Resultados de Alianza Lima y San Martín en semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así van los partidos

Resultados de las semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

La fase de grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026 concluyó y ya están definidos los cuatro equipos que competirán en las semifinales hoy, sábado 21 de febrero, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Alianza Lima y Osasco de Brasil aseguraron su presencia en la siguiente ronda al quedarse con el primer lugar de sus grupos durante la jornada del jueves. Su desempeño sólido les permitió marcar la pauta en la etapa inicial del certamen.

A los líderes se sumaron Sesi Vólei Bauru y la San Martín, que también lograron avanzar entre los cuatro mejores equipos del torneo. Las semifinales prometen duelos de alto nivel en el escenario limeño, con representantes locales y brasileños disputando el acceso a la final.

El equipo de la USMP celebra con euforia tras ganar el último punto del partido. Con este triunfo, las 'santas' avanzan a la siguiente ronda del Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino.

Resultados de las semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Sábado 21 de febrero

- San Martín vs Osasco (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

- Alianza Lima vs Sesi (19:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

Por el séptimo lugar

- Olympic vs Banco República de Uruguay (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

Programación de las semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

¿Cómo llegan Alianza Lima y San Martín a las semifinales?

Alianza Lima selló su pase a las semifinales tras imponerse por 3-1 a la Universidad San Martín de Porres, con parciales de 21-25, 25-10, 25-17 y 25-18. Este triunfo, el segundo en el torneo, garantizó su presencia entre los cuatro mejores equipos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

En la otra llave, Osasco aseguró su clasificación al derrotar a Boston College por 3-0 (25-8, 25-18 y 25-18). Gracias a su sólido rendimiento y un ratio superior de puntos ganados y perdidos, el conjunto brasileño quedó como el mejor equipo de la fase de grupos y se medirá ante el mejor segundo en semifinales.

El desempeño de Regatas Lima influyó en la tabla, ya que Sesi Vólei Bauru perdió la oportunidad de ser el equipo con mejor ratio y, en consecuencia, Osasco se quedó con ese privilegio.

San Martín logró asegurar el mejor segundo lugar entre los tres grupos tras vencer de manera contundente a Banco República de Uruguay por 3-0 (25-14, 25-15 y 25-13). Así, el cuadro limeño también se instaló en la ronda de semifinales, completando el grupo de equipos que buscarán el título continental en Villa El Salvador.

Las 'blanquiazules' remontaron 3-2 y ahora esperan a rival en la siguiente instancia del certamen internacional - Crédito: Latina.

Será una fiesta

Los ‘voleilovers’ hicieron lo suyo y arrasaron con las entradas para las semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. Los hinchas no perdieron la oportunidad de poder alentar al equipo de sus amores en su lucha por llegar a la final que les permita obtener los cupos al próximo Mundial.

El Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador lucirán un lleno total y la fiesta se vivirá en las tribunas.

¿Cuándo se jugará la final del Sudamericano de Clubes 2026?

Una vez culminada la ronda de semifinales, los dos equipos que clasifiquen a la gran final del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 se alistarán para enfrentarse este domingo 22 de febrero, la hora aún está por confirmar debido a que también se definirá el tercer y cuarto lugar.