vs Estudiantes de La Plata EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

El conjunto ‘dorado’ quiere lograr la hazaña y dar el batacazo en Argentina contra un equipo ‘pincha’ que es puntero en la liga argentina. Sigue las incidencias

Guardar
05:44 hsHoy

Cusco FC se medirá en condición de visitante contra Estudiantes de La Plata de Argentina hoy, martes 14 de abril, en un duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo A de la Copa Libertadores 2026. El estadio UNO Jorge Luis Hirschi será el escenario entre dos equipos que buscarán el primer triunfo en el certamen internacional.

05:44 hsHoy

¿Cómo llega Cusco FC?

El último fin de semana no hubo actividad en la Liga 1 2026, por lo que Cusco FC llegará descansado a este partido de Copa Libertadores con la intención de intentar conseguir el triunfo tras la polémica derrota ante Flamengo en casa en el debut.

El DT Alejandro Orfila mandará a sus mejores hombres para lograr la hazaña. Facundo Callejo, Lucas Colitto, Nicolás Silva, entre otros, quieren conseguir los primeros tres puntos.

05:44 hsHoy

¿Cómo llega Estudiantes de La Plata?

Estudiantes de La Plata puede presumir de atravesar un buen momento al ubicarse líder de la tabla de la Liga Profesional Argentina con 24 puntos, dos más que su máximo perseguidor, Vélez Sarsfield. En tanto, en la Copa Libertadores 2026, el ‘pincha’ igualó 1-1 en su visita a DIM de Colombia.

El técnico Alexander Medina tiene varios jugadores importantes que buscarán hacer la diferencia ante el equipo peruano. Nos referimos a Guido Carrillo, Fernando Muslera, Adolfo Gaich, Lucas Alario, José Sosa, entre otros. Ramiro Funes Mori salió lesionado ante los colombianos y se desconoce si estará disponible.

05:44 hsHoy

Historial de enfrentamientos

Cusco FC y Estudiantes de La Plata se han visto las caras en dos oportunidades anteriormente. Esto ocurrió en la Copa Libertadores 2018, cuando se enfrentaron en la fase de grupos y el equipo peruano estaba bajo el nombre de Real Garcilaso. El salgo general fue una victoria a favor de los argentinos y un empate.

El último resultado fue un 0-0 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco, en una temporada donde el conjunto peruano quedó en cuarto puesto del grupo F, detrás de Nacional de Uruguay, Estudiantes y Santos de Brasil.

Resumen del empate entre ambos equipos en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco. (Video: FOX Sports)
05:44 hsHoy

Cusco FC vs Estudiantes de La Plata: posibles alineaciones

Cusco FC: Pedro Díaz, Marlon Ruidias, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, José Bolivar, Oswaldo Valenzuela, Diego Soto, Lucas Colitto, Nicolás Silva, Gabriel Carabajal y Facundo Callejo. DT: Alejandro Orfila

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera, Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti, Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Tiago Palacios, Edwin Cetré, Facundo Farías y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina

05:43 hsHoy

Árbitro del Cusco FC vs Estudiantes de La Plata

El chileno José Cabero será el árbitro principal en el partido entre Cusco FC y Estudiantes de La Plata. Lo acompañarán Claudio Urrutia y Alejandro Molina como asistentes, mientras que Cristian Garay ocupará el rol de cuarto árbitro.

La supervisión del VAR estará a cargo de Rodrigo Carvajal, con Juan Serrano como asistente. El argentino Sergio Viola participará como asesor de árbitros para este encuentro.

El chileno José Cabero erá el árbitro del Cusco FC vs Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores 2026. - créditos: Photosport
El chileno José Cabero erá el árbitro del Cusco FC vs Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores 2026. - créditos: Photosport
05:43 hsHoy

Dónde ver Cusco FC vs Estudiantes de La Plata

El cotejo entre Cusco FC y Estudiantes de La Plata por la fecha 2 del grupo A de la Copa Libertadores 2026 se verá en Perú y en casi todos los países de Sudamérica por ESPN 7. La transmisión en Argentina correrá por cuenta de FOX Sports.

En Centroamérica estará disponible por ESPN 2. Asimismo, el público podrá seguir esta contienda por la plataforma de streaming, Disney +.

