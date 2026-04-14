Cusco FC vs Estudiantes de La Plata EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Cusco FC se medirá en condición de visitante contra Estudiantes de La Plata de Argentina hoy, martes 14 de abril, en un duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo A de la Copa Libertadores 2026. El estadio UNO Jorge Luis Hirschi será el escenario entre dos equipos que buscarán el primer triunfo en el certamen internacional.
¿Cómo llega Cusco FC?
El último fin de semana no hubo actividad en la Liga 1 2026, por lo que Cusco FC llegará descansado a este partido de Copa Libertadores con la intención de intentar conseguir el triunfo tras la polémica derrota ante Flamengo en casa en el debut.
El DT Alejandro Orfila mandará a sus mejores hombres para lograr la hazaña. Facundo Callejo, Lucas Colitto, Nicolás Silva, entre otros, quieren conseguir los primeros tres puntos.
¿Cómo llega Estudiantes de La Plata?
Estudiantes de La Plata puede presumir de atravesar un buen momento al ubicarse líder de la tabla de la Liga Profesional Argentina con 24 puntos, dos más que su máximo perseguidor, Vélez Sarsfield. En tanto, en la Copa Libertadores 2026, el ‘pincha’ igualó 1-1 en su visita a DIM de Colombia.
El técnico Alexander Medina tiene varios jugadores importantes que buscarán hacer la diferencia ante el equipo peruano. Nos referimos a Guido Carrillo, Fernando Muslera, Adolfo Gaich, Lucas Alario, José Sosa, entre otros. Ramiro Funes Mori salió lesionado ante los colombianos y se desconoce si estará disponible.
Historial de enfrentamientos
Cusco FC y Estudiantes de La Plata se han visto las caras en dos oportunidades anteriormente. Esto ocurrió en la Copa Libertadores 2018, cuando se enfrentaron en la fase de grupos y el equipo peruano estaba bajo el nombre de Real Garcilaso. El salgo general fue una victoria a favor de los argentinos y un empate.
El último resultado fue un 0-0 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco, en una temporada donde el conjunto peruano quedó en cuarto puesto del grupo F, detrás de Nacional de Uruguay, Estudiantes y Santos de Brasil.
Cusco FC vs Estudiantes de La Plata: posibles alineaciones
Cusco FC: Pedro Díaz, Marlon Ruidias, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, José Bolivar, Oswaldo Valenzuela, Diego Soto, Lucas Colitto, Nicolás Silva, Gabriel Carabajal y Facundo Callejo. DT: Alejandro Orfila
Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera, Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti, Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Tiago Palacios, Edwin Cetré, Facundo Farías y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina
Árbitro del Cusco FC vs Estudiantes de La Plata
El chileno José Cabero será el árbitro principal en el partido entre Cusco FC y Estudiantes de La Plata. Lo acompañarán Claudio Urrutia y Alejandro Molina como asistentes, mientras que Cristian Garay ocupará el rol de cuarto árbitro.
La supervisión del VAR estará a cargo de Rodrigo Carvajal, con Juan Serrano como asistente. El argentino Sergio Viola participará como asesor de árbitros para este encuentro.
Dónde ver Cusco FC vs Estudiantes de La Plata
El cotejo entre Cusco FC y Estudiantes de La Plata por la fecha 2 del grupo A de la Copa Libertadores 2026 se verá en Perú y en casi todos los países de Sudamérica por ESPN 7. La transmisión en Argentina correrá por cuenta de FOX Sports.
En Centroamérica estará disponible por ESPN 2. Asimismo, el público podrá seguir esta contienda por la plataforma de streaming, Disney +.
El portal web de Infobae Perú también tendrá la cobertura del partido a través de la previa, el minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y otros detalles que no te puedes perder.
A qué hora juegan Cusco FC vs Estudiantes de La Plata
El Cusco FC vs Estudiantes de La Plata se disputará en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi a las 17:00 horas de Perú, misma franja horaria de Ecuador y Colombia. En Bolivia, Venezuela, Chile y Estados Unidos (Miami) se realizará una hora después.
En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil arrancará a las 19:00 horas, mientras que en México está programado a las 16:00 horas. En cambio, en España se verá a las 00:00 horas.