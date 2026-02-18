Perú Deportes

Resultados del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así van los partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Se inicia el certamen continental que se vivirá en el Polideportivo Lucha Fuentes: el debut de las ‘blanquiazules’ y las chorrillanas. Entérate de cómo les fue a los equipos peruanos

Lima quedó lista para recibir el máximo evento continental de clubes de vóley, que arrancará hoy, miércoles 18 de febrero. El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 reunirá a los equipos más destacados de Sudamérica, quienes competirán tanto por el campeonato como por el acceso al Mundial de Clubes.

El certamen contará con la participación de nueve clubes, distribuidos en tres grupos de tres integrantes cada uno. Perú tendrá una presencia significativa en el torneo, con la clasificación de Alianza Lima, Regatas Lima y San Martín equipos que buscarán destacar frente a los mejores exponentes del continente.

Resultados de la fecha 1 del Sudamericano de Clubes

Miércoles 18 de febrero

- Osasco de Brasil vs Olympic de Bolivia (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo B)

- Alianza Lima vs Banco República de Uruguay (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo B)

- Regatas Lima vs Club de Alto Rendimiento de Ecuador (19:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo C)

El debut de Alianza Lima y Regatas Lima en Sudamericano de Clubes 2026

Alianza Lima, vigente bicampeón de la Liga Peruana de Vóley y subcampeón sudamericano, abrirá su participación en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 enfrentando al Club Banco República de Uruguay. El cuadro blanquiazul buscará un estreno positivo que le permita fortalecer sus aspiraciones de regresar al Mundial de Clubes de la FIVB, confirmando su protagonismo en la región.

En el Grupo A, también integrado por la Universidad San Martín, el conjunto uruguayo apunta a sorprender y consolidarse como la revelación del certamen. El debut ante Alianza Lima representa una oportunidad para el cuadro ‘charrúa’ de medir su potencial frente a dos referentes del vóley peruano y sudamericano, en una serie que promete alta exigencia y partidos definitorios.

Por otro lado, Regatas Lima iniciará su camino al certamen internacional frente Club de Alto Rendimiento de Ecuador, quien participará por primera vez en el torneo continental. La presencia del equipo dirigido por Horacio Bastit despierta gran expectativa entre los aficionados, quienes confían en que el conjunto logre avanzar hasta las semifinales del torneo y mantenga viva la ilusión de destacarse en la competencia continental.

Canal TV para ver los partidos del Sudamericano de Clubes 2026

La transmisión de todos los encuentros del Sudamericano de Clubes de Vóley estará a cargo de Latina Televisión, disponible tanto en su señal abierta (canal 2) como en su plataforma digital, incluyendo la aplicación y el sitio web. Además, los aficionados podrán seguir la competencia a través de la página oficial de la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV).

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Programación de la fecha 2 del Sudamericano de Clubes 2026

Jueves 19 de febrero

- Sesi de Brasil vs Club de Alto Rendimiento de Ecuador (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo C)

- Alianza Lima vs San Martín (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo A)

- Osasco de Brasil vs Boston College de Chile (19:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo B)

Programación de la Fecha 3<b> </b>del Sudamericano de Clubes 2026

Viernes 20 de febrero

- Boston College de Chile vs Olympic de Bolivia (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo B)

- Sesi de Brasil vs Regatas Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo C)

- San Martín vs Banco República de Uruguay (19:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo A)

Todos los grupos del Sudamericano de Clubes 2026

  • Grupo A: Alianza Lima (Perú), Universidad San Martín (Perú) y Banco República (Uruguay).
  • Grupo B: Osasco (Brasil), Boston College (Chile) y Olympic (Bolivia).
  • Grupo C: Regatas Lima (Perú), Sesi (Brasil) y Club de Alto Rendimiento (Ecuador).
