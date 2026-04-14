Nolberto Solano reflexiona sobre la presencia de Alex Valera en la selección peruana: “No es el jugador que se necesita; Paolo Guerrero es un crack”

'Nobby' aprecia la presencia del goleador de Universitario, pero lo considera insuficiente por cuestiones formativas a comparación de Paolo Guerrero. | VIDEO: Rodrigo Rea

La selección peruana tiene por delante un futuro tanto difuso como misterioso. Por más que se haya incorporado a la parcela técnica un entrenador calificado como Mano Menezes, la falta de material humano con experiencia sobre el verde para llevar a cabo su proyecto genera cierta preocupación alrededor de la Federación Peruana de Fútbol.

Uno de los grandes problemas estructurales que aqueja a la ‘bicolor’ es la ausencia de jóvenes que asuman la responsabilidad de representar a la nación. En ese apartado tampoco puede dejarse de lado el déficit de atacantes que puedan liderar la ofensiva de la escuadra nacional. Aunque Alex Valera es el llamado a asumir el testigo, lo cierto es que no ofrece las garantías necesarias para sostener ininterrumpidamente un proceso clasificatorio.

Alex Valera soportando la marca de un oponente ruso. - Crédito: FPF

Esa misma mirada es compartida con mucha inquietud por parte de Nolberto Solano, actual seleccionador de Pakistán que supo trabajar al lado de Ricardo Gareca como su mano derecha en la selección peruana. Desde su óptica, el ‘Cholo’ no cuenta con los atributos necesarios para ocupar el lugar exclusivo de delantero por sus carencias formativas.

“Tenemos un ‘9’ llamado [Alex] Valera que apareció del fútbol playa. Se las arregló y es el ‘9’ de Universitario. No es el jugador que se necesita. No es por su culpa, es por la calidad”, declaró en una entrevista con el periodista Rodrigo Rea en su canal de YouTube.

El relator de 'Xsports' quedó sorprendido por la falla del 'Cholo' y nombró al 'Depredador'. (Video: Xsports)

Sí dejó claro Nolberto Solano que no hay un solo atacante a la altura del goleador histórico de la selección peruana y que el problema continuará agravándose por una medida de cupo de foráneos en el campeonato local: “Paolo Guerrero es un crack, pero esta etapa estará dura para cualquier entrenador en Perú. Estamos nacionalizando, hay siete extranjeros. Todo eso opaca”.

“Hoy en día estamos pasando un momento muy duro, no tenemos futbolistas. Mira la liga inglesa, alemana y española, no tenemos futbolistas. Ese es un tema en que la FPF no ha tomado conciencia”, sumó.

Paolo Guerrero destaca el rol goleador de Alex Valera con la selección peruana. - Crédito: FPF

Apuesta por Valera

Por la poca presencia de atacantes fiables para la selección peruana, el cuerpo técnico de Mano Menezes se ha decantado por darle una importante continuidad a Alex Valera, quien tiene como principal argumento ser el goleador indiscutible de Universitario de Deportes, vigente monarca de la Liga 1.

Durante los dos primeros examinatorios amistosos en Europa —contra Senegal y Honduras—, el ‘Cholo’ fue el referente en ataque, aunque no trascendió y fue foco de críticas por acciones puntuales desaprovechadas. Su lugar, posteriormente, fue ocupado por Adrián Ugarriza, aunque sin mayor éxito.

El delantero puso el empate con potente remate desde fuera del área. (Video: Movistar Deportes)

Alex Valera, de no surgir una opción nueva e interesante en los próximos años, será el encargado de encabezar la delantera de la selección peruana en las Eliminatorias CONMEBOL 2030. Detrás suyo aparecerán Gianluca Lapadula, Santiago Ormeño y Juan Pablo Goicochea.

El ‘9’ de la ‘U’ irrumpió en la órbita de la selección peruana durante el proceso de Ricardo Gareca, quien apostó por futbolistas del medio local para renovar el ataque. Su rendimiento en la liga peruana lo llevó a ser considerado en convocatorias donde el técnico priorizaba funcionamiento colectivo y compromiso táctico, rasgos que marcaron esa etapa.

Alex Valera y Adrián Ugarriza son los delanteros habituales en las últimas convocatorias de la selección peruana. - Crédito: FPF

El momento más recordado —y doloroso— de su carrera llegó en el repechaje rumbo a Qatar 2022 ante Australia. En una definición por penales que cerró el ciclo de Gareca, Perú quedó fuera del Mundial en una tanda donde Valera fue el antihéroe por malograr su lanzamiento.

Tiempo más tarde, Alex Valera volvió con un rol distinto a la ‘bicolor’ por la presencia de Jorge Fossati en la banca. Sin embargo, su bajo nivel, la crisis de resultados y su alejamiento por voluntad propia del equipo generaron debates con respecto a su verdadero compromiso con el conjunto patrio.