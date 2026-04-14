Perú responde a Colombia por enfrentamiento en río Putumayo: nave extranjera atacó a fuerzas peruanas durante patrullaje. (Foto: Marina de Guerra)

A raíz de un enfrentamiento entre fuerzas de la Marina de Guerra del Perú y una embarcación colombiana en el río Putumayo el pasado 12 de abril, en el que un hombre colombiano falleció y otros dos fueron detenidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú emitió un comunicado en el que señaló que el enfrentamiento armado se produjo porque la nave de procedencia colombiana atacó a las fuerzas peruanas.

Según el documento difundido por la Cancillería, ese día a las 21:00 horas, dos unidades de la Marina de Guerra llevaron a cabo un patrullaje en el río Putumayo como parte de un operativo de seguridad electoral.

Durante el operativo de patrullaje, los agentes de la Marina solicitaron la detención de una embarcación de carga colombiana para ser identificada. Sin embargo, esta se negó al pedido y abrió fuego contra dos embarcaciones peruanas.

Comunicado de la Cancillería de Perú sobre enfrentamiento en el río Putumayo

“La embarcación colombiana se negó a la acción de control y abrió fuego contra las dos unidades de la Marina de Guerra el Perú (MGP), las cuales repelieron el ataque. Como consecuencia un efectivo naval peruano resultó herido con munición de fusil de guerra (probablemente calibre 7.62 mm). El efectivo se encuentra estable. Asimismo, se pudo detener a dos de sus tripulantes. La mencionada embarcación colombiana continuo su curso hacia las orillas de su pais”, se indica en la comunicación oficial.

El comunicado indica que la Fiscalía Provincial Mixta de Putumayo, mantiene bajo su custodia a los dos colombianos capturados en cumplimiento de la legislación peruana y con respeto al principio de presunción de inocencia, al debido proceso y al acceso a la asistencia consular facilitada por el Consulado General de Colombia en Iquitos.

El Gobierno peruano informó sobre mecanismos de cooperación con las autoridades de Colombia para profundizar el control binacional en la frontera del Putumayo.

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Por otra parte, los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países acordaron realizar en mayo, en Bogotá, la VIII Reunión del Mecanismo de Alto Nivel sobre Seguridad y Cooperación Judicial (MAN), con el objetivo de fortalecer la coordinación en materia de seguridad y defensa fronteriza, según el despacho oficial.

¿Qué dijo el gobierno de Colombia?

Horas antes del pronunciamiento de la Cancillería peruana, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia exigió al gobierno de Perú una respuesta por los hechos ocurridos en el río Putumayo.

Durante el incidente se produjola muerte de José Miguel Gutiérrez (82), lesiones a uno de sus hijos y la detención de tripulantes de una embarcación identificada como RR. San José por parte de fuerzas peruanas. Mediante un comunicado oficial, el Ministerio solicitó información precisa sobre la situación jurídica, el estado de salud y la ubicación de los colombianos que se encontraban a bordo de la embarcación.

Por su parte, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Arnaulfo Sánchez, indicó en sus redes sociales que “en el río Putumayo, a la altura de Marandúa (Amazonas), población ubicada frente a El Estrecho (Perú), se tuvo conocimiento de que una unidad fluvial de la Marina de Guerra del Perú, en labores de patrullaje, registró la presencia de dos embarcaciones (...) en el desarrollo de este procedimiento se presentaron disparos”.