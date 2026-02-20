San Martín vs Banco República EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

La fase de grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 entra en su recta decisiva y la Universidad San Martín afronta un compromiso determinante ante Banco República de Uruguay por la última fecha. Con Alianza Lima ya clasificado como líder del Grupo A, el choque entre peruanas y uruguayas definirá quién mantiene opciones reales de avanzar a semifinales como el mejor segundo del torneo.

El duelo entre San Martín y Banco República de Uruguay será el encargado de cerrar la fase de grupos del torneo. Según la programación oficial, el encuentro se disputará desde las 19:30 horas (hora peruana) en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Los aficionados que deseen asistir aún pueden adquirir sus entradas a través de la plataforma Joinnus y vivir en directo un partido clave en el Grupo A.

Por su parte, la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV) también ofrecerá la señal a través de su canal de Youtube, ampliando las opciones para el público internacional. Además, el minuto a minuto, las estadísticas actualizadas, la tabla de posiciones y todos los detalles de la jornada decisiva estarán disponibles en la cobertura en tiempo real de Infobae Perú .

El duelo entre San Martín y Banco República por la jornada definitiva contará con transmisión en señal abierta a nivel nacional por Latina Televisión , lo que permitirá que los aficionados sigan cada incidencia desde sus hogares. Asimismo, el encuentro estará disponible vía streaming en las plataformas digitales oficiales del canal encargado de la cobertura, tanto en su sitio web como en su aplicación móvil .

Banco República conserva opciones matemáticas de llegar a semifinales, pero su panorama es altamente complicado. En la fecha 1, el conjunto uruguayo cayó con claridad ante Alianza Lima en sets corridos (11-25, 14-25 y 12-25) , pero buscará cerrar su participación con una victoria que le permita aspirar al segundo lugar del grupo y entrar en la conversación por el cupo restante a semifinales.

El equipo dirigido por Guilherme Schmitz llega a este encuentro con la obligación de ganar y hacerlo con contundencia. En su debut cayó 1-3 ante Alianza Lima (25-21, 10-25, 17-25 y 18-25) en un partido en el que mostró momentos de buen nivel y logró arrebatarle un set al campeón peruano, un detalle que hoy le permite seguir con vida en la pelea matemática. Ese set ganado podría ser clave en la diferencia de parciales, uno de los criterios que se toman en cuenta para definir al mejor segundo. Sin embargo, no depende únicamente de sí mismo.

El panorama es claro: solo el mejor segundo de los tres grupos avanzará a semifinales junto a los líderes . Por eso, cada set y cada punto tendrán un peso determinante en la tabla general. El conjunto peruano está obligado a ganar con contundencia, mejorar su diferencia de parciales y aguardar una combinación favorable de resultados en los otros grupos para mantener viva la ilusión.

Con Alianza Lima ya clasificado como líder del Grupo A, la expectativa se traslada a la disputa por el mejor segundo del torneo. San Martín llega con un punto a favor: el set que logró arrebatarle a las blanquiazules, un detalle que puede resultar clave en la comparación de coeficientes. Sin embargo, la exigencia es máxima y no tiene margen de error.

¡Día decisivo! Hoy, 20 de febrero, San Martín afronta su último reto en la fase de grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. El conjunto ‘albo’ se medirá ante Banco República de Uruguay con la misión de imponerse en sets corridos y mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a las semifinales del torneo.