El portal web de Infobae Perú también tendrá la cobertura del partido a través de la previa, el minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y otros detalles que no te puedes perder.

05:43 hsHoy

A qué hora juegan Cusco FC vs Estudiantes de La Plata

El Cusco FC vs Estudiantes de La Plata se disputará en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi a las 17:00 horas de Perú, misma franja horaria de Ecuador y Colombia. En Bolivia, Venezuela, Chile y Estados Unidos (Miami) se realizará una hora después.

En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil arrancará a las 19:00 horas, mientras que en México está programado a las 16:00 horas. En cambio, en España se verá a las 00:00 horas.

Anuncio del Cusco FC vs Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores 2026. - créditos: Cusco FC
Anuncio del Cusco FC vs Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores 2026. - créditos: Cusco FC

Temas Relacionados

Cusco FCEstudiantes de La PlataCopa Libertadoresperu-deportes

Últimas noticias

Ricardo Gareca le dejó reflexivo mensaje a Carlos Zambrano para volver a la selección peruana y extender su carrera: “Cambia el chip”

El ‘Tigre’ entrevistó al ‘Kaiser’ y dialogaron por la posibilidad de que regrese a la ‘bicolor’ en su nueva etapa en Sport Boys. El defensa también expresó su sentir

Ricardo Gareca le dejó reflexivo mensaje a Carlos Zambrano para volver a la selección peruana y extender su carrera: “Cambia el chip”

Resultados de la fecha 2 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Los clubes peruanos tendrán su segunda presentación en el torneo internacional: la ‘U’ recibe a Coquimbo en el Monumental, los ‘cerveceros’ visitarán a Palmeiras en Sao Paulo, y los ‘dorados’ harán lo suyo con Estudiantes en Buenos Aires

Resultados de la fecha 2 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Partidos de hoy, martes 14 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Barcelona se jugará su clasificación ante Atlético Madrid en la Champions League. Universitario saldrá por su primera victoria ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores. Y Alianza Lima visitará a ADT por Liga 1

Partidos de hoy, martes 14 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

El cuadro ‘crema’ afronta un nuevo reto en el torneo continental ante el campeón chileno en el Monumental. Sigue todas las incidencias del encuentro

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Dónde ver Universitario vs Coquimbo Unido HOY: canal tv online del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

El equipo de Javier Rabanal tendrá un duelo clave por el Grupo B del certamen internacional. Hay mucho en juego. Conoce cómo seguir el encuentro en vivo

Dónde ver Universitario vs Coquimbo Unido HOY: canal tv online del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

ÚLTIMAS NOTICIAS

El error común al cocinar calabaza que hace que pierda sus nutrientes

El error común al cocinar calabaza que hace que pierda sus nutrientes

El Cerebro del Leviatán

El gen APOE4 vinculado al riesgo de Alzheimer podría afectar la salud ósea

Recuperan pinturas del Renacimiento que un bombardeo convirtió en 30.000 fragmentos

El caso de la madre detenida por matar a su bebé en La Plata: todo apunta a una “psicosis”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá golpea ruta de drogas en Las Perlas: interceptan lancha con 1,048 paquetes ilícitos

Panamá golpea ruta de drogas en Las Perlas: interceptan lancha con 1,048 paquetes ilícitos

Recuperan pinturas del Renacimiento que un bombardeo convirtió en 30.000 fragmentos

Los californianos que se mudan a otros estados tienen más chances de acceder a la vivienda propia

El candidato demócrata Kevin Cichowski es arrestado tras un incidente violento con sus padres en Florida

El subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos de Estados Unidos visita Caracas

DEPORTES

El emotivo recuerdo de la Fórmula 1 sobre el último Gran Premio en Argentina antes de la exhibición de Colapinto con su Alpine

El emotivo recuerdo de la Fórmula 1 sobre el último Gran Premio en Argentina antes de la exhibición de Colapinto con su Alpine

Conmoción en el fútbol: mataron a una joven promesa durante un robo al micro de su equipo

Boca Juniors recibirá a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Barcelona-Atlético de Madrid y Liverpool-PSG definirán los primeros dos semifinalistas de la Champions League: todo lo que hay que saber

Culturismo natural, rutinas saludables y nueva cultura del entrenamiento: el efecto Joe Baena en el fitness